Exode des cerveaux d’Haïti : les jeunes instruits quittent le pays aussi vite qu’ils le peuvent !

Ce n’était pas le retour à la maison que « Philippeson » souhaitait.

Quatre ans après avoir quitté Haïti à la recherche d’une vie meilleure, l’homme de 26 ans repartait à bord d’un avion d’Aero Airways, affrété par le gouvernement américain. Ses mains étaient menottées, ses pieds et sa taille étaient alourdis par des chaînes et des fers. Il ne pouvait penser qu’aux événements qui l’avaient conduit à sa malheureuse situation et à l’inconnu qui l’attendait dans son pays natal. S’adressant à un agent sur le vol d’expulsion qui avait quitté Laredo, au Texas, ce matin-là, il a dit : « Je ne suis pas un criminel »

Depuis septembre, lorsque des milliers de demandeurs d’asile désespérés, dont beaucoup d’Haïtiens, ont traversé le Rio Grande à Ciudad Acuña, au Mexique, pour camper sous un pont à Del Rio, au Texas, l’administration Biden a rapidement expulsé plus de 24 000 Haïtiens par voie aérienne en Haïti, un pays dans lequel beaucoup n’avaient pas vécu depuis des années, selon l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations.

Philippeson, qui s’est retrouvé à bord du vol charter ICE quelques jours après être entré illégalement aux États-Unis en janvier au même endroit à Del Rio, en fait partie. ”

« Ma destination n’a jamais été le Mexique », a déclaré le jeune homme, qui a accepté de partager son expérience avec un journaliste du Miami Herald à condition que son vrai nom ne soit pas utilisé car il n’a pas renoncé à sa tentative d’entrer aux États-Unis, la seule raison pour laquelle j’ai été expulsé. J’ai dit que j’avais fait la route pour réaliser le rêve américain, et je ne suis pas venu si loin pour m’arrêter.

Les agents fédéraux à la frontière sud-ouest des États-Unis ont eu plus d’un million et demi de rencontres avec des personnes traversant la frontière sans papiers depuis octobre. Dans le cas des Haïtiens, la majorité a été rapidement expulsée en vertu d’une règle d’urgence pandémique de l’ère Trump connue sous le nom de Titre 42.

Le plus dur d’être de retour en Haïti, où il attend toujours son nouveau passeport plus de trois mois après avoir rempli les papiers, c’est le sentiment d’échec. Et aussi mauvaise que soit son expérience au Mexique, où il ne pouvait pas travailler et n’avait nulle part où dormir, c’est toujours mieux que d’être en Haïti, a déclaré Philippeson. Il est également beaucoup plus proche des États-Unis.

Peut-être aurai-je une autre opportunité”, a-t-il déclaré, concédant que le rêve de vivre aux États-Unis “est toujours là. Il ne me manque que les moyens.

« Ma vie est en danger ici »

Philippeson, diplômé de l’université, qui parle couramment cinq langues, fait partie d’une génération d’Haïtiens qui ont émigré au Brésil, au Chili et dans d’autres pays d’Amérique du Sud après le tremblement de terre dévastateur de 2010 dans leur pays. Après des années de vie en Amérique du Sud, ils ont décidé de se diriger vers le nord dans une randonnée périlleuse de 7 000 milles à travers les jungles sans route de l’Amérique centrale jusqu’au Mexique dans l’espoir de vivre aux États-Unis.

Après avoir été expulsés vers Haïti, la plupart n’avoir qu’un seul objectif : sortir.

« Je suis un Haïtien. Il n’y a pas de meilleur endroit pour moi pour rester, travailler et pour que ma mère puisse profiter des fruits de mon travail », a déclaré Philippeson lors d’un récent après-midi dans la capitale. « Mais ma vie est en danger ici. »

Comme les plus de 6 000 Haïtiens qui ont pris la mer pour rejoindre la Floride ou Porto Rico au cours des derniers mois – dans ce qui est devenu le plus grand exode haïtien par bateau depuis 2004 – Philippeson ne voit aucun avenir dans sa patrie. Il y a des jours où il est tellement frustré, dit-il, qu’il pense à prendre une assiette et une cuillère et à se rendre dans un ministère du gouvernement en criant : « Je suis venu chercher ma part.

« J’ai envie de demander à l’État : “Qu’est-ce que je dois faire ?” Quelqu’un qui a passé toute sa vie à aller à l’école, qui n’a pas pris les armes, que veux-tu que je fasse ? » il a dit.

Ses parents, qui gagnaient leur vie comme vendeurs de rue, ont sacrifié tout ce qu’ils avaient pour l’éduquer, dit-il, malgré le fait qu’ils avaient six enfants. Haïti, déplore-t-il, ne fait rien pour inciter les jeunes comme lui à rester.

Avant de quitter Haïti en 2018, Philippeson dit qu’il était inscrit dans une université pour étudier la comptabilité et les langues dans le but d’obtenir son diplôme puis d’aller travailler.

Un de ses oncles, qui pensait que son neveu n’était pas à la hauteur de son potentiel, lui proposa d’aller au Chili. À l’époque, la nation sud-américaine était devenue une destination pour les Haïtiens après avoir réalisé qu’ils pouvaient entrer légalement en tant que touristes tant qu’ils avaient une preuve de réservation d’hôtel, 1 400 $ en argent de poche et un billet de retour.

Sans hésitation, il a accepté, a déclaré Philippeson, non pas parce que c’est là qu’il voulait finalement vivre, mais parce qu’il avait vu que la vie serait meilleure là-bas qu’en Haïti.

« J’ai toujours eu en tête que la route de l’Amérique latine était un moyen pour moi d’obtenir le soutien dont j’avais besoin pour atteindre là où je voulais finalement aller : le rêve américain », a-t-il ajouté.

Une récente enquête nationale menée par l’Observatoire citoyen du pays pour l’institutionnalisation de la démocratie a révélé que 82% des quelque 12 millions d’habitants d’Haïti migreraient s’ils en avaient l’occasion. Le profond désenchantement à l’égard du pays et de la démocratie a été façonné par la spirale descendante de la nation instable au cours des six dernières années.

L’enquête a également révélé que 83% des personnes interrogées pensent que les politiciens du pays se soucient peu de leur sort, tandis que près de 95% pensent qu’ils mentent pour se faire élire.

Chaque jour, a déclaré Philippeson, Haïti devient de plus en plus méconnaissable. Ce qui était autrefois un trajet en bus sans incident de quatre heures vers la capitale depuis sa maison rurale de Cavaillon, un hameau du sud-ouest ravagé par le tremblement de terre, comprend désormais une série d’enregistrements téléphoniques avec des personnes le long de la route instable et contrôlée par les gangs pour voir s’il est sécuritaire de voyager.

La violence des gangs, les enlèvements et le désespoir généralisé se sont intensifiés après l’assassinat en juillet dernier du président haïtien Jovenel Moïse. L’enseignement supérieur, autrefois source de fierté pour les parents qui consacraient l’essentiel de leurs maigres revenus à l’école, n’est plus une valeur sûre.

« L’éducation haïtienne vous dit qu’une fois que vous avez terminé vos études, certaines professions ne sont pas pour vous », a déclaré Philippeson. « Et puis quand vous arrivez dans un pays voisin, vous vous rendez compte que l’éducation haïtienne ne valait pas grand-chose. »

Une fois au Chili, le seul travail qui s’offrait à lui était celui d’ouvrier non qualifié dans une ferme. Il a commencé à remettre en question l’accent mis par ses parents sur les emplois professionnels en col blanc qui, au Chili – et plus tard au Brésil – étaient hors de sa portée, et les seuls emplois à avoir étaient pour ceux qu’il croyait être en dessous de lui.

En repensant aux travaux de soudure et de peinture qui étaient la seule source d’emploi disponible pour les migrants haïtiens au Chili et au Brésil, Philippeson a déclaré que si l’accent était mis en Haïti sur l’emploi plutôt que sur une profession, il aurait “appris la maçonnerie”. J’aurais appris la peinture, j’aurais appris la soudure.

« Ils font du lavage de cerveau dans le système éducatif haïtien. C’est pourquoi aussi quand nous allons dans ces pays, nous souffrons beaucoup », a-t-il ajouté.

Trois mois d’une vie difficile au Chili l’ont amené à déménager au Brésil. À partir de là, il a pris la décision de vendre tout ce qu’il avait et de se diriger vers le nord. Il a quitté le Brésil le 13 septembre 2021. Après avoir traversé 11 pays et failli se noyer dans le Darien Gap entre le Panama et la Colombie, il a atteint Tapachula, au Mexique, juste de l’autre côté de la frontière avec le Guatemala. Il voyageait depuis 45 jours.

Exode de fuite des cerveaux

Au cours de la dernière décennie, un nombre croissant d’Haïtiens ont forgé un chemin à travers l’Amérique latine pour atteindre la frontière sud des États-Unis. Des milliers vivent actuellement à Reynosa, au Mexique, dans l’espoir de passer à McAllen, au Texas.

Jeunes et des hommes majoritairement, ces migrants haïtiens sont mieux éduqués que leurs prédécesseurs, et font partie d’une fuite des cerveaux qui s’accélère.

Louis Herns Marcelin, un sociologue né en Haïti, de l’Université de Miami et qui suit la migration haïtienne à travers l’Amérique du Sud, a déclaré qu’au cours de la dernière décennie, Haïti a chassé sa jeunesse instruite à un rythme surprenant.

