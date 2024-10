En décembre 2022, le Canada a imposé des sanctions strictes à Gilbert Bigio, souvent qualifié de « seul milliardaire d’Haïti » et d’« homme le plus riche » du pays profondément appauvri. Ottawa l’a accusé, ainsi que deux autres citoyens haïtiens ultra-riches, d’utiliser son influence et son pouvoir démesurés dans le pays « pour protéger et permettre les activités illégales des gangs criminels armés » qui déchirent Port-au-Prince depuis des années. Depuis lors, Bigio est resté en liberté et impuni – pendant ce temps, Haïti s’est enfoncé de plus en plus dans la catastrophe.

Il est remarquable qu’aucun autre pays occidental – notamment les États-Unis, qui sont heureux des sanctions – n’ait suivi l’exemple du Canada. Alors que des vagues successives de « casques bleus » mandatés par l’ONU de tous les coins du monde ont été déployées en Haïti au cours des 30 dernières années, elles n’ont pas été en mesure de réprimer – et ont souvent exacerbé – la violence qui a laissé le pays sans État fonctionnel ni société civile.

Le Kenya, qui dirige actuellement une initiative antigang conçue par les États-Unis, appelée Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS), a récemment appuyé la proposition infructueuse de Washington de la transformer en une véritable intervention militaire de l’ONU.

Pour sa part, le professeur d’études latino-américaines et caribéennes Danny Shaw n’a aucun doute sur le fait que Bigio et d’autres comme lui sont fondamentalement responsables de l’encouragement et de la facilitation de l’effondrement d’Haïti. Il a déclaré à MintPress News : « Seule une petite clique de seigneurs de guerre blancs bien connectés, complètement isolés des besoins et de la réalité des 99,9 % de la population haïtienne, dispose des aéroports privés, des ports et des contacts frontaliers nécessaires pour faire entrer clandestinement des armes et d’autres objets de contrebande dans le pays. »

Le fait que les armes aient continué à affluer et qu’aucune mesure n’ait été prise pour neutraliser les réseaux criminels internationaux dirigés par Bigio qui sous-tendent cet afflux tend à suggérer que les activités illicites du magnat sont activement, bien que discrètement, autorisées par des éléments puissants au sein des gouvernements occidentaux. Comme nous le verrons, Israël pourrait être à l’avant-garde du racket international de protection de Bigio. Comprendre comment il favorise les intérêts d’Israël en Haïti et dans la région au sens large peut être crucial pour comprendre comment les tentacules de Tel Aviv s’étendent ailleurs à l’étranger.

Le professeur Shaw note que Bigio est également actif en République dominicaine voisine, travaillant en étroite collaboration avec le président Luis Abinader. Par exemple, Pablo Daniel Portes Goris, PDG de la société GB Energy de Bigio, est le conseiller financier d’Abinader. Walkiria Caamaño et Joan Fernandez Osorio sont des cadres de Bigio qui travaillent pour le président dominicain. Shaw ajoute : « Les individus comme Bigio ont toujours été intouchables des deux côtés de la frontière. Les élites de la République dominicaine ont toujours fait équipe avec les dirigeants haïtiens corrompus contre les 99,9 % de la population de l’île. Les Bigio et une poignée d’autres familles multimillionnaires, ainsi que leurs politiciens à gages, forment un État dans l’État. Une grande partie de ce qui se passe dans la politique haïtienne, des coups d’État politiques aux assassinats ciblés, peut être attribuée à la lutte de pouvoir qui se déroule entre eux. »

Admiration pour Israël

Lorsqu’ils ont rendu compte de la sanction des autorités canadiennes contre Bigio, les médias occidentaux ont tous refusé de mentionner son dévouement de toute une vie au sionisme ou ses liens étroits et de longue date avec l’État israélien. Ce manque de crédibilité est indéfendable, étant donné qu’un rapport de février 2004 de la Jewish Telegraphic Agency sur l’histoire des Juifs en Haïti présentait un long portrait de l’oligarque, offrant au passage des révélations très révélatrices et profondément suspectes.

