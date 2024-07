Combattre pour la deuxième libération d’Ayiti

Jimmy Chérizier et les forces révolutionnaires de la famille du G9 et alliés

« C’est parmi les masses, dans la population des bidonvilles et dans le lumpen prolétariat que l’insurrection trouvera son fer de lance urbain. Le lumpen prolétariat, cette cohorte d’hommes affamés, séparés de tribu et de clan, constitue l’une des forces révolutionnaires les plus spontanées et radicales d’un peuple colonisé. »

Frantz Fanon, « Les Damnés de la Terre »

Le 25 juin 2024, le premier contingent des forces de sécurité kenyanes arrive à Ayiti (Haïti). L’accord a été négocié entre le larbin néocolonial américain, William Ruto, qui, au moment où j’écris, est sous pression pour quitter la présidence. Sa démission est réclamée par des milliers de jeunes manifestants (génération Z), aux quatre coins du Kenya.

De retour en Haïti, les troupes kenyanes, envoyées par Ruto au nom de l’Empire américain, signalent une énième invasion. Le 1er janvier 1804, Ayiti se déclare la première République noire du monde et le premier État postcolonial d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Depuis ce jour, elle est assiégée.

D’Ayiti à Gaza

Comme Gaza, Ayiti est une sorte de camp de concentration et, comme les Palestiniens, les Ayitiens n’ont jamais cessé de résister à leur occupation et ne le feront jamais. En plus des interventions militaires successives, les puissances américaines et d’Europe occidentale ont déclenché une répression brutale et implacable dans tous les domaines de l’existence d’Ayiti, y compris la campagne d’opérations psychologiques visant à diaboliser le riche héritage culturel et spirituel d’Ayiti. Malgré cela, Ayiti reste un « problème » pour eux, car malgré tous leurs efforts, ils n’ont jamais réussi à écraser l’esprit indomptable du peuple ayitien.

On nous dit que les soldats kenyans ont été envoyés à Ayiti pour rétablir « l’ordre public ». Nous savons que c’est un euphémisme pour maintenir le système d’oppression et d’exploitation existant et pour écraser toute résistance suffisamment forte pour renverser l’hégémonie. Les Kenyans sont là pour protéger l’arrangement même que les Forces révolutionnaires de la famille du G9 et leurs alliés, dirigées par Jimmy Chérizier, luttent pour renverser. Chérizier a clairement indiqué dans des interviews avec Al Jazeera, dans des documentaires et dans de nombreuses vidéos, que lui et ses combattants étaient en face-à-face avec l’Empire et les oligarques locaux. À chaque occasion, Chérizier parle de la nécessité de mettre fin au règne des capitalistes oligarchiques qui ont ravagé son pays.

Les vrais criminels

Chérizier et ses forces contrôlent désormais 80 % de Port-au-Prince. Cependant, les gouverneurs nommés par les impérialistes affirment que Chérizier et les membres de son mouvement de libération ne peuvent pas avoir de siège à la table des négociations, ni participer aux décisions qui détermineront l’avenir d’Ayiti en raison de leurs activités criminelles passées, notamment des meurtres. C’est une richesse venant de membres du conseil de transition ayant des liens évidents avec des centres du pouvoir impérial et des agences et organisations internationales, qui ont été directement et indirectement impliqués dans le meurtre de millions de personnes à travers le monde et ont été impliqués dans le type de vol et de pillage qui fait de Chérizier et son armée de libération ressemble à des anges.

On dit que Chérizier était un policier formé par les impérialistes, et ils ont un dossier accablant sur lui. Je ne vois pas en quoi cela le distingue de l’écrasante majorité des politiciens et des régimes néocoloniaux des Caraïbes. Ils n’ont peut-être pas été formés comme policiers, mais ils ont très certainement été formés et préparés par les impérialistes pour leurs postes actuels. Un militant caribéen m’a dit récemment : « Les gangs s’entretuent – ​​montrez-moi un oligarque qu’ils ont tué ». Cela m’a fait sourire, car j’ai répondu : combien d’oligarques avez-vous tués cette semaine ? Il pensait que je plaisantais. Pour être honnête, cela montre simplement que ces militants n’ont pas été dans les tranchées dans un endroit comme Ayiti. S’ils l’avaient fait, ils sauraient que Chérizier et ses combattants doivent rester dans les zones qu’ils contrôlent et donc à bonne distance de la ligne de front de ces zones, sinon ils seront sûrement éliminés.

J’ai même entendu des commentateurs tenter de faire croire que le surnom de « Barbecue » de Chérizier était en quelque sorte lié à un penchant pour brûler les gens vifs, alors qu’en fait il a acquis ce surnom lorsqu’il était un jeune garçon, en livrant le barbecue que sa mère vendait.

Ma question est la suivante : comment Jimmy Chérizier, un ancien policier formé par les impérialistes, peut-il se libérer ? Pourra-t-il un jour se racheter ? Peut-il choisir le bien plutôt que le mal ? Dans un récent podcast, un militant ayitien bien connu déclarait d’un ton suffisant : « Chérizier n’est pas un révolutionnaire ». Je ne suis pas d’accord !

De vrais révolutionnaires

Beaucoup de ceux qui vivent confortablement au-delà des frontières d’Ayiti, et même certains militants d’Ayiti, recherchent des définitions classiques de ce qui constitue une lutte légitime et une action révolutionnaire, et ils doivent arrêter. Ceux qui, au fil des années, ont construit de soi-disant avant-gardes pour agir au nom du peuple, doivent abandonner leur dogme et entrer en dialogue avec le peuple, en participant au processus de conscientisation qui est en cours pour nous tous. Aucune lutte pour la dignité humaine et l’émancipation ne naît dans les couloirs universitaires. Cependant, cela n’empêche pas les « révolutionnaires » autoproclamés et l’intelligentsia progressiste de poursuivre leur rigoureuse dissection intellectuelle de ceux qui sont en première ligne. Kwame Ture nous met constamment en garde contre ceux qui discutent sans cesse de lutte mais ne font partie d’aucune organisation visant à changer le monde.

Paulo Freire nous rappelle : « Plus la personne est radicale, plus elle entre pleinement dans la réalité pour que, la connaissant mieux, elle puisse la transformer. Cet individu n’a pas peur de se confronter, d’écouter, de voir le monde se dévoiler. Cette personne n’a pas peur de rencontrer les gens ni d’engager un dialogue avec eux. Cette personne ne se considère pas comme le propriétaire de l’histoire ou de tous les peuples, ni comme le libérateur des opprimés ; mais il ou elle s’engage, dans l’histoire, à combattre à leurs côtés. »

Ceux qui se sont immergés dans des communautés de résistance et ont participé aux luttes quotidiennes des opprimés ont réalisé que le peuple est capable d’une réflexion politique profonde. Ils ne l’exprimeront pas dans le langage utilisé dans les cercles universitaires et politiques, mais ce sera l’analyse la plus claire de la situation actuelle des gens.

Mouammar Kadhafi a parlé de cette époque, la qualifiant de « l’ère des masses ». Il a expliqué : « Il est temps que les masses prennent en main leur destin, qu’elles saisissent les clés de leur liberté, qu’elles reconstruisent leur vie sur les fondements d’une démocratie réelle, une démocratie dans laquelle le pouvoir de décision et La souveraineté appartient aux seules masses. Les masses se doivent de détruire toutes les forces qui sont hostiles et s’opposent à leurs aspirations. Elles se doivent d’éliminer tous les obstacles qui entravent leur marche vers la victoire, vers la liberté, vers un monde nouveau. ».

