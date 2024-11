Quand une nation immorale vote, n’attendez pas de changement !

À travers le monde, le gouvernement américain s'avère être la principale source de conflits, de guerres, de répression et de génocides. Aucune élection ne peut changer cela. Le système est prédateur ; les citoyens sont indifférents et immoraux

Récemment, Donald Trump a déclaré qu’il lancerait un ultimatum à Moscou pour retirer ses troupes des régions ethniquement russes qui ont été arbitrairement données à la République soviétique d’Ukraine par les bolcheviks il y a plus d’un siècle. Quelle ironie que Donald Trump, en fait, sanctionne les actions des révolutionnaires communistes.

L’attitude d’une personne envers la Russie et le régime brutal de Zelensky est un test décisif – Défendez-vous les droits de l’homme, la justice et la civilisation ; ou soutenez-vous le nettoyage ethnique, le régime totalitaire et la suppression des droits humains fondamentaux ?

J’espérais voir du leadership et de la fermeté de la part de Trump sur cette question. Mais il n’en a montré aucun. Il a cédé à l’« État profond » qu’il prétend combattre. Le Trump habituellement franc devient soudainement timide sur le sujet de la Russie, craignant de dire quoi que ce soit qui puisse bouleverser le statu quo promu par l’élite de la politique étrangère américaine.

Un homme qui combat l’« État profond » ne serre pas la main à l’un de ses protégés, le boucher brutal et dictateur Vladimir Zelensky. Un véritable leader dit la vérité, même quand ce n’est pas facile et potentiellement coûteux. La Russie n’est pas notre ennemie. Point final. La Russie est l’ennemie des oligarques mondialistes que Trump prétend combattre. Alors pourquoi est-il si difficile pour lui d’appeler à la paix avec la Russie ?

Vous rappelez-vous cette sensation nauséeuse chaque fois que vous entendez parler d’une fusillade dans une école américaine ? Des enfants et des adolescents abattus et assassinés de sang-froid par un tireur fou – rien ne pourrait être plus écœurant. N’est-ce pas ?

Cette angoisse morale, cependant, disparaît quand il s’agit de bombarder et de massacrer des enfants au Moyen-Orient et en Russie ; quand des jeunes hommes fuyant la conscription sont traqués et abattus par le régime de Zelensky ; quand des églises orthodoxes chrétiennes sont fermées, brûlées et bombardées, et les prêtres battus et emprisonnés, également en Ukraine. Tous ces crimes commis au cours de l’année écoulée, payés par les contribuables américains, mais peu d’entre nous s’en soucient.

Partout où il y a guerre, massacre de masse et répression, vous trouverez souvent le gouvernement américain alimentant les feux. Pendant ce temps, nos grands médias justifient le bain de sang comme un prix nécessaire pour « défendre la démocratie ». Malheureusement, rien de tout cela n’est nouveau ; c’est constamment le cas depuis 125 ans, depuis que nous avons conquis les Philippines, massacrant environ 400 000 civils qui résistaient à notre invasion.

Je viens de rentrer de trois semaines au Japon, et j’ai visité le Mémorial du raid de Tokyo, qui commémore le jour de mars 1945 où, en l’espace d’une heure, les États-Unis ont incinéré plus de 100 000 civils dans le cadre d’une campagne délibérée de bombardements terroristes. Ce raid est le pire cas de meurtre de masse en une seule journée de l’histoire.

J’ai aussi visité Hiroshima. On ne peut pas comprendre pleinement l’horreur de la bombe nucléaire sans y aller. Aucune lecture ni visionnage de vidéos/photos ne peut pleinement transmettre le mal de lâcher la bombe nucléaire sur des civils innocents. Rappelez-vous, le Japon n’a jamais attaqué les États-Unis ; il a attaqué une base navale qui se trouvait sur un territoire (Hawaï) illégalement occupé par les États-Unis depuis 1898. Alors quel droit les États-Unis avaient-ils de justifier le massacre de millions de Japonais en guise de vengeance ?

Rien n’est plus « américain » que les bombardements et les meurtres de masse. Ne le niez pas. C’est dans notre ADN. « Effacer l’Iran de la surface de la Terre ». « Les atomiser ». « Les bombarder jusqu’à l’âge de pierre ». Aucune autre nation ne parle comme ça des autres ; mais ces phrases sont courantes dans le langage américain lorsqu’on discute des affaires étrangères, révélant à quel point nous sommes une nation immorale : Une Nation Certainement Pas Sous Dieu.

Comment une personne saine d’esprit et morale peut-elle prononcer de telles phrases militaristes sans se rendre compte de la quantité de souffrance et de misère à laquelle les autres sont condamnés pour le « crime » de ne pas se soumettre au rouleau compresseur impérial américain. Nous semblons n’avoir aucun scrupule moral lorsque notre gouvernement commet des meurtres de masse à l’étranger, tant que c’est au nom de la promotion de la « démocratie » et de la « liberté ».