Bigio était décrit comme le « leader de facto » de la communauté juive du pays en constante diminution, organisant régulièrement des célébrations telles que Rosh Hashanah et Yom Kippour dans sa « grande et belle maison » dans « l’un des rares quartiers chics de Port-au-Prince ». Bien qu’il ne soit pas « un homme religieux », Bigio était « particulièrement fier du rouleau de la Torah qu’il garde dans son bureau – la seule Torah en Haïti ». Par coïncidence, les fondateurs d’Israël n’étaient généralement pas des juifs pratiquants, mais principalement des athées et des chrétiens évangéliques. Ils restent aujourd’hui parmi les plus fervents partisans de Tel-Aviv.

L’Agence télégraphique juive a révélé comment le grand-père et le père de Bigio ont émigré en Haïti à la fin des années 1800 et pendant la Première Guerre mondiale, respectivement, dans le cadre d’une vague contemporaine d’arrivées de Juifs séfarades d’Égypte, du Liban et de Syrie. Par la suite, les ancêtres de l’oligarque « ont prospéré dans l’exportation de coton, de cacao et de bois de campêche ». Aujourd’hui, Bigio et sa famille ont étendu leurs activités en Haïti pour inclure « l’industrie et le commerce », une aciérie et des banques. Ces activités les ont rendus « extrêmement riches » dans un pays où « environ 50 % de la population est analphabète et 76 % des enfants de moins de cinq ans souffrent d’insuffisance pondérale ou d’un retard de croissance ».

Malgré cela, alors qu’il réside dans une demeure palatiale « bien gardée » dotée d’une « piscine luxueuse et d’un kiosque pour les fêtes en plein air », Bigio a rejeté les suggestions selon lesquelles les Haïtiens moyens ressentiraient un quelconque « ressentiment » envers lui ou d’autres expatriés riches du pays, parmi lesquels un certain nombre d’Israéliens de haut rang. Au lieu de cela, il a suggéré que « si vous savez comment gérer le succès, les gens vous admirent au lieu de vous détester ». Il a également « ri » lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà été victime d’antisémitisme dans le pays.

Bigio a rétorqué que les Haïtiens « ont beaucoup de respect pour les Juifs et beaucoup d’admiration pour Israël », notant qu’Haïti a voté en faveur du plan de partage de la Palestine de l’ONU de 1947, qui a créé Israël. Aujourd’hui, a-t-il ajouté, Port-au-Prince « importe chaque année pour 20 millions de dollars de marchandises israéliennes, allant du matériel de télécommunication aux mitrailleuses Uzi », et les deux hommes entretiennent de « bonnes » relations. Comme l’a noté la Jewish Telegraphic Agency, le magnat était bien placé pour commenter cette question : « Bigio… est le consul honoraire d’Israël en Haïti, ce qui explique l’énorme drapeau israélien devant sa maison – ainsi que son SUV Mercedes blindé ».

Cela signifie peut-être que Bigio bénéficie de facto d’une immunité diplomatique, ce qui pourrait en partie expliquer comment, malgré la censure du gouvernement canadien, les armes continuent d’affluer à Port-au-Prince sans entrave et comment il n’a pas fait l’objet de poursuites ou de sanctions aux États-Unis ou ailleurs. En revanche, l’interview de 2004 de la Jewish Telegraphic Agency concluait que Bigio refusait de « discuter de politique ou d’offrir une perspective juive sur la révolte actuelle » contre le président démocratiquement élu d’Haïti, Jean-Bertrand Aristide. Les troubles faisaient alors rage de manière exponentielle depuis deux ans. Bigio expliquait : « Notre principe, que nous respectons quotidiennement, est de ne pas nous mêler de la politique haïtienne. Même après trois générations, nous sommes considérés comme des étrangers. Nous pensons donc que pour avoir de bonnes relations avec le gouvernement, nous devons nous retirer. Nous nous occupons des affaires et les laissons s’occuper de la politique. »

L’Empire de Bigio

Deux semaines et demie plus tard, Haïti succombait à un autre coup d’État brutal, orchestré par des escadrons de la mort et par la CIA. Les effets se font encore sentir dans tout le pays aujourd’hui. La destitution d’Aristide fut rapidement suivie par la destruction de toutes les réalisations progressistes de son administration pour les citoyens ordinaires, l’imposition par les États-Unis d’une junte sauvage à Port-au-Prince et une répression paramilitaire meurtrière contre les partisans et la base politique du président déchu. L’état désastreux dans lequel se trouve aujourd’hui Haïti résulte directement de ces événements désastreux. Ce n’est en effet pas un hasard.

