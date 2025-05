Réunion des anciens présidents dominicains sur Haïti !

Le mercredi 14 mai 2025, en République dominicaine, le président Luis Abinader rencontrera trois anciens présidents dominicains : Leonel Fernández, Danilo Medina et Hipólito Mejía, au sujet d’Haïti. La réunion se tiendra au siège du ministère de la Défense (MIDE), dans un cadre militaire et à l’écart des affaires politiques. Elle sera réservée aux hauts fonctionnaires, dont le ministre de la Défense, principal responsable de la protection de la souveraineté territoriale de la République dominicaine.

Des généraux de l’armée et du Département national des enquêtes (DNI) participeront à la réunion et présenteront un aperçu complet de la crise actuelle en Haïti et des mesures mises en œuvre par l’État dominicain pour y faire face. Comme l’a déclaré Abinader lui-même, « l’unique objectif de la réunion du mercredi 14 avec ses trois prédécesseurs était de les informer de la situation actuelle de la crise en Haïti et de son impact sur la sécurité dans ce pays et en République dominicaine. » Dans une interview accordée à LA Semanal, Abinader a expliqué que cette rencontre visait à leur fournir des informations sécuritaires afin qu’ils soient au courant de la situation en Haïti. « Nous les rencontrerons pour les informer de la situation, de l’état des gangs, des rares efforts internationaux de soutien à Haïti et de ceux déployés par le gouvernement », a-t-il déclaré.

À la veille de cette réunion, Abinader a tenu à rencontrer, le mardi 13 mai 2025, le ministre kenyan des Affaires étrangères et premier secrétaire du Cabinet, Musalia Mudavadi, en visite en République dominicaine. Avec lui, le président dominicain a abordé les questions de sécurité en Haïti, un pays dont la police reçoit le soutien direct de ses homologues kenyans dans la lutte contre les gangs armés. À l’issue de sa visite, Musalia Mudavadi a signé plusieurs protocoles d’accord visant à renforcer les relations entre le Kenya et la République dominicaine.

Il convient de rappeler qu’un accord a été signé le lundi 12 mai entre le Kenya et le gouvernement dominicain concernant la Mission multinationale de soutien à Haïti (MSS), soutenue notamment par la France, le Canada et les États-Unis. Selon Abinader, « Cet accord confirme notre position concernant Haïti. Ces Kenyans voyagent d’un continent à l’autre pour combattre les gangs haïtiens, et cet accord leur permet de panser leurs plaies sur notre territoire.»

Le ministre dominicain des Affaires étrangères, Roberto Álvarez, a confirmé que cet accord vise à soutenir les policiers kenyans dans l’évacuation médicale et le rapatriement des blessés et des morts. Álvarez a déclaré que 20 membres de la mission ont été soignés en République dominicaine, ce qui représente « un véritable engagement envers ceux qui risquent leur vie ».

Nous attendons avec impatience de connaître les résultats de cette réunion et les perspectives d’avenir.

Par ailleurs, Lourdia Jean Pierre, une Haïtienne de 32 ans, est décédée vendredi dernier après avoir accouché à son domicile de Pedro Sánchez, El Seibo. Selon son mari, Ronald Jean, Lourdia a refusé de se rendre à l’hôpital par crainte d’être arrêtée et expulsée, car elle était en situation irrégulière.