Reconocido dénonce les détentions arbitraires et les expulsions illégales de citoyens dominicains d’origine haïtienne.

Le Mouvement Reconocido dénonce fermement les récentes détentions arbitraires et les expulsions illégales de trois citoyennes dominicaines d’origine haïtienne : Jessica Lucien Joseph, Daniela Lucien Joseph et Lina Pie Lima. Ces actes, perpétrés par des agents de la Direction générale des migrations (DGM), constituent de graves violations des droits humains et témoignent de la persistance d’une politique étatique fondée sur la discrimination raciale et le déni systématique de citoyenneté.

Le jeudi 17 juillet, Jessica Lucien Joseph a accouché à la maternité Nuestra Señora de La Altagracia de Saint-Domingue. Deux jours plus tard, le samedi 19 juillet, alors qu’elle s’apprêtait à payer à la caisse de l’hôpital, elle a été interceptée avec sa sœur, Daniela, par des agents de l’immigration. Bien que toutes deux aient présenté des documents valides prouvant leur naissance en République dominicaine, les autorités ont rejeté leur validité, les déclarant « inutilisables », et les ont transférées au centre de détention de Haina. Leurs téléphones ont été confisqués et elles se sont vu refuser tout contact avec leurs familles ainsi que l’accès à une assistance juridique.

Le lundi 21 juillet, Daniela Lucien a été expulsée du pays de manière totalement illégale par la frontière d’Elías Piña, sans aucune procédure légale, audience ni examen de ses documents. Jessica est restée détenue à Haina avec son nouveau-né pendant plusieurs jours, dans des conditions indignes qui menaçaient sa santé et son bien-être. Elle a été libérée hier après une forte pression sociale et médiatique.

De même, nous dénonçons le cas de Lina Pie Lima, également citoyenne dominicaine d’origine haïtienne, arrêtée le samedi 19 juillet avec son mari au péage de Las Américas, après avoir quitté la Direction générale de l’immigration, où il avait déposé une demande de modification de son permis de travail temporaire. Lina a été conduite au même centre de détention, puis expulsée illégalement le lundi 21 juillet, également par la frontière d’Elías Piña. Son droit de prouver sa nationalité dominicaine n’a pas été respecté, la laissant sans défense à l’extérieur du pays.

Ces agissements ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt les manifestations d’une politique institutionnelle qui criminalise et persécute les Dominicains d’origine haïtienne en raison de leur couleur de peau et de leurs origines familiales. Il s’agit d’une grave violation du droit à la nationalité, à une procédure régulière, à l’intégrité personnelle et à la protection de la famille. Les actions de la Direction générale des migrations violent non seulement la Constitution dominicaine, mais aussi les engagements internationaux de l’État dominicain en matière de droits humains.

Face à cette grave situation, le Mouvement Reconocido exige des garanties de protection, de santé et de dignité pour Jessica Lucien Joseph et son fils, désormais libérés, ainsi que le retour en toute sécurité et sans entrave de Daniela Lucien Joseph et de Lina Pie Lima, avec le plein rétablissement de leurs droits de citoyennes dominicaines. Nous exigeons également la fin immédiate des détentions et des expulsions fondées sur le profilage racial, ainsi que l’ouverture d’enquêtes et la sanction des fonctionnaires responsables de ces violations.

Nous appelons instamment la société dominicaine, les organisations de défense des droits humains, les médias et la communauté internationale à ne pas rester silencieux face à cette politique d’exclusion et de violence raciale. Défendre les droits des Dominicains d’origine haïtienne, c’est défendre la démocratie, l’État de droit et la dignité de tous les Dominicains.

Mouvement Reconocido 24 Juillet 2025