Ils ont déformé l’image du chef rebelle Jimmy « Barbecue » Cherizier !

La preuve irréfutable du rôle mafieux joué par la presse institutionnelle au service des intérêts obscurs des puissances occidentales réside dans la manière ignoble dont elle a traité son pays frère Haïti, dissimulant le pillage de ses vastes ressources minérales, dissimulant les puissants cartels de la drogue opérant sur son territoire, corrompant sa classe politique, protégeant le statu quo haïtien dont elle est partenaire et étouffant l’horrible crime satanique de traite d’êtres humains perpétré en partenariat avec l’establishment dominicain décadent.

Sur le côté ouest de l’île, nous, les Dominicains, avons une élite qui agit comme bénéficiaire de ce réseau mafieux criminel de trafiquants d’enfants, qui nous a vendus au peuple frère haïtien avec infamie, dégradation et perversion à travers les différents médias, comme si c’était le plan de ce sinistre gang élitiste qui détient le pouvoir des deux côtés de l’île, pour que nous ne parvenions jamais à une coexistence harmonieuse et pacifique avec le peuple frère d’Haïti. J’y ai réfléchi lorsque l’ambassadeur d’Haïti en République dominicaine, Daniel Supplice, nous a remis le « Grand Prix Diaspora » 2015 dans la salle Ambre de l’hôtel Dominican Fiesta, le lundi 21 avril de cette année-là. Ce prix était parrainé par l’ambassade d’Haïti, Vimenca, Western Union, le Consortium sucrier central (CAC), la Fondation UNIBANK et la Fondation Zile (FZ) : https://www.youtube.com/watch?v=E1gRdlbkwOU

L’organisation pour laquelle je travaille, Paz Dominicana, adhère à la cause de la paix dominicaine-haïtienne depuis le 13 avril 2000, et nous sommes restés étroitement impliqués dans les processus difficiles et extrêmement complexes que traversent nos frères et sœurs haïtiens, victimes des griffes des puissantes sociétés aurifères transnationales et des puissances occidentales – Canada, France, États-Unis d’Amérique et autres – qui ont conduit un peuple autrefois riche à devenir la nation la plus pauvre de l’hémisphère occidental.

J’ai été inspiré à écrire cette contribution face à l’avalanche de mensonges et de manipulations malveillantes servies par la majorité des médias de notre pays, aux bouleversements sociopolitiques croissants en Haïti et, bien sûr, à la réponse erratique et désespérée du gouvernement affamé du PRM, au bord de l’effondrement en raison de scandales de corruption administrative accablants, de demandes d’extradition de personnalités du parti au pouvoir (d’autres sont attendues), et des cas poignants et mystérieux du jeune touriste indien Sudiksha Konanki, disparu d’un hôtel de Punta Cana, mettant en péril la sécurité de la principale industrie économique du pays ; de la disparition de l’enfant Roldany Calderón à Jarabacoa ; et, il y a quelques semaines à peine, de la tragédie de la boîte de nuit Jet Set survenue aux premières heures du mardi 8 avril. Cet establishment, qui nous désinforme, nous ment et s’est intégré à un réseau de mafias clandestines, qui exploitent l’appareil d’État pour agir en toute impunité et se légitimer lors d’élections tous les quatre ans, en nommant des responsables par le biais d’un système de partis totalement corrompu. D’où leur réaction à la décision constitutionnelle TC/0788/24, qui crée des candidatures indépendantes, sachant qu’une option extérieure à leurs organisations électorales, autrement dit aux partis politiques traditionnels et satellites, les éradiquerait comme des mauvaises herbes du paysage politique, leur faisant perdre le contrôle de la nation et les obligeant à répondre de leurs actions politiques prolongées dans la gestion des finances publiques.

Nous avons vu le ministre dominicain des Affaires étrangères, Roberto Álvarez, comparaître devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, s’accordant avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, sur la création d’une nouvelle mission de maintien de la paix en Haïti, face à la déstabilisation croissante de ce pays frère. Cela représente une menace pour la République dominicaine – ou peut-être pour l’élite dirigeante ? Son approche démagogique est évidente lorsqu’il qualifie de gangsters et de criminels les groupes révolutionnaires armés qui se rebellent contre les injustices sanglantes subies par le peuple haïtien en raison de la criminalité éhontée des élites satanistes occidentales.

