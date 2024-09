Cuba et Haïti, exemple de coopération Sud-Sud

By

Le 22 février 2022, le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lors de la Conférence internationale pour le financement de la reconstruction de la péninsule sud d’Haïti, a exprimé : « Il faut parler durement de la réalité haïtienne et de la responsabilité qu’elle a avec sa transformation définitive, l’ensemble de la communauté internationale. Elle accumule déjà une énorme dette envers son noble peuple qui mérite et a besoin de notre respect et de notre soutien », a souligné le Chef de l’Etat.

Nous avons tous l’obligation morale d’apporter une coopération substantielle et désintéressée à Haïti, non seulement pour la reconstruction de certaines régions, mais aussi pour promouvoir de manière globale le développement durable de l’ensemble du pays, a-t-il précisé.

Cuba jouit d’une autorité morale pour avoir partagé avec sa nation sœur de grandes souffrances et des efforts formidables au fil des siècles.

Au cours de sa première décennie, la Révolution cubaine a décrété la reconnaissance de la sécurité sociale pour les travailleurs haïtiens, semi-esclaves de l’époque pré-révolutionnaire. C’était le paiement d’une dette historique et la défense d’un principe qui serait à jamais la solidarité inconditionnelle avec Haïti à tous les niveaux.

Cette fraternité a atteint des niveaux plus élevés dans certaines situations, comme l’épidémie de choléra et les tremblements de terre de 2010 et 2021, lorsque les spécialistes cubains ont montré au monde la profondeur de leur engagement et de leur consécration dans le soin de la population haïtienne, a déclaré le dignitaire.

Mais contrairement au reste de l’aide internationale, les professionnels cubains ne sont pas arrivés après la catastrophe, ils travaillaient et coopéraient là-bas depuis plus d’une décennie, a-t-il souligné.

En 1998 – a rappelé Díaz-Canel – une brigade médicale, des médicaments et tout le nécessaire a été envoyé pour aider la population touchée par les ouragans Georges et Mitch.

Puis des centaines de jeunes Haïtiens sont arrivés à l’École caribéenne de la province orientale de Santiago de Cuba, qui est une extension de l’École latino-américaine de médecine de La Havane.

Nous ne citons pas ces données pour nous vanter de notre coopération. Rien ne pourrait être plus éloigné de la prédication de Martí et de l’idée d’internationalisme et de solidarité de Fidel Castro. Seulement – a précisé Díaz-Canel – nous voulons exprimer notre conscience des graves problèmes qui affligent notre sœur Haïti.

Le dirigeant cubain a rappelé les paroles du leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, lorsqu’il a déclaré : « Haïti n’a pas besoin de soldats, elle n’a pas besoin d’invasions de soldats ; Ce dont Haïti a besoin, ce sont des invasions de médecins, ce dont Haïti a besoin en plus, ce sont des invasions de millions de dollars pour son développement.»

Contribuer au développement haïtien

Lors de la cérémonie d’adieu des étudiants, tenue récemment au siège du Ministère de la Santé et de la Population situé à Port-au-Prince, le premier secrétaire de l’ambassade de Cuba en Haïti, Joel Concepción, a exprimé : « Les jeunes qui bientôt étude sur notre île. Ils seront privilégiés de poursuivre cette coopération de longue date entre les deux pays. »

Ils auront l’occasion de partager avec des étudiants de la plus grande des Antilles et d’autres nationalités, pour la plupart des pays sous-développés, a déclaré le diplomate, qui les a invités à profiter de ce temps pour qu’une fois diplômés, ils puissent contribuer au développement du pays, « parce qu’Haïti a plus que jamais besoin de vous ».

À ce jour, près de sept mille agents de santé cubains ont rempli leur mission ici, réalisant près de 40 millions de consultations et sauvant près d’un demi-million de vies.

Plus de 1.300 médecins, techniciens et autres spécialistes de la santé haïtiens ont été formés à Cuba, a souligné Concepción, qui a ajouté que Cuba collaborait également à des projets dans les domaines de l’éducation, du sport, de l’agriculture, de la pêche, de la construction, des ressources en eau et de l’environnement.

La présence cubaine en Haïti est aujourd’hui l’expression la plus palpable des liens historiques, culturels et amicaux entre les deux nations et de la coopération Sud-Sud.

Dans des déclarations à Prensa Latina, le chef de la Brigade médicale cubaine en Haïti, Efrén Acosta, a déclaré que 34 403 consultations ont été réalisées au mois de mai de cette année. Le plan de travail prévoyait d’en offrir 27 976, mais les médecins cubains ont réussi à dépasser le calendrier de 123 pour cent.

Il a rappelé qu’en 2023, 44.585 consultations étaient prévues en mai, et 49.295 ont été réalisées pour un taux de conformité de 111%.

Acosta a souligné qu’en mai, plus de 4.700 interventions chirurgicales ont été réalisées gratuitement. Au cours du cinquième mois de 2024, 4.711 procédures de ce type ont été réalisées, dont 1.018 majeures et 3.693 mineures.

Il a souligné que 3,6 interventions chirurgicales mineures ont été réalisées pour chaque intervention majeure.

Acosta a précisé que le chiffre de 43.680 opérations est fixé pour 2024. Jusqu’en mai, 18 131 interventions devaient être réalisées, et 22 528 ont été réalisées. En ce qui concerne les interventions chirurgicales majeures, 119,7 pour cent ont été réalisées et 143,7 pour cent pour les interventions chirurgicales mineures.

Les médecins cubains en Haïti ont pratiqué, entre autres opérations, des hystérectomies, des césariennes, des herniorraphies inguinales, des appendicectomies, des grossesses extra-utérines et des hydrocèles, ainsi que des interventions chirurgicales d’urgence.

Prensa Latina

30 Août 2024