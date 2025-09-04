Erik Prince : l’émissaire de Trump pour la « sale guerre » de Bagdad à Quito !

La présence d’Erik Prince dans certains pays d’Amérique latine est une intervention secrète de l’administration Donald Trump.

Erik Prince était le fondateur de Blackwater, l’une des forces mercenaires ayant joué un rôle sanglant en Irak. En 2009, Blackwater a changé de nom pour devenir Xe Services LLC après une série de crimes de guerre en Irak, notamment le massacre de la place Nisour à Bagdad deux ans plus tôt, bien que les auteurs de ces meurtres aient été graciés par Donald Trump lors de son premier mandat.

En 2011, une armée de mercenaires clandestins opérait depuis les Émirats arabes unis, chargée d’exercer une influence en Asie occidentale et en Afrique. Ces troupes étaient financées par le prince héritier d’Abou Dhabi de l’époque, Mohammed ben Zayed (MBZ).

La Colombie, en Amérique du Sud, est devenue la base de recrutement grâce à un accord visant à créer une force de mercenaires dirigée par l’ancien agent du FBI Ricky Chambers, un proche allié du prince, tous deux travaillant avec l’immunité accordée par les services de renseignement américains.

En juillet 2017, LobeLog.com rapportait que des centaines de combattants étrangers avaient été déployés au Yémen, dont 450 Latino-Américains originaires de pays comme le Panama, le Salvador et le Chili.

En 2022, le Washington Post révélait que plus de 500 militaires américains retraités avaient été recrutés par des pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis, avec des salaires allant jusqu’à 300 000 dollars par an, tandis que des mercenaires colombiens étaient restés sur place et avaient ensuite été envoyés au front en Asie occidentale.

De la répression interne à l’expansion régionale

Le premier contrat des Émirats arabes unis avec la société de Prince, en 2010, visait à protéger des palais, des infrastructures pétrolières et à réprimer la dissidence. Ces mercenaires torturaient des détenus politiques et s’imposaient comme gardes prétoriennes de l’élite émiratie.

Erik Prince a personnellement supervisé la formation de 2 000 combattants somaliens en 2011, dans le cadre d’une campagne de lutte contre la piraterie soutenue par les États-Unis et financée par les Émirats arabes unis. Parallèlement, le Yémen est devenu un terrain d’essai pour ces mercenaires, notamment dans les zones frontalières comme Saada et Najran.

Les forces alliées aux Émirats arabes unis ont fait appel à des soldats contractuels originaires du Tchad, du Chili, de Colombie, de Libye, du Panama, du Niger, de Somalie, du Salvador, du Soudan et d’Ouganda.

L’armée de Prince avait recruté quelque 43 000 combattants dans la région, devenant ainsi un bras armé majeur des opérations militaires d’Abou Dhabi, du golfe Persique à la Corne de l’Afrique.

Condamnation officielle de Petro

Un rapport du Conseil de sécurité de l’ONU de janvier 2024 a confirmé que les réseaux émiratis étaient profondément ancrés dans les lignes d’approvisionnement des Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire soudanais opposé à l’armée soudanaise et qui a récemment proclamé un gouvernement parallèle au Darfour.

Dans ce contexte, les médias colombiens ont révélé que des mercenaires colombiens, dirigés par le colonel colombien à la retraite Álvaro Quijano – à qui l’on promettait des salaires allant jusqu’à 3 000 dollars par mois et des primes de 10 000 dollars – étaient équipés de drones et de lance-roquettes et introduits clandestinement au Soudan via la Somalie et le Tchad.

Le 10 août 2025, un avion émirati s’est écrasé au Darfour, révélant la mort de 40 mercenaires colombiens. Des images ultérieures ont confirmé qu’un bataillon colombien entier, soutenu par les Émirats arabes unis, combattait aux côtés des Forces de résistance arabes près de la mosquée Al-Fasher.

Suite à cette nouvelle, le président colombien Gustavo Petro a officiellement condamné l’opération, déclarant « plus de marchands de mort », suite aux informations faisant état du meurtre de dizaines de Colombiens au Soudan. À son tour, le président a appelé à « se battre pour la patrie, à ne pas mourir dans des guerres étrangères » et à ne pas devenir de la « chair à canon » dans les conflits étrangers et à ne pas commettre de crimes contre les civils.

