Le gouvernement attise-t-il l’insécurité ?

Pourquoi ce silence concernant ces actes criminels qui se sont déroulés à Delmas, et dont la presse à la solde du gouvernement avait assimilé la responsabilité à Viv Ansanm tout en cachant la vérité ?

Dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 février 2025, plusieurs personnes ont été assassinées à Delmas 30. Des maisons ont également été incendiées et l’une des victimes est le militant de la cause populaire Marcelin Myrthil, plus connu sous le nom d’ « Arab ». Il a été interviewé dans l’émission de Boukante Lapawòl puis dans l’émission Micro vérité sur Radio-Télé Eclair.

Myrthil a fait des déclarations pertinentes, à savoir : qu’il habite à Delmas 30 avec sa famille. Sa maison a été incendiée la semaine passée ainsi que 24 autres appartenant à ses proches. L’un de ses cousins l’avait invité à dormir chez lui pour sa sécurité dans la localité de Citron à Delmas 33.

C’est ainsi que le lendemain mercredi 26 février, il a été chez sa cousine par alliance Mme Myrthil et peu avant minuit vers les onze heures du soir la maison a été attaquée.

Lors de son entretien avec Micro Vérité, Myrthil a indiqué : « Plus de 20 hommes bien armés habillés en noir, cagoulés, sont venus frapper à la porte. Madame Jonas Myrthil n’a pas ouvert la porte, elle est venue plutôt m’annoncer ce qu’elle avait vu dans la camera de la maison et j’ai alors tenté de m’enfuir ainsi que ma fille de 12 ans qui m’accompagnait.

Lorsque la police est apparue, je suis sorti de ma cachette pensant que la police pouvait assurer ma sécurité face à ces hommes armés. Ils m’ont giflé en présence de la police, m’accusant d’être membre de “Viv Ansanm” qui avait grillé un enfant à Kenscoff. Ils m’ont frappé terriblement à la tête et jusqu’à présent où je vous parle, j’ai mal à la tête.

Ils ont frappé violemment mon père en m’accusant d’être un voleur, un gang. Ils ont fait savoir que « Tous ceux qui réclament justice pour Jovenel Moise sont des membres de « Viv Ansanm ».

La police n’a pas réagi pour me protéger car elle sait que ces bandits appelés « Brigadiers » sont au service du gouvernement, leur rôle est de combattre les membres du groupe Viv Ansanm.

Un de mes proches a perdu deux enfants Elideson Basile et Kempès Basile. Ces deux frères ont été enrôlés dans les Forces Armées d’Haïti (FAd’H), il y au moins deux ans. Ils n’étaient pas en service en tant que militaires, ils étaient venus chez moi pour me sécuriser. Les bandits les ont assassinés à Delmas 30 sous le faux prétexte qu’ils servaient de tuteurs au groupe armé Viv Ansanm. »

Pourquoi ce silence complet concernant ces actes criminels qui se sont déroulés à Delmas, et dont la presse à la solde du gouvernement avait, sans aucune preuve, assimilé la responsabilité à Viv Ansanm tout en cachant la vérité sur cette attaque criminelle perpétrée par d’autres malfrats au service du pouvoir ? Sur le site de certains médias on pouvait lire ce grand mensonge : « Deux militaires des Forces Armées d’Haïti (FAd’H) ont été tués dans la soirée du 25 février lors d’une attaque sanglante menée par le groupe terroriste Viv Ansanm à Delmas 30. »

Une autre source de la presse menteuse a pour sa part écrit : Ce mardi 25 février 2025, une attaque menée par les membres de la coalition « Viv Ansanm » à Delmas 30 a coûté la vie à deux soldats des Forces Armées d’Haïti (FAD’H), Eric Jean et Kempès Basile, présentés comme deux frères.

Les forces Armées d’Haïti se font complices du gouvernement criminel quand la porte-parole de ce corps, Jhunie Laura Ganeme a de son coté confirmé le mensonge en cours en annonçant elle-même « qu’une attaque meurtrière a eu lieu dans la soirée du 25 février 2025 à Delmas 30, au cours de laquelle deux soldats haïtiens ont perdu la vie. Cette offensive a été attribuée à la coalition criminelle « Viv Ansanm », un groupe de plus en plus actif dans la région. L’attaque a également causé la mort de plusieurs résidents de la zone. »

Une autre presse a écrit elle-même « Deux jeunes soldats des Forces armées d’Haïti (FAd’H) ont été assassinés ce mardi à Delmas 30 par des bandits de la coalition criminelle « Viv Ansanm », informe une source du haut état-major de l’institution militaire. Les bandits ont fait irruption dans la résidence des soldats avant de les abattre de manière sauvage. Après le crime, les malfrats ont humilié et profané les cadavres des militaires, comme on peut le voir dans des séquences audiovisuelles devenues virales sur les réseaux sociaux. »

Cependant selon les déclarations de Myrthil, ce massacre est l’œuvre du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition qui ne fait qu’alimenter l’insécurité en mettant justement en place une nouvelle unité baptisée Task Force composée d’agents de l’Unité de sécurité du Premier ministre (USPM) et d’agents de l’Unité de sécurité générale du Palais national (USGPN) et d’une bande de criminels armés à sa solde.

« L’un des chefs de ce groupe criminel est le maire de Port-au-Prince Youri Chevry, ancien chef de Fantôme 509 et allié de Nenel Cassy. Le magistrat est désormais impliqué dans la distribution d’armes dans tous les quartiers populaires du pays », a expliqué Myrthil.