Une force redoutable

Le peuple, une fois conscientisé, constitue une force véritablement redoutable. Cela n’est nulle part plus évident qu’à Gaza, où l’Alliance des forces palestiniennes, qui comprend le Jihad islamique palestinien, le Front populaire de libération de la Palestine, les Brigades de résistance nationale, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, le Mouvement des moudjahidines palestiniens, le Front démocratique de libération de la Palestine et du Hamas, ne peut être vaincu. Après près de neuf mois de bombardements et de combats terrestres incessants de la part de la 4ème armée mondiale, le principal porte-parole des Forces de défense israéliennes, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l’objectif déclaré de la guerre à Gaza – détruire le Hamas – était impossible et maintenir promettre que c’était comme « jeter du sable aux yeux du public ». Il a ajouté : « Le Hamas est une idée. Quiconque pense que nous pouvons éliminer le Hamas se trompe ».

Il y a ceux de la soi-disant gauche qui appellent à une Palestine libre mais condamnent le Hamas, s’associant une fois de plus à la criminalisation d’un mouvement de résistance légitime. Il n’est pas surprenant que la résistance héroïque menée par la population de Gaza soit un facteur décisif dans l’accélération de la chute de l’Empire. Le mot Gaza signifie force. En Islam, Ghazi signifie guerrier musulman surtout celui qui est victorieux au combat et est souvent utilisé comme titre d’honneur. La force, l’honneur et la dignité de la Résistance palestinienne et de toute la population de Gaza galvanisent ce soulèvement mondial. Bien qu’ils aient été littéralement massacrés, ainsi que leurs familles entières, les Palestiniens refusent d’être expulsés de leurs terres. Leur courage spectaculaire incite les gens du monde entier à se lever. Le microcosme qu’est Gaza met en évidence à quel point ce monde est connecté et à quel point le capitalisme occidental et la démocratie libérale sont une arnaque. Les pieds d’argile de l’Empire craquent définitivement.

Rachat

Au cœur du message de chaque prophète révolutionnaire se trouve l’idée de rédemption et de libération humaine. La rédemption consiste à récupérer ce qui a été pris ou usurpé par des forces hostiles, visibles et invisibles. Pour parvenir à la libération de votre famille, de votre communauté et de votre nation, vous devez d’abord vous racheter et trouver la place qui vous revient. La libération commence au niveau personnel. Personne ne peut en libérer un autre. La liberté s’accompagne d’un éveil de la conscience ; la rédemption est une condition préalable à la libération. Jimmy Chérizier et d’autres, qui ont acquis la conscience de la liberté, font partie de ceux qui ont découvert que le pouvoir réside en eux.

En 1970, dans son ouvrage fondateur Blood in my Eye, George Jackson écrivait depuis la prison de Soledad : « Il faut atteindre les prisonniers et leur faire comprendre qu’ils sont victimes de l’injustice sociale. C’est ma tâche en travaillant de l’intérieur (pendant que je suis ici, ma conviction est que la guerre continue, peu importe où l’on se trouve sur un sol dominé par la bourgeoisie). Le nombre même de la classe des prisonniers et les conditions de leur existence en font un puissant réservoir de potentiel révolutionnaire ».

Malcolm X, alias Al Hajj Malik Al Shabazz, a déclaré : « Je crois qu’il serait presque impossible de trouver nulle part en Amérique un homme noir ayant vécu plus loin que moi dans la boue de la société humaine ; ou un homme noir qui a été plus ignorant que moi ; ou un homme noir qui a souffert plus d’angoisse au cours de sa vie que moi. Mais ce n’est qu’après les ténèbres les plus profondes que la plus grande joie peut survenir ; ce n’est qu’après l’esclavage et la prison que peut venir la plus douce appréciation de la liberté ».

Dans ses écrits de prison sélectionnés, intitulés Nous sommes nos propres libérateurs, l’ancien Black Panther et prisonnier politique américain, Jalil A. Muntaqim, observe que « les gens du lumpen prolétariat rejoindront la révolution parce qu’elle leur donnera de l’espoir pour leur avenir, offrant à la vie un peu de chance, un sens et un but dépourvus du cycle autodestructeur consistant à traîner au coin des rues, à se droguer, à se prostituer et à entrer et sortir de prison. Ainsi, cela offrira une alternative à toutes les activités illicites de la sous-culture du lumpen prolétariat, qui se résume généralement à s’attaquer aux siens et à aspirer désespérément aux valeurs sociales de la bourgeoisie, à l’accumulation de biens matériels au moyen de capitalisme illégitime ».

