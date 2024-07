Mumia sur « la vie remarquable de Marty Goodman »

Il y a des hommes et des femmes remarquables dans le monde qui ont accompli quelque chose d’extraordinaire leur vie dont on se souviendra longtemps d’eux. Et puis il y a des choses assez extraordinaires des gens comme Marty Goodman qui ont fait beaucoup de choses, non pas une seule fois, mais tout au long d’une longue vie active.

Marty était bien des choses : socialiste révolutionnaire, syndicaliste militant, anti-impérialiste, activiste antiraciste et antisioniste, pour n’en nommer que quelques-uns. Il s’occupait presque quotidiennement des activités de mouvement, allant souvent à deux, trois, voire quatre ou cinq fois par jour : Rallyes, marches, lignes de piquetage, forums publics. Vous le nommez. Marty Goodman était là, souvent accompagné d’un sac de journaux socialistes ou de son bulletin d’information Socialist Action. Il était là, engageant avec le peuple.

Ses intérêts étaient vastes et diversifiés, du journal Haïti Liberté à l’UNAC (United Anti-War Coalition), de Julian Assange Defense Group, à la Mobilisation pour la Libération Mumia Abu-Jamal. Ouais! Il était également un journaliste passionné et un écrivain de livres, dont son ouvrage de 2020, L’enfer qu’est Haïti : 200 ans de racisme et d’intervention impérialiste, une œuvre d’histoire radicale et un ouvrage d’histoire radicale et de vision.

Marty a écrit dans ce texte : « L’histoire de la lutte contre la déportation raciste des Haïtiens, la criminalité américaine et les occupations de l’ONU et la surexploitation de la main-d’œuvre haïtienne durent longtemps. Il suffit de dire, il faut le considérer dans le contexte de 200 ans d’impérialisme américain et de son jumeau maléfique, racisme. Ne fais pas d’erreur. Cet outrage porte les marques de dents indéniables de deux méchants tout aussi voraces l’un que l’autre – les partis démocrate et républicain, les jumeaux représentants du système capitaliste lui-même. Les trois quarts de la population haïtienne vivent avec deux dollars américains, out moins, par jour. »

Ouah! Mots de combat Réels? Ces mots de Marty Goodman !

L’année dernière, en décembre 2023, Marty a rédigé une critique percutante d’un livre de l’universitaire palestinien Rashid Khalidi intitulé La guerre de cent ans contre la Palestine.

La critique de Marty contenait les lignes suivantes : « J’ai grandi dans un foyer juif de la classe ouvrière du sud de la Floride dans les années 1950 et 1960. Comme d’autres Juifs que je connaissais, j’étais terrifié par ce qui semblait être une mer d’Arabes haineux envers les Juifs menaçant un Israël pauvre et pacifique. Mais en lisant le journaliste emblématique de gauche I.F. Pierre sur Israël, il m’a aidé à me sortir de mon profond sommeil. En approfondissant le bilan sanglant d’Israël, difficile à obtenir à l’époque, j’ai découvert que la propagande sioniste sur laquelle j’avais grandi était de la bêtise. »

La prose laconique de Marty Goodman, journaliste radical et socialiste révolutionnaire.

Marty Goodman a vécu 74 hivers en Amérique.

Avec Amour sans peur,

C’était Mumia Abu-Jamal!

Ce texte a été enregistré à la radio de la prison.

Socialist Action 13 juin 2024