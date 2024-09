Les policiers kenyans ne peuvent garantir la domination américaine d’Haïti

La mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) en Haïti, approuvée par les Nations Unies, financée en grande partie par les États-Unis et dirigée par des policiers kenyans, a commencé à arriver à Port-au-Prince à la fin du mois de juin. C’est la dernière étape de la longue histoire de manœuvres et de complots que les États-Unis ont utilisés pour maintenir leur emprise néocoloniale sur Haïti et accentuer l’exploitation et l’esclavage économique de son peuple.

La résistance obstinée et inspirante du peuple haïtien à la domination américaine a été un facteur majeur dans les changements tactiques que les États-Unis ont dû opérer.

Jean-Jacques Dessalines a déclaré l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804. Les États-Unis, où l’esclavage était légal avant la guerre civile et extrêmement rentable, ont ignoré ce changement de statut d’Haïti pendant 58 ans jusqu’en 1862.

Les Marines américains en Haïti, vol d’or

Au début du 20e siècle, les États-Unis ont justifié l’envoi de Marines en Haïti pour « rétablir l’ordre là-bas et maintenir la stabilité politique et économique dans les Caraïbes ». Au cours de cette occupation, qui a duré de 1915 à 1934 et a commencé avec les Marines américains volant les réserves d’or d’Haïti, les États-Unis ont fait élire le président pro-américain Philippe Sudre Dartiguenave.

Après quelques manœuvres et turbulences et avec un soutien majeur des États-Unis, François « Papa Doc » Duvalier a pris le pouvoir en 1957 ; Son fils Jean-Claude « Baby Doc » Duvalier lui succéda en 1971. Il resta en poste jusqu’en 1986, date à laquelle des manifestations populaires, appelées en créole « dechoukaj », poussèrent l’armée de l’air américaine à l’envoyer dans le sud de la France avec sa Mercedes, qui le conduisit dans l’avion.

Diverses rumeurs circulent sur la façon dont il aurait emporté avec lui les millions de dollars qu’il avait volés aux fonds publics d’Haïti. Des responsables américains ont déclaré qu’il « détenait entre 200 et 500 millions de dollars sur des comptes bancaires étrangers » (tinyurl.com/4ezb86s4). D’autres rumeurs disaient qu’il avait emporté des mallettes pleines d’argent liquide ou des milliards de dollars en or. En 2007, le gouvernement suisse a déclaré que « Baby Doc » Duvalier avait 6,3 millions de dollars sur un compte gelé. (tinyurl.com/3mcfufkt)

Le régime militaire, généralement soutenu par les États-Unis, a été entrecoupé d’élections qui ont porté Jean-Bertrand Aristide à la présidence après la chute de Duvalier. Aristide, une force progressiste de la politique haïtienne, a été combattu par les États-Unis tandis que les gouvernements militaires mis en place par les coups d’État ont, bien sûr, reçu le soutien des États-Unis.

Intervention de l’ONU

Les troubles des années post-Duvalier ont permis aux États-Unis de manœuvrer pour obtenir de l’ONU la mise en place d’une mission de « maintien de la paix » appelée MINUSTAH, des initiales françaises de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. De septembre 1993 à juin 1996, puis à nouveau en avril 2004, la MINUSTAH a dépensé environ 7 milliards de dollars selon les estimations de l’ONU, presque entièrement pour le coût des policiers et des soldats que l’ONU soutenait.

La MINUSTAH était généralement détestée par les Haïtiens, car elle ne répondait pas aux besoins en matière de soins de santé, d’éducation, de développement économique et d’infrastructures.

Le groupe central des impérialistes

Jovenel Moïse, devenu président en 2017, n’a pas pris la peine d’organiser des élections. Il a conservé le soutien du groupe central – les États-Unis et leurs alliés impérialistes comme le Canada et la France.

Le groupe central aime prétendre que les « élections » (en réalité des « élections ») résoudront les problèmes d’Haïti. Haïti n’a actuellement aucun responsable élu. Après avoir accepté l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse il y a trois ans, les États-Unis ont ensuite imposé Ariel Henry comme premier ministre de facto et président par intérim.

Les conditions de vie sous Henry sont devenues si misérables – violence, manque d’écoles, de soins de santé, de nourriture, d’emplois, d’abris – qu’un grand nombre de personnes ont été contraintes à des actes désespérés, voire criminels, juste pour survivre. Au lieu de dépenser des milliards de dollars pour assurer la « sécurité », la communauté internationale aurait dû fournir l’infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins de la population.

C’est Henry qui a fourni l’excuse au Kenya pour envoyer ses flics à la tête du MSS. C’est une coalition de groupes paramilitaires qui a exigé et obtenu sa démission.

L’impérialisme américain a assez rapidement mis en place un « Conseil présidentiel » qui fait office de président et a choisi Gary Conille comme premier ministre. De mèche avec l’oligarchie haïtienne, il travaille actuellement à la mise en place d’un Conseil électoral provisoire (CEP) avec les mêmes acteurs et secteurs du paysage politique haïtien qu’il utilise depuis des décennies.

« L’occasion d’une deuxième révolution sociale »

Comme l’a souligné Berthony Dupont dans Haïti-Liberté le 24 juillet : « S’il y a jamais eu une chance pour une deuxième révolution sociale en Haïti, c’est maintenant. Il n’y a pas un seul dirigeant haïtien légitime et élu que les impérialistes puissent prétendre défendre. Les impérialismes nord-américain et européen sont en train de s’effondrer. Biden, Trudeau et Macron ont tous des taux d’approbation d’environ 30 % ou moins. Ils perdent dramatiquement leurs guerres en Ukraine, à Gaza, au Yémen et au Sahel. Même leur mandataire, le Kenya, est entravé par la dette et les manifestations de masse. »

Même si la classe capitaliste américaine avait promis de financer entièrement la mission multinationale de soutien à la sécurité, elle n’a pas pu se mobiliser suffisamment pour payer aux policiers kenyans – les forces répressives qu’elle utilisait – les primes qui leur avaient été promises.

Les progressistes des États-Unis ont une immense dette de solidarité envers le peuple haïtien dont les luttes depuis des siècles ont tant contribué à faire avancer les luttes de tous les pauvres et des travailleurs pour leur pleine émancipation. Les impérialistes américains, français et canadiens, hors d’Haïti maintenant !

Workers World 5 septembre 2024