La réponse des États-Unis a été immédiate. La représentante intérimaire des États-Unis auprès de l’ONU, Dorothy Shea, a averti le Conseil de sécurité que son pays ne pouvait plus supporter l’énorme fardeau financier d’une mission de cette nature. Il convient de souligner que l’ambassadrice des États-Unis en République dominicaine, Leah Francis Campos, n’est pas encore arrivée. Cependant, le premier ambassadeur permanent, extraordinaire et plénipotentiaire, Alexeï Viktorovitch Seredine, se trouve sur notre territoire.

Dans la Déclaration de Kazan du 16e Sommet des BRICS, tenu en octobre 2024 et intitulé « Renforcer la coopération pour la stabilité et la sécurité mondiales et régionales », le paragraphe 41 concernant la crise haïtienne stipule, entre autres : « Nous saluons la mise en place du Conseil présidentiel de transition haïtien et la création d’un conseil électoral, étapes préliminaires vers la résolution de la crise actuelle.» Cela peut être interprété comme suit : Haïti est perçue à la lumière du nouveau monde émergent, et la présence de la mission diplomatique russe sur l’île jouera un rôle majeur dans la résolution de cette crise multiforme, comme l’ont qualifiée les BRICS.

Et voici le chef rebelle Jimmy « Barbecue » Chérizier, ancien policier haïtien, qui, en raison de la situation turbulente du pays, a joué un rôle dans l’insécurité politique, sociale et économique. Les médias occidentaux le présentent comme un gangster, un criminel et un meurtrier, mais pas en raison de l’implication de puissants secteurs liés à de multiples activités criminelles et du clan Clinton, accusés d’être impliqués dans l’assassinat du président Jovenel Moïse. Ces derniers sont motivés par sa vision du développement agricole plutôt que par l’exploitation des mines de métaux précieux les plus riches du pays, son refus d’administrer le vaccin infernal contre la COVID-19 à son peuple et son ordre d’enquête sur le terrible fléau de la traite des êtres humains, qui ciblait les Clinton et d’autres célébrités sataniques de tous horizons.

De nombreuses fables ont été inventées autour du dirigeant haïtien, comme celle selon laquelle son pseudonyme « barbecue » serait dû à la façon dont il assassine ses ennemis, alors qu’il a lui-même expliqué que ce nom rendait hommage à sa mère, vendeuse de poulet barbecue. Bien sûr, les médias occidentaux ont inventé ce nom sans aucune preuve. Il a affirmé que 99 % de ce que les médias disent de lui est mensonger, et il possède sa propre chaîne YouTube.

Comme tout chef rebelle, il a ses partisans et ses détracteurs. Ce qui est certain, c’est qu’il jouit d’un certain charisme, et ni la présence militaire kenyane sur le sol haïtien, organisée unilatéralement par Biden et Anthony Blinquen, ni l’opposition de l’establishment occidental – la France, le Canada et les États-Unis avant Donald Trump – n’ont réussi à le vaincre. Pourquoi ? Lorsque le président Jovenel Moïse a été assassiné, il a protesté vigoureusement et a intensifié sa position contre l’oligarchie haïtienne et ses puissants pays partenaires.

Pourquoi l’establishment dominicain a-t-il si peur de Barbecue ? De quoi ont-ils peur que les gens sachent qu’il est très au courant ? N’ont-ils pas réalisé que lorsqu’ils le rapportent aux informations, ils ne mentionnent jamais ses propos, et que le gouvernement du PRM a bloqué ses comptes sur les réseaux sociaux pour nous empêcher de connaître la vérité sur le conflit haïtien dans la situation actuelle. Je ne peux que comparer la censure du chef rebelle Barbecue à celle qu’ils ont exercée sur l’ambassadeur russe Alexeï, mais pas pour longtemps. L’heure de vérité approche.

Le gouvernement du PRM est acculé. Nous comprendrons bientôt la vidéo du citoyen haïtien défiant le président Abinader. Je continuerai à écrire à ce sujet ; il y a beaucoup à partager.

Aporrea News 23 avril 2025