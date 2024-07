William Ruto réprime les manifestations, paie la dette et envoie des troupes en Haïti !

Par César Neto, J.G. Hata

Le Kenya a été très visible dans la presse mondiale ces derniers jours. Deux faits ressortent. L’une était la nouvelle vague de mobilisations contre le gouvernement de William Ruto et l’autre était l’envoi de soldats pour réprimer Haïti. Suivez-nous, nous tenterons d’expliquer ce jeu complexe de soumission aux pays impérialistes, notamment, actuellement, aux États-Unis.

Patrimoine colonial et bonapartisme

Le gouvernement bonapartiste de William Ruto a officiellement reconnu l’existence de plus d’une vingtaine de décès au cours de la dernière quinzaine de juin. Les vidéos et photographies qui nous parviennent nous font penser à un nombre bien plus important. Pour expliquer toute cette violence, nous pouvons partir de plusieurs points de départ. L’un de ces points est l’histoire récente du pays.

Lors de la partition de l’Afrique par l’impérialisme européen, l’Angleterre a envahi et occupé, entre autres pays, le Kenya. Les terres kenyanes étaient idéales pour la culture du thé. Du thé que beaucoup insistent pour dire qu’il est anglais, alors qu’en réalité il est kenyan. Les terres ont été progressivement envahies et la population locale s’est retrouvée avec de petits espaces pour survivre grâce à une culture de subsistance. Les peuples Kikuyo, Meru et Embu ont organisé d’importants processus de résistance contre l’envahisseur. Les plus connues furent la Résistance Nandi (1895-1905), puis la Révolte Giriama (1913-1914) ; Révolte des femmes Muranga contre le travail forcé (1947), Révolte de Kolloa (1950)[1]

Durant la période du colonialisme anglais, les Kenyans avaient besoin, pour se déplacer dans leur propre pays, du Kipande, une sorte de passeport délivré par les autorités anglaises. Mais ce n’était pas la seule violence. Les colons anglais (colons) ont reçu un entraînement militaire de la part de l’armée britannique pour se défendre contre les noirs. La violence était si grande que Winston Churchill a conseillé d’éviter les assassinats à si grande échelle. En d’autres termes, Churchill a dit : « tuez, mais ne tuez pas autant de gens ».

Au début des années 1950, deux processus se sont combinés. D’une part, le peuple Kikuyu a entamé un long processus de révolte, combiné à l’émergence du mouvement militariste Mau Mau. Les soldats et officiers de retour de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient servi en Birmanie sous les ordres britanniques, en conclurent que la lutte pour l’indépendance serait armée. Ensuite, deux mouvements ont convergé. L’un de nature prolétarienne et populaire des peuples Kikuyu et l’autre militariste.

Pour réprimer les Kikuyus, fut envoyée la 7e division blindée de l’armée anglaise, qui de 1943 à 1944 fut l’un des principaux bataillons de la Seconde Guerre mondiale. De plus, des troupes d’occupation anglaises étaient stationnées en Ouganda, au Tanganyika, à Maurice et en Égypte. Plus de 25 000 hommes ont mis en œuvre la terreur dans les camps de concentration, tout comme les nazis en Allemagne. Dans ces lieux, des femmes et des enfants ont été violés et des hommes castrés. Sans compter la migration forcée de populations entières.

Les années 1950 ont été marquées par la violence impériale contre les peuples autochtones dans le cadre de conflits fonciers. Les meilleures terres du pays étaient occupées par les Anglais pour la production de feuilles de thé et une grande partie était industrialisée par la multinationale Unilever.

Au début des années 1960, l’Angleterre, confrontée à la radicalisation et à l’extension du mouvement, propose une solution négociée incluant la libération des prisonniers politiques, dont Jomo Kenyatta.

Kenyatta a étudié l’économie à Moscou grâce à l’intervention directe de George Padmore. Lorsque cette dernière rompit avec l’Internationale communiste, Kenyatta retourna en Angleterre et fonda avec Kwame Nkrumah la Fédération panafricaine.

La carrière de Jomo Kenyatta s’est donc construite sur le militantisme panafricaniste aux côtés de Padmore, Nkrumah, C.L.R. James, Eric Williams, entre autres. Kenyatta fut nommé premier ministre le 1er juin 1963 puis président à partir du 12 décembre 1964. Un poste qu’il occupa jusqu’à sa mort le 22 août 1978. Dans son gouvernement, les Anglais blancs préservèrent leurs privilèges et les terres qui leur avaient été volées par les colons.