Enfin, Frantz Fanon a souligné que si les forces révolutionnaires ne mobilisent pas le lumpen-prolétariat, alors l’État oppresseur et les forces de réaction les mobiliseront contre nous.

Crise de la « gauche » des Caraïbes

La crise de la « gauche » caribéenne est avant tout une crise théorique. La « gauche » caribéenne est tellement obsédée par l’analyse théorique qu’elle n’a bien souvent aucun lien avec la réalité du terrain. C’est de la théorie pour la théorie. Après l’implosion de la révolution grenadienne, qui a ouvert la porte à une invasion américaine et à l’assassinat de Maurice Bishop en 1983, et après l’effondrement de l’Union soviétique et du bloc de l’Est en 1991, la « gauche » caribéenne a perdu ses repères. Presque du jour au lendemain, dans les Caraïbes, de nombreux communistes et marxistes-léninistes autoproclamés se sont transformés en démocrates libéraux et défenseurs des politiques économiques néolibérales, tandis que d’autres ont adopté la social-démocratie.

Un coup mortel tout aussi important est la domination de la classe moyenne « mulâtre »/créole des Caraïbes sur les partis et mouvements politiques. Le privilège dont jouit cette couche sociale leur donne la possibilité et l’accès de s’exprimer très clairement, de dominer le discours sociétal et de façonner les récits. Ils sont les auteurs, les producteurs de connaissances, leur voix est grande, mais ils sont peu nombreux. En fait, ils sont le plus souvent, à de très rares exceptions près, éloignés des personnes qu’ils prétendent représenter. Cela signifie qu’ils se retrouvent dans une situation vouée à l’échec : ils se battent « pour » le peuple plutôt que « avec » le peuple. Cette déconnexion a conduit à leur marginalisation croissante. C’est leur condescendance hautaine qui les empêche de dialoguer avec Jimmy Chérizier et les pousse à le juger, tout en gardant le silence sur l’illégitimité du conseil de transition. Leur mépris élitiste pour le lumpen prolétariat est enraciné à la fois dans leur caractère de classe et, pour beaucoup d’entre eux, dans une adhésion dogmatique à la position marxiste orthodoxe selon laquelle c’est la classe ouvrière qui est le principal agent de transformation révolutionnaire.

Il n’est pas étonnant que le conseil de transition récemment formé ait prêté serment en Ayiti lors d’une cérémonie secrète en avril de cette année. Cette composition, choisie bien sûr par les impérialistes et approuvée sans discussion par la CARICOM, est une preuve déprimante de la faiblesse des forces progressistes en Ayiti et dans l’ensemble des Caraïbes.

Les membres votants du conseil de transition, illustrés ci-dessus, sont l’ancien gouverneur de la Banque centrale Fritz Alphonse Jean, l’ancien ambassadeur en République dominicaine, Smith Augustin ; Me Emmanuel Vertilaire, avocat ; l’ancien président du Sénat, Edgard Leblanc; l’ancien sénateur Louis Gérald Gilles; Homme d’affaires Laurent Saint-Cyr et l’ancien ministre l’architecte Leslie Voltaire.

Les observateurs sans droit de vote sont le pasteur évangélique Frinel Joseph et Regine Abraham, qui ont autrefois travaillé pour la Banque mondiale et le ministère de l’Environnement du pays. Il manque ceux qui ont risqué leur vie pour libérer Ayiti du non-élu Ariel Henry, c’est-à-dire Chérizier et sa famille G9. Henry a été sélectionné et imposé à Ayiti par les États-Unis, la France, le Canada, l’Allemagne, l’Espagne et le Brésil, membres du soi-disant Core Group, le même groupe qui a sélectionné le Conseil de transition.

