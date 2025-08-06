Luttes intestines pour le pouvoir !

Qui l’eût cru ? Alors qu’on dit que le pays fait face à de graves difficultés, une vive lutte fait rage au sommet de l’exécutif. Rappelons que le 7 août prochain, le mandat de Fritz Alphonse Jean prendra fin et le pouvoir sera cédé à Laurent Saint-CYR, l’un des escrocs du secteur privé. Avec ce nouveau conseiller, la bourgeoisie, et plus précisément les oligarques, garderont le contrôle du pays pour longtemps. Après tout, s’ils n’organiseront pas d’élections, le 7 février 2026, ils pourraient bien rester au pouvoir. Tout dépendra de leur capacité à satisfaire leurs patrons américains !

Il faut également rappeler que l’initiative de la présidence tournante dans le cadre du CPT, a été impulsée par le courant Montana afin que chacun puisse goûter du miel du pouvoir.. Cela a créé davantage de problèmes et ne mène vers nulle part que vers la démagogie, la mascarade à outrance contribuant à enfoncer le pays beaucoup plus dans l’abime.

A la seule différence, elle ouvre grandement la porte du pouvoir Exécutif aux oligarques, de sorte qu’ils continuent à le piller à l’exploiter alors que le peuple sera rejeté, sans rien, dans le chômage, la misère et la pauvreté.

Cependant, afin de bloquer les oligarques, une conspiration a été tramée entre l’actuel coordonateur de la présidence de transition Fritz Alphonse Jean et le dirigeant de Pitit Desalin, Moïse Jean-Charles ; dans cette circonstance ils sont obligés de s’entendre afin de déjouer sinon d’empêcher aux deux représentants authentiques de la classe bourgeoise de diriger les destinées de la nation.

Quelle serait la meilleure approche pour arrêter cette tempête annoncée alors que Fritz Jean n’a aucune légitimité populaire pour tenter de renverser la situation en appelant à la mobilisation des masses contre les affairistes de la classe bourgeoise? Le représentant de l’accord de Montana au CPT, Fritz A. Jean n’a vu aucune autre alternative que de chercher par la filière de Moise Jean-Charles à exploiter la faiblesse de certains conseillers corrompus, à savoir les trois courtiers de la BNC, afin d’obtenir le quorum nécessaire pour remplacer Alix-Didier Fils-Aimé à la Primature.

Comme on le sait, Louis Gérald-Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin ne font aucun pas en arrière quand ils sont face aux liasses de billet de dollars. Moïse Jean-Charles tenta d’abord de convaincre son propre partisan, le Conseiller Vertilaire en lui offrant un million de dollars américains, et la même offre allait être faite aux deux autres courtiers de sorte qu’ils donnent quorum à un vote de non confiance au Premier ministre Fils-Aimé. L’ancien juge d’instruction a bien compris l’affaire, mais comme il était déjà piégé dans le dossier de la Banque nationale de crédit, il va d’un revers de main rejeter la proposition de Moise Jean-Charles. Et les braqueurs pour ne pas tomber dans un autre piège, ne se sont pas lancés dans ce jeu déloyal pour renverser leur Premier ministre.

Selon ce que rapporte Garry Pierre-Paul Charles de la radio Scoop FM, les trois mousquetaires n’ont pas choisi de trahir le Premier ministre. Ils ont tout bonnement reculé en préférant supporter le Premier ministre Alix Didier. Pierre-Paul Charles raconte les déclarations de ces conseillers : le Premier ministre nous a bien traités, il ne nous a pas livrés à la justice comme le faisait Garry Conille pour nous humilier. C’est un citoyen à qui nous devons de la gratitude, nous ne nous lancerons dans aucun jeu louche pour de l’argent afin de le faire partir.

Et ce n’est pas tout, ils choisissent de passer à l’action pour dénigrer ceux du courant qui veulent limoger le PM. Rapidement, ils sont allés se plaindre à leurs supérieurs à l’ambassade américaine, affirmant que le pouvoir est menacé, qu’il s’agissait d’un vaste complot visant non seulement à détruire le CPT, mais aussi à destituer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé.

A cet effet le Département d’État a réagi dans un Tweet daté du vendredi 1er août du Bureau des affaires de l’Hémisphère Occidental du Département d’État américain, annonçant ce qui suit en signe de soutien à Alix Didier Fils Aimé.

« Les États-Unis sont conscients des tentatives de corruption signalées visant à compromettre la stabilité d’Haïti. Nous félicitons les membres du Conseil présidentiel de transition (CPT) pour leur rejet de la corruption et réaffirmons notre soutien à leur collaboration avec le Premier ministre afin de contribuer à la stabilisation d’Haïti, dans notre intérêt national commun ». Fritz A. Jean pour sa part a qualifié ce message d’irrespectueux tout en contestant la mention de corruption évoquée par Washington.

Cela indique que Laurent Saint-Cyr n’aura aucun obstacle lors de son installation qui aura lieu le 7 août prochain, afin de continuer le processus d’enterrer la nation haïtienne au bénéfice de la classe des nantis et de l’impérialisme américain.