Le bluff électoral continue !

Le Conseil présidentiel de transition (CPT) affirme vouloir organiser des élections à tout prix. Mais pour quelle fin ? Personne ne croit qu’il s’agit de changer la direction administrative du pays. Certainement pas pour renouveler également le mandat des conseillers, car ils n’en ont pas besoin. Il suffit de trouver un accord avec l’impérialisme, et tout sera en place pour que la transition se poursuive.

N’est-ce pas un vaste bluff mis en œuvre pour tromper davantage le peuple, avec la complicité tacite de ses parrains occidentaux ? C’est dans ce contexte que le conseiller présidentiel Laurent Saint-Cyr, Alix Didier Fils-Aimé et le conseiller Frinel Joseph se sont rendus au Conseil électoral provisoire (CEP) de Pétion-Ville, mardi 19 août. Ils étaient venus rendre visite à leurs complices du CEP, qui claironnent qu’ils préparent des élections. C’est une tromperie, rien que de la tromperie, qui coûtera une fortune au pays, et l’année prochaine, ils recommenceront avec le même flot de mensonges.

Entre le CPT et le CEP, lequel est le maître du mensonge ? L’un semble couvrir l’autre pour cacher la vérité. Demandez-leur une date ; personne ne la connaît. Ces traîtres prennent toutes les précautions pour éviter de commettre la même erreur que l’insouciant Leslie Voltaire, qui lui-même avait déclaré sans gêne dans une interview lors d’une visite à l’Elysée en France au mois de janvier 2025: le référendum constitutionnel est prévu pour mai 2025, et les élections générales pour établir un gouvernement légitime sont prévues pour la mi-novembre de la même année.

Nous sommes déjà en août 2025, il n’y a pas de référendum, et personne n’est venu en expliquer les raisons. La situation sera la même en novembre prochain ; en attendant, ils ont le temps de signer toutes sortes de contrats avec des mercenaires locaux et internationaux pour piller les ressources du pays et compromettre son avenir pour de nombreuses années.

Pendant ce temps, l’OEA, les Nations Unies et les États-Unis font feu de tout bois pour s’ingérer davantage dans la destruction du pays. Ils ont chacun leur propre projet pour le pays. Ainsi le mercredi 20 août 2025, au siège de l’Organisation des États américains à Washington, le Secrétaire général de l’OEA, Albert Ramdin, présentera son plan pour Haïti intitulé « Vers une feuille de route pour la stabilité et la paix en Haïti, avec un soutien régional et international » Dans la même veine, le secrétaire d’État américain Marco Rubio, a appelé lundi à une mission du Conseil de sécurité de l’ONU pour faire face à l’escalade de la violence en Haïti. Il a souligné l’urgence d’une intervention internationale pour stabiliser le pays, confronté à une crise sécuritaire et politique sans précédent.

À l’instar du CPT et du CEP, les organismes internationaux bluffent et se moquent du peuple haïtien. Un jour viendra où le peuple donnera à tous ces détracteurs les réponses qu’ils méritent ! Ah oui ! Il y aura des pleurs et des grincements de dents…