Mercenaires à Gaza

En octobre 2024, des rapports ont révélé que les Émirats arabes unis finançaient le recrutement de mercenaires africains pour combattre dans l’armée israélienne à Gaza et au Liban. Abou Dhabi a mis à profit son alliance avec Addis-Abeba pour attirer des combattants éthiopiens, en passant des contrats avec des entreprises telles que Raven et Global CST, qui entretiennent des liens historiques avec Tel-Aviv.

De nouvelles preuves ont été révélées lorsqu’un commandant adjoint du groupe Abou Shabab, une milice de Gaza soutenue par Israël et liée à Daech, a publié des photos à côté de véhicules immatriculés aux Émirats arabes unis. Les services de renseignement de la résistance palestinienne ont confirmé qu’une agence de renseignement arabe formait et équipait des mercenaires pro-israéliens à Rafah, qui ont reçu des fonds, des véhicules tout-terrain, du matériel de surveillance et des outils de communication pour faciliter la coordination interne.

Expansion en Amérique latine

Erik Prince a signé un accord de 10 ans avec le gouvernement intérimaire d’Haïti pour déployer près de 200 combattants étrangers sous sa nouvelle entreprise, Vectus Global. Ces forces, recrutées aux États-Unis, en Europe et au Salvador, sont chargées de lutter contre les gangs et de collecter les impôts.

Elles opéreront avec des hélicoptères, des drones, des tireurs d’élite et des unités navales, imitant la structure et l’impunité mises au point par Prince aux Émirats arabes unis. Selon certaines informations, les opérations menées par son équipe depuis mars 2025 ont entraîné la mort de plus de 200 personnes ; cependant, rien ne confirme que des chefs de gangs aient été neutralisés ou que des cibles pertinentes aient été capturées.

Vectus Global se définit comme une entreprise « forcée pour l’action » et propose de « collaborer avec les gouvernements, les organisations internationales et les dirigeants du secteur privé pour les aider à résoudre certains de leurs problèmes les plus complexes. Ils font généralement appel à nous lorsque des services ou des capacités critiques sont défaillants et doivent être rétablis. Nous ne nous contentons pas de conseiller, nous agissons. »

Le 18 juillet 2025, Erik Prince, désormais fondateur de l’entreprise de sécurité Academi, est retourné en Équateur pour la troisième fois cette année. L’administration Noboa l’a engagé pour former les forces de sécurité, comme l’a confirmé le ministre de l’Intérieur John Reimberg. Cependant, les termes du contrat et le coût de la formation pour le pays sont inconnus.

Academi (anciennement Xe Services LLC, Blackwater USA et Blackwater Worldwide) est une entreprise militaire privée américaine qui fournit des services de sécurité. Elle a été fondée en 1997 par Erik Prince et Al Clark. Son siège social est situé en Caroline du Nord, où elle dispose d’un complexe d’entraînement tactique spécialisé. L’entreprise forme plus de 40 000 personnes par an issues de différentes branches des forces armées, ainsi que d’autres agences de sécurité de plusieurs pays.

Il s’est récemment montré proche du président du Salvador, Nayib Bukele, et a lancé l’année dernière une campagne visant à lever 10 millions de dollars pour « restaurer la démocratie » au Venezuela après l’élection présidentielle, qui a réélu Nicolás Maduro. La vice-présidente Delcy Rodríguez a dénoncé les liens de Prince avec la militante d’extrême droite Corina Machado et son implication dans une attaque contre un gazoduc de PDVSA.

Par l’intermédiaire d’Academi, Prince peut être recruté par le gouvernement de Dina Boluarte, à qui il a proposé ses services pour « lutter contre l’exploitation minière illégale ». Des organisations de défense des droits humains et des universitaires péruviens ont averti que le recrutement d’Academi porte atteinte à la souveraineté nationale et brouille le principe de subordination des forces armées au pouvoir civil.

L’expérience montre que ces armées de mercenaires opèrent sans cadre juridique clair, avec des contrats opaques et sans rendre de comptes à la justice locale, réitérant ainsi le modèle d’impunité avec lequel elles ont opéré en Irak.

Leur présence n’est pas fortuite et coïncide avec les annonces du président Donald Trump de lutter contre les « cartels de la drogue », assignant à Prince, l’un de ses plus fervents partisans et homme d’affaires prospère, la méthode de la guerre sale.

Telesur 31 août 2025