Selon une étude à grande échelle en cours menée par Marcelin et d’autres chercheurs en Haïti et au Brésil, les personnes migrant entre 2015 et aujourd’hui depuis Haïti ont entre 18 et 39 ans ; 80% de ceux âgés de 18 à 29 ans ont un niveau d’études secondaires et 20% ont une forme d’enseignement supérieur.

« Comment un pays peut-il se reconstruire si 80 % de sa jeune main-d’œuvre éduquée fait partie de ceux qui quittent le pays ? a déclaré Marcelin, qui a fondé l’Institut interuniversitaire de recherche et de développement en Haïti. « Un pays ne peut pas se reconstruire s’il n’a pas le pouvoir humain, une jeunesse éduquée et qualifiée pour aider à mettre en œuvre le type de recommandations politiques qui émergeront de toute analyse des problèmes sociaux en Haïti. »

Si l’instabilité d’Haïti est en grande partie à blâmer pour le désir de partir de sa jeunesse, elle n’est pas la seule coupable, ajoute Marcelin. Depuis le tremblement de terre de 2010, les Haïtiens qualifiés et éduqués ont été « ciblés » par des initiatives parrainées par l’État menées par le Canada, qui a recherché des professionnels de la santé francophones, et le Brésil, qui a recruté des ouvriers qualifiés pour aider à construire des stades en vue de son accueil pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques.

« La plupart des personnes qui ont quitté Haïti étaient des personnes qui, malgré le fait que nous n’ayons pas un bon système éducatif, ont été éduquées en Haïti, qui ont eu accès à l’éducation », a déclaré Marcelin. “La plupart de ces jeunes qui sont allés au Brésil et plus tard au Chili, en Équateur, etc., étaient des personnes qui avaient au moins une éducation secondaire, ont terminé leurs études secondaires ou ont fait des études postsecondaires.

” Les effets, a-t-il dit, restent apparents aujourd’hui alors que les Haïtiens, citant le racisme au Chili et les difficultés économiques au Brésil, vendent tout ce qu’ils ont et parient sur un voyage dont la fin n’est peut-être pas ce qu’ils espèrent.

Détention aux Etats-Unis

Lorsque Philippeson a décidé de se rendre aux États-Unis avec un frère aîné, il ne pensait pas qu’ils se retrouveraient en Haïti, encore moins enchaînés. Guidés par la désinformation et l’attrait de la vie aux États-Unis, ils sont arrivés à Ciudad Acuña au Mexique de l’autre côté de Del Rio, au Texas.

Débordant d’Haïtiens des mois plus tôt, le passage était maintenant vide. Concluant que la plupart des migrants avaient eu peur de la région après l’afflux de septembre, les frères ont également supposé à tort qu’il y aurait moins de surveillance de la part des agents frontaliers américains.

Peu de temps après être entrés dans les eaux froides du Rio Grande vers 6 heures du matin en janvier, les deux ont été repérés par un agent des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, qui les a immédiatement arrêtés.

En détention, a déclaré Philippeson, on lui a demandé s’il avait de la famille aux États-Unis, ce à quoi il a répondu oui et a fourni des noms, des adresses et des numéros de téléphone. La question le rendit optimiste. Il l’est resté même après que sa photo et ses empreintes digitales ont été prises et qu’il a été transféré d’une cellule de détention à une autre à Laredo.

Des compagnons de route l’ont averti : « Une fois que tu es là, mon ami, il n’y a plus d’espoir. C’est le centre de déportation », mais il a continué à croire qu’il pourrait être libéré. « Aucun agent n’a dit qu’il allait nous expulser, pas même pour plaisanter », a déclaré Philippeson.’’Chaque fois que vous avez demandé, ils vous ont dit d’attendre’’.

Alors qu’il regardait le filet de migrants le rejoindre dans les cellules, il a conclu : « Chaque jour, des Haïtiens traversent la frontière.

Son expulsion vers Haïti plus tard en janvier, a-t-il dit, a entraîné ce qu’il appelle une mort sociale.

« Les gens ne vous reconnaissent plus comme si vous étiez quelque chose, parce que vous êtes en dessous de tout le monde dans la communauté », a déclaré Marcelin. « Quand tu reviens après avoir échoué, c’est comme si tu étais mort. »

Philippeson dit que la façon dont il a été renvoyé en Haïti est l’une des pires choses qui auraient pu arriver.

« Je suis rentré en Haïti comme si j’étais un trafiquant de drogue, quelqu’un qui a commis un crime : des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds, des chaînes autour de la taille », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas un trafiquant de drogue. Je ne suis pas un violeur. … C’est l’une des plus grandes défaites de ma vie, la façon dont les Américains m’ont ramené chez moi.»

Miami Herald 01 JUILLET 2022