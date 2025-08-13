Une mise en accusation insolite de l’impérialisme

Washington dévoile un acte d'accusation insolite contre Jimmy Cherizier, Haïtien, et offre une récompense de 5 millions de dollars pour « des informations menant à son arrestation »

(English)

L‘illusion du gouvernement américain selon laquelle il est le shérif du monde s’est accrue à pas de géant sous l’administration Trump, chancelante, ivre de pouvoir et aveugle au droit international.

Le 7 août, la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a porté à 50 millions de dollars la prime offerte par son ministère de la Justice « pour des informations menant à l’arrestation et/ou à la condamnation de Nicolás Maduro [le président vénézuélien élu] pour violation de la législation américaine sur les stupéfiants », a annoncé le département d’État. (Après l’inculpation de Maduro en 2020 par un tribunal fédéral de Manhattan sous la première administration Trump, la récompense avait été fixée à 15 millions de dollars, puis portée à 25 millions de dollars par l’administration Biden.)

Cinq jours après l’annonce de Bondi, le 12 août, Jeanine Pirro, procureure fédérale du district de Columbia, a présidé une conférence de presse annonçant la publication d’un acte d’accusation de 30 pages contre Jimmy « Barbecue » Cherizier, 48 ans, chef du parti politique Viv Ansanm (Vivons ensemble), lancé par une coalition de groupes armés de quartier de Port-au-Prince, et Bazile « Fredo » Richardson, 48 ans, ami d’enfance de Cherizier, naturalisé américain et résidant en Caroline du Nord. (Richardson, propriétaire d’une entreprise de transport routier, a été arrêté à Houston, au Texas, le 23 juillet 2025.)

L’acte d’accusation allègue que Cherizier et Richardson représentent une « menace inhabituelle et extraordinaire » pour la sécurité nationale des États-Unis (!) et auraient ainsi violé la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA), qui autorise le président américain à utiliser de « larges pouvoirs » pour « protéger » son pays.

Au même moment, le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression (INL) du Département d’État américain a annoncé « une offre de récompense dans le cadre du Programme de récompenses pour la criminalité transnationale organisée (TOCRP) pouvant atteindre 5 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation et/ou à la condamnation, dans n’importe quel pays » de Cherizier. Pirro a été juge de télévision de 2011 à 2022 (un artiste comme Trump, star de téléréalité) et a animé l’émission « Justice avec la juge Jeanine » sur Fox News. En mars 2019, elle a été retirée de l’antenne près de deux semaines après avoir été condamnée pour ses propos selon lesquels le hijab de la représentante américaine Ilhan Omar pourrait être « contraire à la Constitution ».

Quelles sont concrètement les violations alléguées dans l’acte d’accusation ?

1) Le transfert de sommes, généralement aussi faibles que 25, 50 et 100 dollars, par l’intermédiaire de sociétés de transfert d’argent anonymes.

2) Pirro affirme également détenir des preuves de transferts d’argent de 1 539, 2 974 et 4 800 dollars à des « personnes haïtiennes » non identifiées, dont l’acte d’accusation indique vaguement qu’ils sont « au profit de Cherizier ».

3) L’acte d’accusation cite ensuite plusieurs « messages » et « mémos vocaux » dans lesquels Richardson affirme à Cherizier qu’il connaît ou a parlé à des personnes qui croient en sa cause et sont prêtes à contribuer à hauteur de plusieurs milliers de dollars. « Le co-conspirateur 3 a déclaré : “[n]ous voulons déclencher une révolution en Haïti et nous essayons de collecter des fonds” », allègue l’acte d’accusation. Il y a deux façons d’y parvenir. L’une consiste à faire appel aux Haïtiens vivant à l’étranger, l’autre à ceux vivant en Haïti. Pour les Haïtiens vivant à l’étranger, notre proposition est de demander à 1 000 personnes de donner chacune 20 dollars, ou à 1 000 000 d’Haïtiens vivant à l’étranger de donner chacun 1 dollar. Pour les Haïtiens vivant en Haïti, nous proposons de collecter des fonds auprès de 1 000 personnes dans chaque département. Chacune de ces 1 000 personnes par département devrait donner 5 000 gourdes. Avec cet argent, elles pourront acheter des pick-up, des armes, des munitions, des vêtements, notamment des t-shirts, des bottes et des chapeaux. Nous voulons tout changer en Haïti.

4) D’autres points de l’acte d’accusation contiennent des accusations totalement vagues, comme celle-ci : « Vers mars 2024, sur ordre de CHERIZIER, des membres de la diaspora haïtienne aux États-Unis ont effectué trois virements électroniques d’un montant de 13 000, 6 000 et 9 000 dollars à des personnes en Haïti, qui les ont ensuite transférés. Il a retiré de l’argent et fourni les fonds à CHERIZIER.»

Tous ces exemples sont qualifiés de « menaces inhabituelles et extraordinaires » pour les États-Unis, car les personnes envoyant des sommes dérisoires à Haïti ou évoquant des plans ambigus pour « déclencher une révolution » n’avaient pas rempli les documents requis.

« À aucun moment… personne n’a demandé ou obtenu les licences nécessaires auprès de l’OFAC [Office of Foreign Assets Control]… pour fournir de l’argent ou des services à CHERIZIER, une personne sanctionnée », indique l’acte d’accusation. Le 10 décembre 2020, l’OFAC du Département du Trésor américain a fait de Cherizier un « ressortissant spécialement désigné » (SDN), exigeant ainsi que toute « personne ou entité américaine » ne réalise aucune transaction financière avec lui sans « l’approbation de l’OFAC sous forme de licence », conclut l’acte d’accusation.