L’étendue des connivences secrètes qui ont motivé le coup d’État de février 2004 en Haïti et l’identité des individus et organisations influents impliqués dans le parrainage, le financement et la formation des forces insurrectionnelles responsables de l’expulsion d’Aristide, si apprécié de tous, ne seront peut-être jamais connues. Néanmoins, Bigio a été considéré comme l’un des principaux orchestrateurs du soulèvement insurrectionnel.

Dans l’esprit du « cui bono ? », l’oligarque – contrairement à son engagement affiché de non-ingérence dans les affaires politiques d’Haïti – semble être un candidat évident pour soutenir la chute d’Aristide.

Jeb Sprague, un chercheur universitaire de premier plan sur le paramilitarisme en Haïti et le capitalisme transnational dans les Caraïbes, a déclaré à MintPress News que des tentatives avaient déjà été faites pour bloquer ou renverser le deuxième gouvernement d’Aristide avant février 2004. Fin 2000, un complot de coup d’État a été déjoué avant l’investiture de son gouvernement ; en décembre 2001, une attaque armée a brièvement pris le contrôle du Palais national ; et en 2002-2003, des « rebelles » ont mené une campagne de contra de faible intensité sur le Plateau central du pays. « Bigio était largement soupçonné d’avoir soutenu ces efforts avortés, en collaboration avec d’autres industriels et des responsables de la police et de la sécurité locale de haut rang et traîtres », a déclaré Sprague. « Bigio, ainsi que d’autres oligarques et dirigeants de l’armée haïtienne, ont été placés sur une liste du gouvernement américain de partisans de la junte Cédras, qui a pris le pouvoir après le coup d’État soutenu par la CIA de 1991 qui a renversé le président Aristide. »

De plus, les principaux médias américains ont reconnu les profits à grande échelle de Bigio tirés du démantèlement de ce qui restait des institutions étatiques en ruine d’Haïti. Sans salaire minimum et protections pour les travailleurs haïtiens et sans restrictions de l’État sur la propriété et l’exploitation étrangères de l’industrie et des ressources du pays, les intérêts financiers de sa famille se sont étendus à travers l’île – englobant à la fois Port-au-Prince et la République dominicaine – de manière exponentielle. Parmi les composantes les plus lucratives du portefeuille nouvellement élargi de Bigio figuraient l’énergie, la sécurité et le transport maritime. Le Miami Herald a rapporté en décembre 2021 : « La portée du conglomérat s’étend à l’ensemble de l’économie haïtienne, de la fourniture de matériaux de construction et de carburant à l’offre de produits de première nécessité comme l’huile de cuisson et la nourriture. Il s’est également étendu à la partie dominicaine d’Hispaniola… Une grande partie de ce qui est acheté, vendu ou consommé en Haïti est susceptible de toucher un coin de l’empire Bigio. »

Il est important de noter que cette expansion comprenait la construction et la supervision de Port Lafito, un important centre d’exportation et d’importation juste au nord de la capitale haïtienne. C’est ici que la grande majorité des armes lourdes de guerre entrent dans le pays, puis tombent entre les mains de groupes armés, ce qui assure un état de crise constant au niveau local. En avril 2018, une source au courant du dossier a informé le journaliste indépendant Corey Lynn que le gouvernement israélien avait contribué à la construction de Port Lafito : « Il peut faire entrer tout ce qu’il veut [en Haïti]… Il a également de puissants lobbyistes à Washington D.C. pour l’aider à garder le contrôle de ses actifs… Il n’autorise pas la concurrence et écrasera quiconque essaie de concurrencer tout ce qu’il produit ou importe… [Bigio] a une armée privée d’environ 80 hommes qui le protège, lui, sa maison et ses établissements. Il utilise également pleinement toutes les forces militaires, paramilitaires et policières du pays. Chaque chef de police est à sa solde. » Sprague a expliqué à MintPress que : « Les « familles », avec des noms de famille comme Bigio, Brandt, Madsen, Acra et d’autres, ont conservé des positions puissantes au sommet de l’économie d’Hispaniola. Malgré cela, elles sont passées au cours des dernières décennies du XXe siècle et au début du XXIe siècle d’alliances de longue date avec le régime coercitif des Duvalier et des factions militaires au pouvoir à la recherche d’apports d’entreprises par le biais de la mondialisation de l’économie et à une collaboration avec le soft power américain dans la région. Certaines d’entre elles entretiennent des liens importants avec des sociétés de sécurité, des groupes paramilitaires et le commerce des armes. »