Conclusion – habillez la guerre et les meurtres de masse avec de beaux mots et de nobles intentions, et les Américains trouveront cela acceptable.

En tant que première puissance mondiale, la politique étrangère devrait être la question qui détermine les élections présidentielles. Mais ce n’est pas le cas. La plupart des Américains sont plus préoccupés par le prix de l’essence, qui depuis deux mois stagnent de manière suspecte à des niveaux record afin de favoriser les chances des démocrates sortants.

Comprendre la politique étrangère américaine est très simple. Il suffit de se poser la question : Les États-Unis privilégient-ils la paix et l’ordre, ou déstabilisent-ils le monde ? Les événements des 35 dernières années sont très clairs – le gouvernement américain et les oligarques qui le contrôlent se sont à maintes reprises révélés être la plus grande menace pour l’ordre mondial.

Je n’oublierai jamais ce jour de l’été 1990 où les États-Unis ont commencé à battre les tambours de guerre contre l’Irak. C’était la fin d’une époque. De 1975 à 1990, l’ère post-Vietnam, les États-Unis étaient une nation relativement pacifique qui évitait les conflits majeurs, négociant même la fin de la course aux armements nucléaires avec l’URSS. C’était une époque où l’on était fier d’être Américain.

Le mal ne dort jamais, cependant. Ayant perdu l’URSS comme épouvantail pour justifier leur bellicisme, les militaristes américains ont jeté leur dévolu sur le Moyen-Orient. Et ainsi ont commencé 35 années de guerre qui ont conduit à des millions de morts et des dizaines de millions de sans-abri.

La classe prédatrice qui contrôle les États-Unis ne peut être contenue. Aucune législation ni institution n’existe pour les traduire en justice pour leurs nombreux crimes. Un seul responsable d’État ou oligarque a-t-il jamais été poursuivi pour les guerres brutales et illégales et les génocides des 35 dernières années ? Pas un seul.

Passons à aujourd’hui – une autre campagne électorale présidentielle éprouvante est sur le point de se conclure, et le peuple américain doit choisir entre deux candidats qui justifient l’empire et toutes ses conséquences odieuses – guerres par procuration brutales, génocide de populations indociles, et même guerre nucléaire.

Kamala Harris promet ouvertement plus de guerre contre la Russie et des meurtres de masse au Moyen-Orient. Comme je l’ai dit plus haut, Trump poursuivra également une politique étrangère similaire. En effet, il y a peu de différence entre les deux candidats. Trump a même admis au Wall Street Journal qu’il est « fou » et que c’est apparemment bon parce que cela signifie que les autres nations le craignent.

Trump ne réduira pas l’empire. Il est obsédé par la « grandeur » américaine, ce qui signifie que les États-Unis continueront à déstabiliser l’ordre international, renforçant notre statut de nation paria. (Oui, la plupart du monde nous déteste).

Quel que soit le vainqueur de la course présidentielle, le perdant sera la race humaine. Aucun des candidats ne défend une politique étrangère américaine morale basée sur le respect mutuel des intérêts nationaux et des droits de l’homme. Les deux candidats veulent un monde dans lequel les États-Unis sont le prédateur suprême, prenant ce qu’ils veulent, quand ils le veulent et punissant brutalement ceux qui résistent.

Est-ce vraiment le pays dans lequel nous voulons vivre ? Est-ce un pays dont on peut être fier ? Certainement aucune personne morale, saine d’esprit et décente ne répondrait jamais « Oui ».

En 1821, le diplomate chevronné et futur président américain John Quincy Adams a mis en garde contre l’implication dans des conflits étrangers « à la recherche de monstres à détruire », par quoi il entendait éviter de s’impliquer dans des guerres à l’étranger où nous nous imaginons être les « gentils » dans une noble croisade pour sauver le monde.

En cherchant des monstres à détruire, les États-Unis sont eux-mêmes devenus le monstre et la plus grande menace pour l’ordre mondial. À moins que les États-Unis ne reviennent aux principes originaux de leurs Pères fondateurs, cette nation est condamnée à faire face à la colère de Dieu pour sa méchanceté. Ne soyez simplement pas surpris si et quand ce jour viendra.

John Varoli est un journaliste et professionnel des médias et de la communication. Il a travaillé pour d’importantes organisations de presse comme Bloomberg, The New York Times et Reuters TV. Il est diplômé de l’Université Cornell avec une double spécialisation en politique étrangère américaine et en études slaves. Il a passé près de 15 ans comme correspondant à l’étranger, couvrant des événements mondiaux. Actuellement, il occupe un poste de spécialiste en médias, communication et marketing chez Yuri Invest Research Ltd.

John Varoli

4 Novembre 2024

Traduction Bernard Tornare

5 Novembre 2024