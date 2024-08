Qui croire la police ou les journalistes?

Le Premier ministre de facto Dr Garry Conille a été le lundi 29 Juillet 2024 à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti appelé également l’Hôpital Général pour filmer une interview avec un journaliste de CNN. Il semblerait que le chef de la Primature utilisait l’Etat de délabrement du centre médical le plus ancien et le plus populaire de la Capitale abandonné et devenu une cachette pour des bandits afin d’exposer la situation calamiteuse du pays.

Selon des journalistes de certains medias en ligne, juste à la fin de l’enregistrement de l’interview, alors que tout le monde s’apprêtait à laisser le site de l’hôpital inclus le cortège du Premier ministre soudainement des bandits armés ont ouvert le feu avec des tirs d’armes automatiques qui ont été entendus avec retentissement. Et les policiers haïtiens et kenyans qui accompagnaient le Premier ministre ont rapidement fait le nécessaire pour sécuriser le chef du gouvernement dont son cortège est parti à une vitesse éclair.

Pourtant dans la soirée du 29 Juillet, la Police nationale d’Haïti (PNH) et la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) ont publié un communiqué en commun pour indiquer qu’« Aujourd’hui, lundi le 29 juillet 2024, le Premier ministre Garry Conille, accompagné du Directeur général de la Police nationale d’Haiti (PNH) Rameau Normil et du Commandant de la Force MSSM Godfrey Otunge visitaient les locaux de l’hôpital général pour faire une évaluation. Le PM était accompagné de CNN pour la couverture où, vers la fin de son interview, deux coups de feu ont été entendus dans le quartier voisin. Après que le PM ait terminé avec succès l’interview, il a quitté l’hôpital avec son équipe de sécurité, mais alors qu’il se trouvait à l’un des coins de l’hôpital, des agents de sécurité ont tiré quelques coups de feu pour couvrir la sortie du PM. Le PM et son équipe ont quitté l’hôpital en toute sécurité et ont été escortés jusqu’à son bureau. Plus tard, la PNH et le contingent MSS ont suivi l’endroit où les coups de feu avaient été tirés depuis le quartier et ont pacifié la zone »

Le chef de la police Rameau Normil qui était également bien présent sur la scène a lui-même fait savoir lors d’un point de presse le mardi 30 juillet 2024 que « Ce qui s’est passé hier, lundi, aux abords de l’Hôpital Général alors que le cortège du Premier ministre Garry Conille quittait la zone après une visite à l’HUEH, n’avait rien à voir avec une attaque de gangs armés »

Normil devrait donner beaucoup plus d’informations en expliquant d’où venaient les rafales de tirs que tout le monde pouvait entendre et constater sur les réseaux. Et pourquoi des policiers, haïtiens et kényans se mettraient à couvert et essayaient de protéger leur position ? Alors, qui faut-il croire, la police ou les journalistes de médias en ligne dans ces deux interprétations de l’incident du 29 Juillet ?