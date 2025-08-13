Le nouvel Exécutif haïtien !

Depuis le jeudi 7 août 2025, Laurent Saint-Cyr coordonne la présidence du Conseil présidentiel de transition. Ce changement a donné à l’exécutif un nouveau visage politique, avec deux véritables représentants du secteur privé à la tête de l’État.

Dans son discours, Saint-Cyr a salué le secteur privé comme le moteur économique du pays. Certes, mais il n’a pas le courage de dire que ce moteur a constamment miné le pays, qu’il ne le fait pas avancer, mais plutôt reculer. Ce secteur privé parasitaire, ces commerçants du centre-ville, n’ont rien investi dans le pays pour qu’un jour, le peuple puisse parler de leurs réussites. Le point fort du secteur privé des affaires est d’utiliser les politiciens comme leurs chaussures.

Est-ce une tragédie qui a frappé le pays, quand aujourd’hui, ces mêmes étouffeurs économiques s’emparent de l’exécutif. Que vont-ils réinjecter dans le pays ?

Ce qui semble bien triste dans le comportement des conseillers, c’est qu’ils agissent tous comme s’ils n’avaient jamais connu la situation du pays.

Laurent ne vient pas de tomber du ciel, il travaillait depuis un laps de temps au sein du gouvernement haïtien. Il était également l’un des trois membres du Haut Conseil de Transition (HCT) sous le régime de l’ancien Premier ministre Ariel Henry. Ancien président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti, lié à la bourgeoisie patripoche, réactionnaire, Saint-Cyr a-t-il déjà oublié que depuis mars 2024, le CPT est au pouvoir menant la danse comme bon lui semble ? De fortes sommes d’argent tirées du trésor public ont été mises à leur disposition, salaires mirobolantes, tous frais payés de sorte que les conseillers mènent une vie de luxe insolente, sans pareille et le pire c’est que rien n’a jamais été fait pour le peuple.

N’est-ce pas là le grand désastre que le secteur privé s’apprête à commettre, tout comme il a transformé l’économie du pays en une petite entreprise privée, où la grande majorité de la population stagne ? Combien d’emplois ce secteur privé a t-il créés au profit de la classe ouvrière ?

Comme les trois autres conseillers avant lui, son discours est justement fondé sur l’insécurité, car c’est le slogan du moment. Ils ont tous besoin que le pays soit sécurisé. Mais aucun d’entre eux ne s’est jamais demandé pourquoi, depuis Ariel Henry, ils tentent d’instaurer la sécurité sans succès ?

L’une des premières réactions de Saint-Cyr est de renouveler l’état d’urgence. Dans un communiqué le CPT a déclaré que « cette décision vise à donner aux autorités compétentes le temps et les moyens nécessaires pour rétablir la sécurité et la paix. » Le CPT et le gouvernement ont souligné leur « ferme détermination à prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires pour rétablir la sécurité, assurer le bon fonctionnement des institutions de la République et restaurer la dignité nationale » a-t-il fait savoir.

Malheureusement, ils partiront tous comme des nullités politiques, ils n’arriveront jamais à mettre fin à l’insécurité, car ils ne s’attaquent pas à la véritable source du problème. Ils viennent tous avec la même mentalité de faire la guerre, afin de combattre l’insécurité, tout en ignorant que le germe de l’insécurité vit en eux-mêmes. Ce sont les pratiques économiques et politiques d’un système gourmand, exploitant la population du pays qui alimente l’insécurité partout.

Saint-Cyr a déjà commis la même erreur que ses prédécesseurs lorsqu’il a déclaré : « La lutte contre l’insécurité et les gangs armés sera une priorité.» Il poursuit « Nous devons combattre ces groupes criminels jusqu’à leur éradication, afin que la population puisse respirer ». Laurent Saint-Cyr a déclaré la guerre aux bandes armées qui terrorisent la population et a appelé la communauté internationale à envoyer davantage de soldats dans le pays. Si les gangs armés étaient la source de l’insécurité comme le prétendent l’impérialisme et ses agents, ils le résoudraient longtemps déjà.

Il est évident que c’est une volonté pour ne pas résoudre la crise sécuritaire qui les force à prendre la fausse tangente au lieu de s’attaquer aux causes profondes qu’ils font semblant d’ignorer. En effet, le climat sécuritaire ne peut s’améliorer si le climat économique continue à se dégrader de jour en jour sans aucun point d’arrêt. Ce sont les classes dirigeantes qui détruisent le pays et sont également à l’origine du phénomène d’insécurité.

D’ailleurs aucun des conseillers n’a jamais soulevé cette question. Pourquoi en moins de 40 ans, l’État haïtien a perdu plus de 80 entreprises dans le pays. L’impérialisme avait contraint leurs fantoches de gouvernement à privatiser ces entreprises d’État desservant les masses laborieuses pour ensuite les fermer ou les délocaliser en République dominicaine voisine. Il est du devoir de l’État du pays de créer des emplois pour les travailleurs, de former la jeunesse du pays en lui fournissant de bonnes écoles pour son éducation, du travail aux jeunes pour qu’ils s’émancipent et se préparer à être de bons, honnêtes et sérieux citoyens. Mais l’Etat haïtien a choisi de préparer des mercenaires au lieu des citoyens. Ce n’est pas par hasard si au sein du CPT, il y a un réseau de braqueurs de banques, de pilleurs des fonds de renseignement de l’État.

Le nouveau président Laurent Saint-Cyr a rappelé que le CPT avait quatre missions : assurer la sécurité, réviser la Constitution, relancer l’économie et organiser des élections. Quel bilan, Monsieur Saint-Cyr ? Tout n’est-il pas toujours au point zéro ? C’est le même bluff de vos prédécesseurs que vous avez repris en laissant comprendre que de nouvelles élections peuvent être organisées avant février 2026, date limite initialement fixée pour résoudre la crise politique du pays.

Pour rétablir la sécurité et la paix, commencez par restaurer la paix et la sécurité dans le cœur et l’esprit des malheureux, dans le ventre creux de ceux-là qui meurent de faim, sans travail, sans assistance sociale de sécurité, et, pire, ils ne peuvent nourrir leurs enfants.

Quel Exécutif !!! Une engeance antinationale, anti-progrès prête à exécuter le peuple sur l’autel de ses ambitions néfastes et soif pathologique d’accaparer et de contrôler toutes les ressources économiques du pays.