Pour contrôler le mouvement qui se développait depuis 1950, Jomo a construit un régime bonapartiste, extrêmement autoritaire et répressif.

Après la mort de Kenyatta, le régime bonapartiste poursuit son cours avec le gouvernement de Daniel Arap Moi (1978 à 2002) ; Mwai Kibaki (2002 à 2013) ; UhuruKenyatta (2013 à 2022) et William Ruto (à partir de 2022). Autrement dit, de 1963 à 2022, le pays n’a eu que quatre présidents.

Un pays semi-colonial plongé dans la crise capitaliste

Comme la plupart des pays semi-coloniaux, le Kenya exporte des produits de base non transformés (matières premières) et importe des produits industrialisés, ce qui est exacerbé par trois décennies de désindustrialisation.[2]

Le Kenya exporte du thé (1,2 milliard de dollars), des fleurs (766 millions de dollars), du café (262 millions de dollars), du pétrole raffiné (247 millions de dollars) et du minerai de titane (194 millions de dollars). En revanche, elle importe : du pétrole raffiné (3,53 milliards de dollars), de l’huile de palme (1,26 milliard de dollars), des médicaments conditionnés (554 millions de dollars), des automobiles (549 millions de dollars) et du fer laminé à chaud. (508 millions de dollars). Parmi ces exportations, 30 % sont destinées aux pays africains également en crise. Concernant les importations, 70% proviennent de Chine et d’Inde, ce qui explique une partie de la dette envers ces pays.

Le ratio exportations-importations détermine le déséquilibre commercial et en 2021, le Kenya était la 59e économie mondiale en termes de PIB, la 109e en termes d’exportations totales, la 81e en termes d’importations totales et la 142e économie en termes de PIB par habitant. L’IDH du pays, mesuré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), est classé comme faible, se classant au 152e rang sur 191 pays.

La dette publique étouffe encore davantage le pays. En 2021, la dette s’élevait à environ 71 milliards de dollars. Huit ans auparavant, c’était 16 milliards. 30 % de vos revenus servent à payer le service de la dette, c’est-à-dire uniquement les intérêts. 69,1% du PIB correspond à la dette. Parmi les 50 économies les plus exposées au risque d’incapacité à payer leurs dettes, le Kenya se classe au sixième rang, selon l’agence d’investissement Bloomberg.

L’inflation alimentaire après le début de l’occupation de l’Ukraine est directement ressentie par les travailleurs kenyans. L’inflation en 2023 était de 10 %, mais ce pourcentage n’exprime pas exactement la hausse des prix sur la table des familles kenyanes. Le prix de la nourriture est monté en flèche. Le sucre, par exemple, a augmenté de 58 % en un an.

Outre les problèmes structurels typiques d’une économie semi-coloniale, le pays doit faire face à des années successives de déficits de la balance commerciale, de récession et de hausse des taux d’intérêt, qui font monter en flèche la dette extérieure. Il n’y a aucune issue pour ce pays s’il ne suspend pas le paiement de la dette, ne nationalise pas les terres et ne dispose pas d’un solide plan de travaux publics pour générer des emplois. Dans ce cas, ni William Rutto, l’actuel président, ni le candidat battu aux dernières élections, Raila Odinga, ne sont disposés à affronter le FMI, la Banque mondiale et les transnationales. Au contraire, William Ruto et la bourgeoisie kenyane ont choisi de s’allier à l’ennemi pour continuer à survivre comme nous le verrons plus tard.

William Ruto : élections remises en question, crise économique et mobilisations

Ruto a été élu en août 2022. Il a battu son ancien collègue du gouvernement Raila Odinga par une faible marge, moins de 1,6% (50,49% contre 48,85%). Odinga n’a jamais accepté le résultat et Ruto a donc commencé à gouverner avec la moitié du pays contre lui.

Odinga et Ruto ont été alliés pendant de nombreuses années, notamment après les violences policières contre les manifestants en 2007, qui ont tué plus d’un millier de personnes. Le président de l’époque, Uhuru Kenyatta, et Ruto ont été accusés par la Cour pénale internationale de crimes contre l’humanité. Les affaires ont ensuite été abandonnées et l’ancienne procureure en chef de la CPI, Fatou Bensouda, a déclaré qu’une campagne incessante d’intimidation des victimes et des témoins avait rendu un procès impossible.[3]

Le gouvernement de Ruto a été confronté à de grandes manifestations. Lorsque le gouvernement avait six mois, en 2023, les premières grandes manifestations ont eu lieu, en mars. En juillet, il y a eu trois jours de manifestations et de violentes répressions. Pour cette vague de mobilisations, en juillet, le gouvernement Ruto s’appuyait déjà sur les accords de contre-insurrection militaire signés entre les États-Unis et Israël et la police et les forces armées kenyanes. Le résultat de cette association entre les États-Unis, Israël et l’appareil répressif a été la mort d’au moins neuf personnes.

