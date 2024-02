La justice du Kenya bloque l’envoi de policiers !

La Haute Cour du Kenya s’est prononcée contre un projet du gouvernement visant à déployer des centaines de policiers en Haïti pour diriger une mission multinationale soutenue par l’ONU visant à lutter contre l’escalade de la violence des gangs dans ce pays des Caraïbes.

Enock Chacha Mwita, le juge qui a rendu la décision, a déclaré : « Toute décision prise par un organe d’État ou un agent de l’État de déployer des policiers en Haïti… contrevient à la constitution et à la loi et est donc inconstitutionnelle, illégale et invalide. »

Le Conseil de sécurité de l’ONU a donné son feu vert début octobre à la mission dirigée par le Kenya, qui a fait l’objet de critiques dans son pays et d’une contestation judiciaire déposée l’année dernière devant la Haute Cour de Nairobi par le parti d’opposition Thirdway Alliance.

Un officier de la police nationale haïtienne garde la devanture de la maison du Premier ministre haïtien, à Port-au-Prince. La proposition du Kenya d’envoyer des policiers en Haïti suscite des inquiétudes en matière de droits humains

Les constitutionnalistes et les parlementaires de l’opposition ont critiqué la manière dont le gouvernement a obtenu l’approbation internationale pour la mission avant d’obtenir le soutien du Parlement.

La décision du tribunal selon laquelle le déploiement était « illégal » n’a pas abordé les principales questions soulevées dans l’affaire, qui, selon les avocats, a pris les deux parties au dépourvu. Le juge a estimé que l’approbation du Parlement n’était requise que pour les déploiements militaires, et non policiers, et que la police pouvait être déployée à l’étranger.

Il a toutefois indiqué que pour que des officiers soient déployés, il devait y avoir un accord de réciprocité avec le gouvernement hôte, ce qui, selon les pétitionnaires – sans contestation de la part du gouvernement – n’était pas actuellement en vigueur.

Le jugement laisse la mission multinationale dans les limbes et constitue également un revers pour le gouvernement kenyan, qui espérait avoir la police sur le terrain ce mois-ci et a annoncé qu’il ferait appel.

Jeudi, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean Victor Généus, a plaidé pour que le déploiement soit accéléré, déclarant au Conseil de sécurité de l’ONU que la violence dans le pays était aussi barbare que dans une zone de guerre.

La descente d’Haïti dans le chaos a été déclenchée par l’assassinat du président du pays, Jovenel Moïse, par des mercenaires colombiens en juillet 2021, mais la violence des gangs et l’anarchie dans ce pays des Caraïbes ont atteint de nouveaux sommets, plus désespérés, l’année dernière.

Le nombre de personnes violemment ciblées par des gangs a augmenté de 122 % en 2023, a déclaré jeudi la représentante spéciale de l’ONU pour Haïti, María Isabel Salvador, au Conseil de sécurité de l’ONU, soulignant la nécessité urgente d’une intervention étrangère. Au moins 4 789 personnes ont été tuées et 2 490 ont été kidnappées, dont beaucoup ont dû vendre leur maison pour payer une rançon à leurs ravisseurs.

La violence généralisée et les violations flagrantes des droits humains s’étendent désormais bien au-delà de la capitale, Port-au-Prince, jusqu’aux campagnes, où un nombre croissant d’enfants sont vulnérables au recrutement par des gangs et les femmes à la violence sexuelle. « Je ne saurais trop insister sur la gravité de la situation en Haïti, où de multiples crises prolongées ont atteint un point critique », a déclaré Salvador devant l’assemblée à New York. De nouveaux gangs continuent de surgir à travers Haïti et un mouvement d’autodéfense violent et croissant préoccupe également les observateurs, a-t-elle ajouté.

On estime qu’au moins 350 personnes ont été tuées par les Bwa Kale – des civils qui ont pris les fusils et pris les choses en main alors que la police ne parvenait pas à les protéger.

Les forces de sécurité haïtiennes sont de plus en plus dépassées par les bandits armés qui contrôlent la majeure partie de Port-au-Prince. La police nationale a perdu près de 3 300 agents au cours des trois dernières années, a déclaré lundi le principal syndicat de la police.

Près de neuf responsables sur dix ont été licenciés pour avoir abandonné leur poste, a indiqué le coordinateur général du syndicat Synapoha, Lionel Lazarre. Des policiers sous-payés et sous-entraînés se présentent avant d’être tués par des membres de gangs mieux payés et mieux armés, affirment les syndicats.

La diminution du nombre d’officiers fait

Il est encore plus important que la force opérationnelle étrangère soit tactiquement astucieuse et nombreuse, a déclaré Diego Da Rin, un expert d’Haïti chez Crisis Group. « Si les gangs considèrent la mission internationale comme faible et mal entraînée, ils pourraient vouloir forger un front unifié pour les combattre », a déclaré Da Rin.

Salvador a prévenu que la mission ne réussirait que si les Haïtiens eux-mêmes étaient impliqués dans le processus de reconstruction de leur pays. « La stabilité à long terme ne peut être obtenue que grâce à un processus politique inclusif et pris en charge par le pays », a-t-elle déclaré.

Compte tenu du bilan mouvementé d’interventions étrangères en Haïti – qui comprend des abus sexuels perpétrés par les soldats de maintien de la paix et l’introduction du choléra dans le pays – plusieurs intervenants ont déclaré à l’ONU qu’il fallait prendre des précautions supplémentaires pour éviter que l’histoire ne se répète.

Le déploiement au Kenya a fait face à des refus depuis qu’il a été proposé l’année dernière. Les groupes de défense des droits ont exprimé leurs inquiétudes quant au piètre bilan de la police kenyane en matière de droits humains, et les observateurs ont mis en doute son aptitude et sa préparation à faire face aux menaces à la sécurité telles que la violence armée perpétrée par des gangs criminels sophistiqués.

Les intérêts du Kenya à diriger la mission restent flous. Les observateurs ont émis l’hypothèse que cela faisait partie des tentatives de l’administration actuelle pour renforcer le profil international de ce pays d’Afrique de l’Est, tandis que d’autres voient son implication comme un intermédiaire pour son allié occidental, les États-Unis. Le Kenya devrait également tirer un certain profit financier de cette mission, à laquelle les États-Unis ont promis 100 millions de dollars (79 millions de livres sterling) en matière de renseignement, de soutien logistique et médical.

*Caroline Kimeu à Nairobi et Luke Taylor à Bogota

The Guardian 26 Janvier 2024