Nous vous voyons

A Jimmy Chérizier et à ses combattants de la liberté on dit, on vous voit, on sait à quoi vous faites face. Nous avons nous-mêmes vécu la réalité de la criminalisation de personnes qui ont lutté pour gravir les échelons, prendre conscience et chercher à canaliser leur énergie dans la lutte pour la justice économique et l’autodétermination nationale. Nous avons subi la colère des visages noirs haut placés, qui, comme William Ruto et tant de dirigeants de la CARICOM, agissent comme le visage noir de la suprématie blanche. Ils ne sont rien d’autre que des gouverneurs et des surveillants de néo-plantations, se faisant passer pour des États-nations indépendants. Le seul pays qui a réussi à démanteler systématiquement le système de néo-plantation au niveau structurel dans les Caraïbes contemporaines est Cuba.

Nous nous nourrissons du fait qu’un nouveau jour arrive. Il n’y a personne vivant qui ne puisse sentir le changement dans l’air. Face à ce qui constitue une résistance mondiale, galvanisée par le génocide américain, européen et israélien à Gaza, les impérialistes sont en mode panique. Ils se bousculent alors qu’ils se retrouvent en chute libre. Ils perdent leur influence et leur contrôle sur les affaires mondiales plus rapidement qu’ils ne l’auraient jamais cru possible. Et bien sûr, étant des imbéciles ignorants et arrogants qu’ils sont, ils commettent une erreur après l’autre. Regarder le débat présidentiel américain récemment télévisé était surréaliste. Il y avait là deux vieillards Blancs décrépits, dont l’un était définitivement dément, se disputant et rivalisant pour décider du sort de l’humanité. Les empires s’effondrent toujours de l’intérieur, et il en va de même pour l’empire américain. La pourriture s’installe véritablement lorsque les propres citoyens de l’Empire ne croient plus à ses mensonges. À ce stade, le fascisme pur et simple de l’Empire est évident pour tous. Nous le voyons partout dans la société américaine alors que le faux masque libéral-démocrate est arraché. Le monde entier a assisté à la répression brutale déclenchée par l’État contre ses propres citoyens, sur les campus des États-Unis.

Il n’y a pas de retour en arrière

La disparition de l’Empire et de ses substituts est inévitable. Alors qu’ils passent d’une crise à l’autre, de guerre en guerre, sans vision cohérente de l’avenir et avec un passé qui les a rattrapés, un changement de pouvoir mondial est en plein essor. L’Arabie saoudite, membre à part entière des BRICS, ne renouvellera pas son accord de pétrodollar avec les États-Unis et des pays d’Afrique retirent leurs réserves d’or des États-Unis. À vrai dire, les États-Unis sont insolvables. Sa dette fédérale s’élève à 34 730 milliards de dollars et augmente de 1 000 milliards de dollars tous les 100 jours. Leur économie de guerre permanente devient rapidement insoutenable. Le scénario imaginé par Che Guevara, « créer deux, trois, plusieurs Vietnams » pour saper l’hégémonie américaine, a été activé.

Les années 2023 et 2024 resteront gravées dans l’histoire comme les années où de nombreux « axes de résistance » ont lancé des campagnes extraordinaires contre l’Empire et ses substituts, du Sahel africain à la Palestine, du Yémen au Liban, de l’Iran à la Syrie en passant par l’Irak, d’Ayiti à La Nouvelle-Calédonie, et plus récemment le Kenya et au-delà. La victoire est inévitable.

Gerald A. Perreira est théologien, éducateur et activiste politique. Il est président de l’Organisation pour la victoire du peuple (OVP) basée en Guyane et est membre exécutif du Réseau panafricain des Caraïbes (CPAN). Il a vécu de nombreuses années en Jamahiriya libyenne et a été membre fondateur du World Mathaba. Il peut être contacté à mojadi94@gmail.com