Juin 2024 : le gouvernement répète les attentats de 2023 et les masses répètent les luttes

En juillet 2023, le gouvernement a tenté d’imposer une augmentation de 8 à 16 % des taxes sur les produits pétroliers et d’augmenter les impôts sur le revenu de 1,5 % supplémentaires. Les mobilisations, comme nous l’avons dit précédemment, ont été violentes.

Cette année, au cours de la troisième semaine de juin, a commencé une nouvelle vague de mobilisations qui a duré jusqu’à la fin de la quatrième semaine. La raison en était un nouveau paquet de mesures économiques qui augmenteraient les taxes sur plusieurs produits de consommation courante, tels que la nourriture, le carburant, etc.

Dès le premier jour des manifestations, 200 personnes ont été arrêtées. Les manifestations ont forcé Ruto à faire un premier pas en arrière, mais malgré tout, les manifestations ont continué après le vote au Congrès et la colère s’est accrue. Une partie du bâtiment du Congrès a été envahie, incendiée et les parlementaires ont dû fuir. Après cet événement, le principal drapeau politique est devenu : Dehors Ruto ! Au terme de deux semaines de mobilisation, 25 personnes ont été retrouvées mortes dans les rues. Des centaines de blessés ont été transportés à l’hôpital, dont beaucoup dans un état grave, et le nombre de morts pourrait s’alourdir.

William Ruto, le nouvel administrateur colonial de l’impérialisme nord-américain

Ces dernières années, les relations extérieures dans le domaine politique et économique se sont principalement déroulées avec la Chine. Face à l’instabilité politique du régime bonapartiste de William Ruto, il cherche de nouveaux alliés et trouve le soutien dont il a besoin aux États-Unis.

L’ambassadrice Meg Whitman, ancienne PDG de Hewllet-Packard et eBay, a joué un rôle fondamental dans le rapprochement du gouvernement kenyan de celui des États-Unis, qui a accompagné Ruto l’année dernière lors d’une visite dans la Silicon Valley qui comprenait des visites chez Google, Apple et Intel. . Whitman est devenu un ardent défenseur de la création d’entreprises américaines au Kenya, un pôle florissant de startups technologiques et innovantes parfois appelé la Silicon Savannah de l’Afrique. Microsoft et une société émiratie d’intelligence artificielle, G42, ont annoncé qu’ils investiraient 1 milliard de dollars dans un centre de données écologique au Kenya, le plus gros investissement numérique jamais réalisé dans le pays.

Ce mouvement s’étend également au domaine militaire. En février, le Kenya a accueilli le plus grand exercice militaire du Commandement américain pour l’Afrique de l’Est. C’est un fait pertinent puisque dans d’autres pays, les militaires américains ont été expulsés, comme au Niger, au profit de groupes de mercenaires russes.

La veille du début des manifestations de juin 2024, Joe Biden a officiellement désigné le Kenya comme un allié majeur non membre de l’OTAN, et Ruto a envoyé les 400 premiers militaires d’un groupe de 1 000 en Haïti.

Envoi de soldats en Haïti

Toute cette histoire historique tente de décrire la violence héritée de la période coloniale et qui s’est poursuivie après l’indépendance avec le régime bonapartiste en vigueur depuis lors. Au bonapartisme s’ajoute une crise économique gigantesque et une réponse proportionnelle du mouvement de masse. A toute cette situation s’ajoute la crise interne depuis les dernières élections, où le résultat pro-Ruto a été remis en question au Parlement, dans le système judiciaire et principalement dans la rue. Ainsi, l’envoi de troupes pour la répression en Haïti s’inscrit dans la politique de soutien au régime bonapartiste kenyan par l’impérialisme nord-américain.

Le Kenya a une longue histoire de participation aux soi-disant forces de maintien de la paix. Il s’est produit au Timor oriental, en Bosnie-Herzégovine, en Sierra Leone et en Namibie. Il participe actuellement à l’intervention militaire en Somalie et en République démocratique du Congo.

