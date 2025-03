Fritz A. Jean: de Montana à la Villa d’Accueil !

By

Rien n’est jamais fait en vain. Le président de l’Accord Montana, Fritz Alphonse Jean a finalement gagné le premier lot en se faisant installer cette fois-ci non pas virtuellement comme cela a été le cas le dimanche 30 janvier 2022. Quand après une séance de vote publique, l’ancien gouverneur de la Banque de la République d’Haïti, avait obtenu 25 voix sur 42 à l’hôtel Kinam lors d’une élection organisée par le Conseil national de transition (CNT) mis en place par les membres de l’accord de Montana.

C’est bien cette élection qui l’a propulsé au sein de la cohorte d’opportunistes de 9 membres du Conseil Présidentiel de Transition. Et enfin le 7 mars dernier il a été installé en tant que Président de ce Conseil à la Villa d’Accueil qui abrite désormais le siège de la présidence. Succédant à Leslie Voltaire, du parti politique Fanmi Lavalas, Fritz est le troisième conseiller présidentiel. La cérémonie de passation de pouvoir s’est déroulée en présence de nombreux membres du corps diplomatique et de représentants du gouvernement y compris les trois braqueurs de la Banque Nationale de Crédit.

Cette installation a fait le bonheur de l’homme du Nord qui l’attendait de pied ferme. On pouvait voir de l’allégresse au visage de ses partisans. On comprend en fait, pourquoi les adhérents de l’Accord du Montana se sont battus du bec et des ongles pour une présidence tournante. C’était l’euphorie totale à la réunion de circonstance des membres de ce mouvement à l’hôtel Montana dans une cérémonie en honneur du nouveau président du CPT.

Le Dr Jean Henold Buteau a eu les premiers souhaits de félicitations à Fritz Jean pour sa nouvelle fonction, ses nouvelles responsabilités. On parlait de Fritz comme s’il venait à peine d’entrer en fonction. A entendre son discours de circonstance et les propos faits en son honneur, il semblerait qu’il est à peine arrivé en poste. On a sans doute oublié qu’il faisait partie de l’administration depuis ces onze derniers mois.

Ce qu’on pouvait remarquer au cours de cette cérémonie d’honneur est l’absence des grands manitous de cette structure politique à savoir Magalie Comeau-Denis, Ted Saint-Dic pour ne citer que ces deux-là.

La majorité des interventions n’a fait que mettre en valeur la personnalité de l’économiste tout en lui soulignant que beaucoup de gens attendaient son arrivée au sommet du pays. Tous les intervenants n’arrêtaient pas de l’appeler non seulement « Camarade », mais encore « Excellence » sinon « Président » comme s’il était sorti gagnant d’une quelconque joute électorale et que le peuple l’avait légitimé d’un mandat.

Des discours flatteurs ont été adressés à l’endroit de Fritz Jean qui depuis le mois d’Avril 2024 se démenait au sein du Conseil sans pouvoir apporter quelque preuve d’amélioration, quelque différence avec les malhonnêtes politiciens. Ils sont tous une pléiade de nullités aux services des puissances tutrices et ne font qu’un seul métier, celui de piller le trésor public, à l’image des renégats qui l’ont précédé. Fritz n’est pas exempt de corruption car à l’instar de ses collègues il empoche régulièrement sa part des fonds attribués au renseignement.

En vérité, c’est à partir du bilan fait par Leslie Voltaire qu’on a bien compris que le Conseil n’est pas une collectivité unie ayant un programme commun, mais bien 9 renards, 9 larrons qui déchirent le pays dont ils ont fait leur proie. Il n’y avait pas une équipe avec un capitaine, mais tout juste un semblant de coordonateur. C’était et c’est encore une meute de loups affamés de l’argent du pays, une camarilla d’affairistes individualistes cherchant à asseoir leur propre bonheur sur le dos du pays et du peuple. Bravo Fritz ! Bravo la « famille présidentielle » !

C’est dans ce contexte que Fritz Jean se lance dans l’énumération d’une série de projets qu’il a occultés afin de donner l’impression de prendre des initiatives et d’apporter sa part de solution à la situation. A cet égard, sur la question de l’insécurité, Fritz a déclaré : «Un protocole d’accord sera signé entre l’armée et l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP) pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés » . Pourquoi ce projet n’a-t-il pas été en place dès le début de ce régime ? Voilà dans quelle mascarade se trouve l’avenir du pays, avec une série de gens à l’envers. Ce conseil, malgré tout a permis à de nombreux citoyens honnêtes de découvrir le niveau de ces politiciens sans vergogne, braqueurs de grand chemin.

L’économiste Fritz Jean a souligné qu’il va faire de la situation sécuritaire du pays sa priorité, cela relève depuis le temps que cet énergumène et ses pairs touchent l’argent de l’Etat, la situation du pays n’était pas leur priorité. Sinon pourquoi avoir attendu cinq mois avant de se pencher sur la sécurité du pays?

Selon le conseiller « Il y a urgence, car les populations de l’Ouest et de l’Artibonite, particulièrement, requièrent des réponses concrètes et rapides de l’Etat pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles ». Mais la violence est partout dans le pays, et la population vit sans électricité, sans eau potable, sans travail pouvant aider les jeunes à s’épanouir. Tout cela fait partie de l’insécurité sans omettre l’insécurité alimentaire.

Comme tous les conseillers, Fritz n’a répété le même slogan à savoir que « Notre objectif principal demeure la tenue des élections comme prévu le 7 février 2026 »