Certains Haïtiens, ignorants des rouages du système judiciaire américain, ont vu dans l’acte d’accusation une sorte de preuve de la culpabilité de Cherizier, alors qu’il ne s’agissait en réalité que d’une liste d’accusations potentiellement fausses. Comme l’a si bien dit Solomon Wachtler, juge en chef de la Cour d’appel de New York de 1985 à 1992, les procureurs peuvent obtenir des grands jurys qu’ils « inculpent un sandwich au jambon ». Autrement dit, cela ne signifie pas grand-chose.

Dans une courte déclaration vidéo, Cherizier a immédiatement répondu à l’acte d’accusation. « Si le FBI me recherche, je suis là », a-t-il déclaré en anglais, une langue qu’il utilise rarement. « Je suis prêt à collaborer avec eux à une condition : aucun mensonge ne doit être dit. Bazile Richardson, alias Fredo, est innocent. Il ne m’a jamais envoyé d’argent pour financer quoi que ce soit en Haïti. Arrêtez tous ces mensonges, et nous pourrons collaborer. »

La plus grande ironie est que toute l’affaire de Washington contre Cherizier repose sur le soi-disant « massacre de La Saline », un événement douteux concocté par des groupes de défense des droits de l’homme notoirement trompeurs et pour lequel aucun procès n’a jamais eu lieu. « Le 1er novembre 2018, deux groupes armés ont commencé à s’affronter au marché de la Croix des Bossales (marché aux esclaves), dans le bidonville de La Saline à Port-au-Prince », explique le journaliste Dan Cohen dans un article d’investigation exhaustif d’octobre 2022. « Le conflit a culminé avec une violente fusillade le 13 novembre 2018. Lorsque les combats ont cessé, des tas de cadavres jonchaient les tas d’ordures… Cette flambée de violence, et la bataille du 13 novembre, allaient devenir le point central de la campagne de désinformation visant Cherizier. Pourtant, peu de faits établis existent sur ce qui s’est passé exactement à La Saline, et plusieurs récits, souvent contradictoires, circulent parmi les différents secteurs et courants politiques qui prétendent qu’un massacre a eu lieu… En fin de compte, aucun de ces rapports contradictoires n’apporte de preuve concrète de l’implication de Jimmy Cherizier, ni même de la réalité d’un massacre. »

Cherizier a nié à plusieurs reprises, systématiquement et fermement toute implication dans les combats de La Saline en novembre 2018. Le journaliste Travis Ross a également mené des recherches approfondies sur les violences de novembre 2018 à La Saline et conclut que les rapports sur les « droits humains » qui ont suivi, notamment ceux du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) de Pierre Espérance et de la Fondation Open Eyes (FJKL) de Marie-Yolène Gille, ont « fabriqué » un massacre et ont présenté Cherizier comme son auteur, à tort. « Plusieurs habitants pensaient que les violences résultaient uniquement d’une guerre des gangs pour le contrôle du marché local », a-t-il écrit. « Jean Renaud Félix, directeur du marché de la Croix-des-Bossales au moment des attaques, estime également que les attaques de La Saline n’étaient pas motivées par des considérations politiques », contrairement aux rapports sur les « droits humains » qui les concernaient.

Ce sont ces rapports incomplets sur les « droits humains », notamment celui du RNDDH, largement discrédité et méfiant, que Pirro et d’autres responsables ont cités comme des faits lors de la conférence de presse du 12 août.

« Barbecue était policier en Haïti, mais il a mené de nombreuses campagnes de violence contre les Haïtiens en Haïti, notamment la tristement célèbre attaque de La Saline en 2018 », a déclaré Pirro. « Célèbre parce qu’il a planifié et participé au meurtre d’environ 71 Haïtiens », a-t-elle précisé, en utilisant le chiffre du RNDDH. « Another Vision: Inside Haiti’s Uprising », une enquête documentaire en trois épisodes réalisée par Haïti Liberté et Uncaptured Media, examine en profondeur le prétendu « massacre de La Saline » ainsi que l’implication supposée de Cherizier dans celui-ci et conclut que ces deux événements sont très probablement une invention malhonnête de groupes de défense des droits humains.

La conférence de presse de Pirro a également fait état des déclarations de Darren Cox, directeur adjoint par intérim de la division des enquêtes criminelles du FBI ; Ivan Arvelo, directeur adjoint des enquêtes sur la sécurité intérieure ; Chris Lambert, haut fonctionnaire du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de maintien de l’ordre (INL) du Département d’État.

L’aspect le plus absurde des sanctions imposées aujourd’hui par Washington à Cherizier et Richardson est peut-être son attitude de défenseur des « droits humains » alors qu’il finance, facilite et participe militairement avec Israël au génocide en cours, diffusé en direct, à Gaza et, de plus en plus, en Cisjordanie. Parallèlement, l’administration Trump muselle, expulse et terrorise les étudiants américains qui osent s’opposer à la plus grande atrocité du XXIe siècle.

« Je tiens à informer le public que quiconque a donné de l’argent à Cherizier… sera poursuivi », a conclu Pirro. « Nous les retrouverons, car ils soutiennent un individu qui commet des violations des droits humains, et nous ne fermerons pas les yeux. »