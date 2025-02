Des munitions pour renforcer le chaos !

Les dirigeants imposés au pouvoir en Haïti par les puissances impérialistes sont de véritables « cons » comme les qualifiait le président français Emmanuel Macron. La réalité vient de le prouver grandement, avec la célébration des autorités haïtiennes à la Direction Générale de la PNH pour accueillir un lot de matériel militaire sous prétexte de sécurité en provenance des États-Unis d’Amérique.

L’illustration parfaite est la jubilation de ces lunatiques face à leur irresponsabilité sociale, catalyseur d’insécurité. Ne nous leurrons pas. Car ce sont ces mêmes charognards ignorants qui dirigent le pays. Juste après que les États-Unis aient détruit l’agriculture du pays, fermé toutes nos industries nationales, nous n’avons plus d’entreprises pour permettre à nos citoyens de d’avoir un boulot pouvant les aider à construire et façonner leur vie. C’est cette absence de sécurité sociale programmée qui a produit cette décadence dont le pays paie les conséquences.

En moins de 40 ans, nous sommes devenus un pays qui consomme simplement sans rien produire. La chose la plus triste : pour consommer, il faut que vous ayez de l’argent. Comment allez-vous procurer de l’argent, sans un travail ? La population vit dans un chômage perpétuel, actuellement il est plus facile à n’importe quel jeune de trouver une arme à feu qu’une assiette de nourriture pour apaiser sa faim.

Au lieu de parvenir à sortir la population de ce carcan de misère, le gouvernement en place ne fait que renforcer le processus. Et cela arrange les États-Unis qui investissent des millions dans une force militaire contre la sécurité, alors que la population meurt d’insécurité alimentaire. Cette attitude révèle le caractère brutal et prédateur de l’impérialisme.

Ce n’est pas avec des soldats venus de tous les coins du monde pour renforcer la Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti et un arsenal militaire que nous pacifierons la misère et la pauvreté. A l’instar des Guatémaltèques, des Salvadoriens et des Kenyans pour ne citer qu’eux, le lundi 10 février 2025 à Clercine, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, le directeur général de la PNH, Rameau Normil, et Godfrey Otunge, le chef de la Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti, ont reçu un tas de matériel militaire de la part de l’ambassadeur américain en Haïti Denis B. Hankins. « Le lot comprend des véhicules et des équipements lourds indispensables pour soutenir les forces de l’ordre dans leurs opérations contre la criminalité transnationale. Le matériel remis comprend une Lowboy, deux chargeuses-pelleteuses, deux chargeuses, deux têtes de camion, neuf véhicules et six cents (600) fusils. »

Concernant ce don barbare, sur le site officiel de l’ambassade américaine en Haïti, on pouvait lire que « Ce don, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération en cours entre l’ambassade des États-Unis et la PNH, a été facilité par le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi (INL) »

« Nous savons que les gangs ont pour tactique de dresser des barricades, des barrières pour empêcher les forces de l’ordre d’accéder aux zones de conflit. Cet équipement doublera la capacité des forces de l’ordre à dégager les routes »

Mais les vraies raisons de cet armement ne sont pas réellement pour combattre les gangs mais pour barrer toute tentative de soulèvement populaire, puisque le peuple est insatisfait et ne peut plus continuer à vivre dans ces conditions atroces.

Le pays n’a pas besoin de plus de munitions, nous en avons suffisamment. Ce que nous voulions, c’est une solidarité entre les pays qui peuvent nous fournir des infrastructures pouvant servir de catalyseur de changement et de développement pour que les gens puissent sortir de leur labyrinthe de misère. Et ce n’est pas ce genre de cadeau que nous fait l’empire américain. En fait, cet accessoire d’équipement militaire ne peut en aucun cas remédier ou aider au développement de la production agricole du pays qui a été détruite par ceux qui nous fournissent actuellement l’assistance policière et militaire.

« Ce don vise également à renforcer la capacité des autorités haïtiennes à prendre en charge la sécurité de leur propre pays. C’est aussi un hommage à tous les policiers, à tous les militaires qui sont en combat continu contre les gangs. Il y a ceux qui ont perdu la vie et ceux qui font preuve de courage, souvent dans des conditions difficiles »…. « un signe visible de l’intention du gouvernement américain de continuer à aider à renforcer la sécurité en Haïti » a déclaré l’ambassadeur Denis Hankins.

Quant à l’actuel président du Conseil présidentiel Leslie Voltaire qui fièrement à coté de son chef hiérarchique l’ambassadeur Hankins a indiqué avec toute la platitude qu’on lui connait « Ce lot d’équipements lourds va rendre la PNH plus efficace », tout en remerciant les Etats-Unis par l’intermédiaire de l’ambassadeur Hankins. « C’est un don équivalent à six millions de dollars. Tous les équipements sont blindés. Cela va renforcer la capacité opérationnelle de la police dans la lutte contre les gangs armés », a déclaré le pantin.

Le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti, Normil Rameau, pour sa part s’est épanoui en ces termes « ce nouveau lot d’équipements est une contribution considérable dans la lutte contre la violence des gangs armés et la grande criminalité transnationale organisée ».

La lutte contre l’insécurité doit aller de pair avec la lutte contre la misère, le chômage et la pauvreté. Si rien n’est fait pour rétablir un autre pays où la population se sent vraiment dans son propre pays, ces policiers et ces munitions ne feront que renforcer le chaos comme l’avaient fait les forces d’occupation de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah).