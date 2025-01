La force multinationale se renforce !

Alors que la situation continue de se détériorer, l’impérialisme américain lui-même se démène pour trouver de plus en plus de troupes des pays soumis à son diktat pour organiser cette force internationale de façon qu’il continue en accord avec la classe dirigeante sa domination complète sur le pays.

Ainsi les vendredi 3 et samedi 4 Janvier 2025, la Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti (MMAS), dirigée par le Kenya, a accueilli un contingent de soldats provenant particulièrement du Guatemala. Au total, 150 policiers militaires, membres de l’armée guatémaltèque, sont arrivés à bord d’un avion militaire américain.

Le vendredi, il était au nombre de 75 policiers guatémaltèques et de 8 salvadoriens et le lendemain 77 autres policiers-militaires guatémaltèques ont été débarqués. Ces 158 agents de sécurité du Guatemala et du Salvador ont été accueillis sur le tarmac de l’aéroport Toussaint Louverture, par le conseiller Leslie Voltaire, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Normil Rameau, directeur général de la Police nationale haïtienne, Godfrey Otunge, commandant Kenyan, chef de la Mission multinationale d’appui à la sécurité, son adjoint de la Jamaïque, le colonel Kevron Henry et l’ambassadeur américain Dennis Hankins.

Comme cette mission est totalement construite sur un mensonge, il s’agit de combattre les gangs. En bon élève à l’école des démagogues ainsi que son président Wiliams Ruto qui récemment annonçait triomphalement qu’un contingent de 600 autres kenyans était en route, encore un autre mensonge éhonté, Otunge pour plaire aux classes dirigeantes haïtiennes déclarait avec ruse mêlé d’une audace inouïe à la réception des guatémaltèques «L’année ne sera pas facile pour les gangs, le règne des gangs armés en Haïti prendra fin en 2025 » Pour couronner le tout, le maître-chanteur ajouta « Nous sommes prêts et nous continuerons à être prêts. Les gangs vont bientôt expérimenter notre entière détermination »

Il a profité également pour remercier les autorités guatémaltèques « Aujourd’hui, alors que nous recevons le deuxième et dernier groupe d’officiers guatémaltèques, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Guatemala pour son soutien et pour avoir fait preuve d’une véritable solidarité envers le peuple haïtien. Ce nouveau contingent guatémaltèque comprend des policiers militaires spécialisés, hommes et femmes, ainsi que des personnels salvadoriens spécialistes de l’aviation, qui renforceront notre pouvoir de combat contre les gangs »

Par ailleurs, sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’armée guatémaltèque elle-même a détaillé les missions de sa force constituée de 150 officiers, dont 19 femmes. « Cette unité de police militaire contribuera à la Mission multinationale d’appui à la sécurité d’Haïti, dirigée par le Kenya, en accomplissant les tâches suivantes : Maintien de la discipline, de la loi et de l’ordre des unités militaires; Sécurité physique des installations militaires; Contrôle et régulation de la circulation des unités du quartier général, entre autres »

L’armée guatémaltèque indique « De cette manière, nous contribuerons à la paix mondiale et démontre le soutien de l’État guatémaltèque au peuple haïtien et à la sécurité régionale. Nous réitérons que la coopération internationale est essentielle pour construire un avenir plus juste et plus sûr. »

Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition (PTC), pour sa part enchaina « Nous comptons sur votre soutien pour rejoindre les forces de l’ordre haïtiennes et les autres membres de la mission multinationale pour rétablir la paix dans le pays. » Cette Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS), composé de 6 pays comprend désormais 572 membres des 2 500 prévus.

N’est-il pas important de rappeler que ce n’est pas la première fois que le Guatemala participe à une mission en Haïti, le neuvième contingent de la Police Militaire de l’Armée guatémaltèque était dans le pays en 2010 dans le cadre de la mission internationale de maintien de la paix des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti (MINUSTAH) qui a laissé tant de mauvais souvenirs à la population haïtienne !

Avec cette nouvelle force multinationale basée sous une domination impérialiste, aucune solution sérieuse ne sera trouvée. N’en déplaise aux partisans de cette force, tout ce renforcement des pays laquais des Etats-Unis n’aboutira à rien. La crise va continuer à s’aggraver et le système capitaliste exploitant ainsi que ces agents de la classe politique moribonde seront responsables.

A ce stade, sauf un balayage révolutionnaire porté par un mouvement de masse insurrectionnel ayant un programme économique, politique et social solide peut sauver le pays de son enfer et le sortir du carcan du système capitaliste barbare et criminel.