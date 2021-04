Le dossier du chef de gang tué Arnel Joseph

Dossier de l’ancien tout-puissant chef de gang Arnel Joseph: les autorités policières et judiciaires se posent comme obstacle à la poursuite de l’instruction. L’OCNH dénonce les motifs de leur attitude laxiste.

L‘Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti (OCNH) dans le cadre de sa lutte contre l’impunité et son plaidoyer pour le renforcement de la justice haïtienne a mené du 1er au 30 mars 2021 une série d’enquêtes portant sur le dossier de l’ancien chef de gang Arnel Joseph.

À titre de rappel, Arnel Joseph fut un ancien chef gang tout-puissant qui causa la mort de plusieurs personnes et réalisa plusieurs kidnappings entre autres infractions. Il a semé la terreur d’abord dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, à Village de Dieu quartier de l’entrée Sud de la Capitale située à quelques pas du Palais de Justice. Il a ensuite imposé sa loi dans le département de l’Artibonite plus précisément à Marchand Dessalines. Une enquête réalisée par la commission Justice et Sécurité du Sénat de la République en 2019 avait conclu que l’un de ses membres, le Sénateur Garcia Delva, élu du département de l’Artibonite, était de mèche avec Arnel Joseph, le chef du gang. Cette enquête faisait suite aux révélations du DG de la PNH d’alors, Michel Ange GEDEON, lors de son audition au Sénat. Il avait fait comprendre aux sénateurs que la DCPJ avait recueilli des preuves de l’existence d’une étroite relation entre le sénateur et le chef de gang.

Arnel Joseph a été arrêté par des unités de la police nationale, le lundi 22 juillet 2019 à l’hôpital Lumière de Bonne-Fin situé dans le département du Sud non loin de Cavaillon. Transféré à la juridiction de Port-au-Prince, le Doyen du TPI de Port-au-Prince a désigné le Magistrat Ikenson EDUMÉ pour instruire son dossier. Selon les données colligées par l’OCNH, aucune mesure d’accompagnement n’a été mise en œuvre ce malgré des appels répétés auprès de la Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti et le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ).

Le juge instructeur n’a pas reçu de véhicule ni sa sécurité n’a été renforcée.

L’OCNH rapporte les faits suivants : Juin 2020, le Magistrat Ikenson EDUMÉ, Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, a été chargé de l’instruction du puissant chef de gang Arnel Joseph, un dossier sensible pour la République. Il a auditionné Arnel Joseph au carré de son cabinet le 25 janvier 2021. Un mois plus tard, le 25 février, lui et plusieurs centaines d’autres détenus se sont évadés lors d’une mutinerie à la prison de Croix-des-Bouquets. Le lendemain, il a été abattu par une patrouille policière à plus d’une centaine de kilomètres de la prison. Arnel Joseph est passé de vie à trépas, mais la justice haïtienne a encore du pain sur la planche. Car Arnel a fait des révélations fracassantes sur ses relations avec des membres de l’Exécutif et du Législatif.

Des heures après la mort d’Arnel Joseph, la République a découvert l’identité d’un individu présenté comme un agent de la PNH attaché à la sécurité du Sénateur Garcia Delva. Selon les informations disponibles, ce “policier” a été appréhendé parce qu’il servait de chauffeur à Arnel Joseph. La vidéo de son embarquement pour être transporté à Port-au-Prince a été diffusée. Et depuis, la PNH n’a divulgué aucune information à ce sujet.

Le 1er février 2021, le journaliste Présentateur Valéry Numa, à l’espace “Invité du Jour” de Radio Vision 2000 a dévoilé le contenu des déclarations d’Arnel Joseph au carré du Juge d’instruction. Selon le journaliste NUMA, Arnel Joseph aurait révélé ses relations avec le milieu politique haïtien tant du pouvoir que de l’opposition. Même après sa mort, ces déclarations sont matière à charge. Important de dire malgré la mort du principal concerné, le travail du juge Ikenson EDUMÉ n’a donc pas pris fin en ce qui concerne ce dossier.

