Que propose le Conseil économique et social à Haïti?

Le Conseil économique et social (CES) de la République Dominicaine propose de promouvoir l’emploi, de simplifier les contrôles douaniers et de créer des fonds économiques pour stimuler les MPME.

La politique commerciale avec Haïti, a-t-elle souligné, doit être fondée sur la transparence, la protection de la production nationale et de l’emploi dominicain, tout en facilitant le commerce formel et en réduisant les pratiques illicites.

Le Conseil économique et social (CES) a proposé que la transformation de la zone frontalière entre la République dominicaine et Haïti devienne un espace d’opportunités durables. Pour y parvenir, il estime nécessaire de promouvoir des changements structurels alliant investissement public et innovation productive. Le CES a souligné que la République dominicaine doit renforcer les contrôles douaniers et moderniser les marchés frontaliers afin de favoriser la formalisation des échanges bilatéraux. Cela implique d’améliorer les infrastructures, les transports, les technologies et les services de base.

Lors des discussions, la création éventuelle d’une zone de libre-échange partielle spéciale a également été abordée. Dans le rapport « Dialogue sur la crise haïtienne et ses implications pour la République dominicaine », le CES a souligné l’importance d’intégrer les voies commerciales maritimes et aériennes, en s’appuyant sur les infrastructures technologiques.

Le CES a proposé la création de corridors spécifiques pour les denrées périssables, avec des contrôles sanitaires et des horaires définis, ainsi que l’intégration de technologies pour fluidifier les échanges transfrontaliers. Il a également suggéré de promouvoir des dispositifs de simplification fiscale adaptés à la réalité de la frontière dominicaine-haïtienne.

Partenariats public-privé et formation professionnelle

Le CES a reconnu les progrès réalisés en matière de collaboration entre les entités étatiques, mais a appelé à la mise en place d’une gouvernance frontalière structurée, participative et transparente, incluant les secteurs des affaires et du travail, compte tenu de leur rôle dans l’identification des besoins réglementaires et des restrictions aux flux commerciaux.

Il a également proposé de réaliser une évaluation socio-économique de la population frontalière, évaluant les capacités institutionnelles existantes et la demande du marché du travail afin de concevoir des programmes de formation et d’élargir les opportunités dans les provinces frontalières.

Parmi ses propositions, il a suggéré de promouvoir les échanges de ressources humaines, la formation technique et la coopération logistique et douanière entre la République dominicaine et Haïti.

Dans le cadre de cette stratégie, le CES a convenu d’intégrer Infotep, le ministère du Travail, l’ITLA et le ministère de l’Agriculture dans un plan conjoint de formation professionnelle à la frontière. La politique commerciale avec Haïti, a-t-il souligné, doit être basée sur la transparence, la protection de la production nationale et de l’emploi dominicain, tout en facilitant le commerce formel et en réduisant les pratiques illicites.

Développement durable

L’entité a annoncé l’adoption d’une approche de développement rural axée sur le territoire, la diversification de l’écotourisme et la gestion responsable des bassins versants. Dans ce contexte, le modèle de zone franche agricole orientée vers l’exportation sera relancé grâce à des études techniques approfondies identifiant des secteurs viables, conciliant développement et viabilité budgétaire.

Le CES a également souligné la nécessité de diversifier l’économie au-delà du commerce formel, en promouvant l’industrie, les services logistiques et la création de pôles binationaux. Il a proposé d’évaluer la création d’un fonds spécial pour promouvoir les initiatives locales et d’un autre fonds de garantie pour faciliter l’accès au crédit des petites entreprises frontalières.

Il a également suggéré d’identifier les produits et matières premières consommés en République dominicaine susceptibles d’être produits entre les deux pays grâce à des investissements et une assistance technique dominicains, favorisant ainsi une complémentarité productive et un développement frontalier plus équilibré et durable.

Acento 16 Septembre 2025