L’état paria

La source de Lynn a également affirmé que Bigio « a des liens étroits » avec l’armée israélienne et utilise « 10 commandos israéliens pour sa sécurité personnelle lorsqu’il estime que la situation est à un point critique ». Un « point critique » particulièrement important dans l’histoire récente d’Haïti a été le tremblement de terre catastrophique qui a frappé l’île en janvier 2010. Presque immédiatement, Tel Aviv a dépêché une importante équipe « humanitaire » de l’armée israélienne pour aider les habitants et les autorités. Ce fut un coup de publicité à grande échelle, largement médiatisé, qui a fourni au gouvernement israélien une énorme publicité positive à l’échelle régionale.

Il n’est peut-être pas surprenant que la famille de Bigio ait joué un rôle central dans la facilitation et la gestion de cet effort. À l’époque, Amos Radian, l’ambassadeur de Tel Aviv en République dominicaine et dans les Caraïbes, a déclaré au Jerusalem Post : « [ils] ont aidé d’une manière qui nous a fait paraître si bien. » Cela comprenait le don d’« un espace de la taille d’un terrain de football », qui a servi d’« hôpital de campagne » à l’armée israélienne. Le fils de Gilbert, Reuven, s’est vanté auprès du média que le « désir de sa famille d’aider » l’initiative de propagande de Tel Aviv en Haïti « était inconditionnel ». « Les gens ont besoin d’aide, nous devons être là », a-t-il déclaré. « Étant dans une ville où il n’y a pas de synagogue, les prières sont faites chez nous, Israël pour nous est la mère patrie. C’est le rocher. C’est ainsi que nous nous identifions. »

Avant que les violences de masse à Gaza n’éclatent en octobre 2023, de telles démonstrations de magnanimité internationale étaient un jeu de soft power courant – et terriblement efficace – pour Tel Aviv.

Par exemple, après la défaite de Tbilissi au cours de la guerre de cinq jours qui a opposé la Russie en août 2008, Israël a commencé à réparer les dégâts considérables infligés au pays par les forces de Moscou. Ce faisant, les investisseurs israéliens ont récolté plus d’un tiers de tous les contrats de reconstruction attribués par le gouvernement géorgien.

Faisons un bond en avant jusqu’en novembre 2012. L’armée israélienne a attaqué Gaza avec violence, massacrant des centaines de Palestiniens et en blessant des milliers d’autres. Les protestations et les condamnations internationales ont été nombreuses – mais dans l’ensemble, pas en Géorgie. Le gouvernement géorgien est resté silencieux et des dizaines de citoyens ordinaires sont même descendus dans les rues de leur capitale pour exprimer leur solidarité avec Tel-Aviv. Depuis, Tbilissi a signé de nombreux contrats importants pour acheter des armes, des systèmes de missiles et des formations pour les services de sécurité et la police à Israël.

La Géorgie n’est qu’un des pays où Israël a réussi un tel coup dans ses relations internationales. Ces activités lui procurent une énorme quantité de bonne volonté internationale, ce qui lui permet de s’assurer le silence, voire un soutien total, pour son effacement lent du peuple palestinien. Les méthodes et outils oppressifs de contrôle et de massacres de masse qu’il utilise à Gaza et en Cisjordanie sont ensuite vendus à ses alliés étrangers.

Il s’agit d’une stratégie de longue date pour Tel Aviv. Dans les années 1980, Israël a noué des liens étroits avec les gouvernements du Sud global, notamment les dictatures brutales soutenues par l’Occident en Argentine, au Salvador, au Guatemala, aux Philippines, l’Afrique du Sud de l’apartheid et au Zaïre, au moment même où les puissances étrangères commençaient à se distancier de ces régimes. Comme l’expliquait en 1985 un membre du Likoud, qui dirigeait autrefois la commission des relations étrangères de la Knesset : « Israël est un État paria. Quand les gens nous demandent quelque chose, nous ne pouvons pas nous permettre de poser des questions sur l’idéologie. Le seul type de régime qu’Israël n’aiderait pas serait celui qui est anti-américain. De plus, si nous pouvons aider un pays qui pourrait être gênant pour les États-Unis, nous nous couperions le nez pour ne pas le faire. »

Smart Fence

L’Israélien antisioniste Jeff Halper et le journaliste australien indépendant Antony Loewenstein ont tous deux beaucoup écrit sur la façon dont ce qui reste de la Palestine est un laboratoire, rempli de sujets d’essai détenus dans des conditions contrôlées, pour Israël.