Alerté par l’accroissement de l’insécurité et de la prolifération d’armes à feu dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et conscient des risques auxquels il est exposé, notamment en ce qui a trait à l’instruction d’Arnel Joseph, le Magistrat Ikenson EDUMÉ, le 26 janvier 2021, avait écrit à Monsieur Léon CHARLES, Directeur Général a.i de la PNH pour lui demander de mettre à sa disposition une arme à feu.

Le 8 février 2021, dans une lettre cosignée avec Me Bernard SAINT-VIL, Doyen du TPI de Port-au-Prince, le magistrat a sollicité la mise d’un agent de la Police Nationale d’Haïti à sa disposition pour assurer sa protection. Plus d’un mois plus tard, la Direction Générale de la PNH n’a donné aucune suite aux requêtes. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) a aussi été contacté.

Dans une lettre reçue par le CSPJ le 28 janvier 2021, vue et approuvée par le Magistrat Bernard SAINT-VIL, Doyen du TPI de Port-au-Prince, le Magistrat Ikenson EDUMÉ, à cause des risques auxquels il est exposé par rapport à l’instruction du puissant chef de gang Arnel Joseph et d’autres dossiers sensibles, a, pour la troisième fois, attiré l’attention du conseil sur la détérioration du véhicule mis à sa disposition depuis 7 ans. Ledit véhicule, depuis 2 ans, n’arrêtait pas de tomber en panne ce jusqu’à son arrêt de fonctionnement. Le magistrat a donc sollicité la mise d’un véhicule à sa disposition lui permettant de mener à bien l’instruction de ses dossiers.

Nous avons en mémoire la déconvenue de la justice haïtienne dans le cadre du dossier portant sur l’assassinat du Journaliste Néhémie Joseph où le juge instructeur a eu fini par jeter l’éponge pour des raisons de sécurité.

Le 1er février 2021, il a, dans une correspondance, sollicité un entretien avec le CSPJ. Il a demandé au conseil de prendre les dispositions nécessaires afin d’accorder le bénéfice de l’urgence à sa demande car sa vie serait mise en danger si les dispositions nécessaires ne sont pas prises à temps. Le 23 mars dernier, il a une fois de plus attiré l’attention du conseil sur l’état de son véhicule. Le conseil n’a jusqu’à date répondu à aucune des lettres mentionnées.

Rappelant entre autres, les directives de l’article 7 de la loi du 13 novembre 2007 portant sa création, l’OCNH appelle le CSPJ à donner un accompagnement aux juges d’instruction particulier le magistrat Kenson EDUMÉ qui traite le dossier Arnel Joseph ainsi que tous autres juges traitant de dossiers sensibles pour la République.

Nous avons en mémoire la déconvenue de la justice haïtienne dans le cadre du dossier portant sur l’assassinat du Journaliste Néhémie Joseph où le juge instructeur a eu fini par jeter l’éponge pour des raisons de sécurité. Sans oublier les nombreux dossiers de justice classés comme ‘‘l’enquête se poursuit’’, et qui sont des dossiers sensibles pour la République comme l’affaire PetroCaribe ; nommément ceux portant sur les assassinats de Jean Léopold Dominique, du professeur DORVAL, Rospide Pétion, Grégory St Hilaire, Evelyne Sincère, Docteur Pady, du massacre de La Saline etc…,

L’OCNH invite les autorités à mettre à la disposition des juges la logistique nécessaire à la réalisation de leur travail en toute indépendance. La PNH aussi est invitée à prendre les dispositions nécessaires à garantir la sécurité de tous les citoyens, des juges et plus particulièrement du Magistrat EDUMÉ instruisant actuellement un dossier impliquant un sénateur en fonction, des membres du pouvoir exécutif et d’autres personnalités politiques.

Fait à Delmas, le 5 avril 2021