William Ruto, sous la pression des manifestations de 2023, a pris l’initiative de proposer l’envoi de troupes en Haïti, pour gagner la sympathie de l’impérialisme nord-américain et réduire la pression interne. L’administration Biden a soutenu la décision et a fait pression sur le Conseil de sécurité de l’ONU pour qu’il approuve non seulement le déploiement de troupes kenyanes et autres, mais également qu’il désigne le Kenya pour assumer la direction de cette force multinationale. La résolution approuvée en septembre de l’année dernière « était en partie l’œuvre des États-Unis, qui l’ont rédigée en collaboration avec l’Équateur »[4].

« Les 1,000 Kenyans attendus pour intervenir en Haïti seront sélectionnés parmi les forces de police spécialisées, telles que l’Unité de Déploiement Rapide, l’Unité de Patrouille Frontalière et l’Unité de Service Général. ), une branche paramilitaire généralement appelée à réprimer divers conflits internes »[5].

Un avenir sombre attend les masses haïtiennes. Le New York Times a décrit ainsi la police kenyane : « Force excessive. Exécutions extrajudiciaires. Une longue histoire de brutalité et d’impunité »[6].

Outre les forces kenyanes, « selon le Conseil de sécurité de l’ONU, les forces kenyanes seront rejointes par des forces de pays comme les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade, le Bénin, le Tchad et la Jamaïque, pour un total de 2 500 policiers qui seront déployé par phases, soit un coût annuel d’environ 600 millions de dollars »[7].

L’opposition bourgeoise à William Ruto a montré toute son hypocrisie face à l’envoi de troupes en Haïti et au meurtre de militants lors de la dernière vague de mobilisations. La principale coalition d’opposition, Azimio, dirigée par le vétéran Raila Odinga, a accusé le gouvernement de « recourir à la force brutale » contre les manifestants et a exhorté la police à « cesser de tirer sur des enfants innocents, pacifiques et non armés »[8].

Dénoncer cette violation de la souveraineté du peuple haïtien

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé l’envoi de troupes en Haïti sans que cela soit discuté avec la population. En même temps, les organisations d’État bourgeoises n’ont pas de gouvernement légitime qui puisse les autoriser. Depuis l’assassinat de l’ancien président Jovenel Moïse, le pays est gouverné par un Premier ministre fantoche, avec des mandats de parlementaires expirés et un système judiciaire complètement corrompu. Le Premier Ministre gouverne par décrets, il n’y a pas de Parlement, il n’y a pas de dirigeants élus en République d’Haïti ; L’envoi de troupes constitue donc une attaque contre la souveraineté du pays.

Dénoncer le gouvernement Ruto pour avoir tué son peuple et exporté la violence

Le gouvernement Ruto est responsable d’une force de police qui utilise des méthodes d’extermination lors des manifestations. L’année dernière, neuf personnes ont été assassinées lors des manifestations de juillet et cette année, 25 autres. Sans compter les assassinats extrajudiciaires. Le libérateur Simón Bolívar a dit : Maudit soit le soldat qui pointe son arme contre son peuple. Dans le cas du gouvernement kenyan, en plus de tuer son peuple, il essaie de se soumettre à l’impérialisme et d’intervenir dans un pays qui n’a jamais demandé ce type d’aide, et encore moins au Kenya, qui n’a même pas d’ambassade dans le pays des Caraïbes.

Soutenir la lutte des Haïtiens de la diaspora

Des milliers d’Haïtiens font partie de la diaspora en Amérique latine, notamment en Argentine, au Brésil et au Chili. En plus de ceux qui ont émigré vers les États-Unis et l’Europe. Dans tous ces pays, les Haïtiens souffrent de racisme et de xénophobie. Les organisations de la classe ouvrière et de la jeunesse de ces pays hôtes doivent être en première ligne pour soutenir la lutte des Haïtiens de la diaspora et contre leurs gouvernements.

Soutenir et promouvoir la construction d’organisations haïtiennes indépendantes de lutte contre l’impérialisme et ses agents

Il faut aider les Haïtiens à construire un programme anti-impérialiste et anticapitaliste. Et, sur la base de ce programme, construire une organisation avec ce profil, unissant travailleurs et étudiants vers la construction d’une organisation indépendante, en direction du socialisme. Assez de capitalisme. Le capitalisme tue. Mort au capitalisme!

Tout le soutien et la solidarité au peuple kenyan contre le gouvernement Ruto !

Dehors William Ruto, agent du FMI, de la Banque mondiale et du Conseil de sécurité de l’ONU !

Militant actif contre l’occupation d’Haïti par des troupes étrangères au service de l’impérialisme nord-américain !

Pour un gouvernement de travailleurs haïtiens !