On considère rarement aujourd’hui qu’Haïti a été le terrain d’essai original de l’Empire américain pour les connivences impériales dans « l’arrière-cour » de Washington pendant des siècles et dans le monde entier depuis 1945. Alors que les Haïtiens décrivent souvent leur pays comme le « laboratwa » (laboratoire) de la CIA, le pays est indélébilement lié à la résistance, sa genèse historique dans la rébellion contre la domination française produisant le premier – et à ce jour le seul – État indépendant au monde gouverné par d’anciens esclaves.

Pourtant, depuis lors, les États-Unis se sont engagés dans une grande variété de tactiques pour nier la souveraineté d’Haïti, entraver le développement, tuer l’espoir et assurer une instabilité implacable. Mais bien sûr, le chaos sans fin signifie que les riches, comme Bigio, peuvent s’enrichir aux dépens de la population locale sans entraves, tandis que Washington se voit constamment fournir des justifications pour interférer, s’immiscer et occuper militairement pour soutenir cet objectif. En décembre 2019, cette mission internationale malveillante a été codifiée dans la loi américaine avec l’adoption du Global Fragility Act.

La législation accorde effectivement à l’USAID, qui fonctionne en partie comme une agence de renseignement, et aux « départements d’État, de la Défense et du Trésor » un chèque en blanc pour intervenir et prendre des mesures contre les « États fragiles », supposément sujets aux conflits, à l’extrémisme, à l’instabilité et à la pauvreté. Haïti a été explicitement cité comme l’un des premiers pays ciblés par l’effort. Sans surprise, aucune référence n’est faite dans le texte de loi au fait que toute « fragilité » subie à Port-au-Prince est explicitement causée par les machinations de Washington sur place depuis de nombreuses années.

Israël a tout à gagner de l’instabilité mondiale, et il n’est pas surprenant que Tel-Aviv cherche également à perpétuer les bouleversements et la vulnérabilité au niveau international et à profiter des catastrophes pour fournir un prétexte pour venir à la rescousse par le biais d’actifs comme Gilbert Bigio. La République dominicaine construit actuellement une « clôture intelligente », à grands frais, pour empêcher la violence qui engloutit Port-au-Prince de déborder au-delà de ses frontières. La structure est de conception et de technologie israéliennes, calquée directement sur les murs d’apartheid de Gaza, ou « barrières de séparation », comme les appellent les autorités israéliennes.

La clôture de la République dominicaine s’étend sur 160 kilomètres, composée de murs en béton armé et d’une structure métallique de 3,90 mètres de haut, couronnée d’un accordéon de barbelés aux lames acérées. Tout au long, 170 tours de surveillance, des systèmes d’espionnage, des détecteurs de mouvement, des caméras de vidéosurveillance haute définition avec vision nocturne et capacité infrarouge, des points de contrôle et 71 portes d’accès contrôlées empêchent quiconque d’entrer ou de sortir sans autorisation. Pendant ce temps, un escadron de drones de surveillance patrouille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque centimètre carré.

La simple existence de la clôture assure des frictions et une division littérale entre les deux pays, qui pourraient autrement être des compagnons d’armes tout en justifiant la présence israélienne et américaine tout au long de la bande frontalière. Cette présence est susceptible de perdurer, voire de s’étendre, tant que la propriété de Port Lafito par Gilbert Bigio garantit un flux inévitable d’armes et d’autres produits de contrebande nuisibles dans le pays. Ce n’est en effet pas pour rien que le père de Bigio a joué un rôle central dans l’obtention du soutien d’Haïti à l’État israélien en 1947.

La version originale de cet article a été publiée par MintPress News. Kit Klarenberg est un journaliste d’investigation et un contributeur de MintPress News qui explore le rôle des services de renseignement dans l’élaboration de la politique et des perceptions. Ses travaux ont déjà été publiés dans The Cradle, Declassified UK et Grayzone. Suivez-le sur Twitter @KitKlarenberg.