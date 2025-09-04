L’impérialisme veut une Force de répression des gangs (GSF) !

(English)

Le principal problème de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) a toujours été l’argent. L’administration Biden a manœuvré diplomatiquement pour obtenir l’approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) afin que la force mandataire américaine dirigée par le Kenya soit déployée en Haïti. Or, presque aucun pays ne souhaite envoyer des troupes ou financer son déploiement.

La MSS n’est pas une opération officielle de maintien de la paix des Nations Unies (OMPNU). Cette désignation la placerait sous la supervision du CSNU et bénéficierait d’un financement de l’ONU. La MSS doit compter sur les contributions volontaires d’autres pays, qui proviennent actuellement presque exclusivement des États-Unis.

L’administration Trump tente de contourner à nouveau le Conseil de sécurité de l’ONU en proposant le déploiement d’une nouvelle armée de mercenaires, plus importante et plus meurtrière, la Force de répression des gangs (Gang Suppression Force ou GSF). Mais cette fois, le secrétaire d’État américain Marco Rubio cherche également une solution détournée pour infiltrer des fonds de l’UNPKO afin de la financer par l’intermédiaire du Bureau d’appui des Nations Unies en Haïti (UNSOH) nouvellement créé.

Pire encore, la GSF ne travaillerait pas en soutien de la Police nationale haïtienne (PNH) et sous sa direction, comme le fait nominalement la MSS, mais sous commandement étranger agissant de manière totalement autonome. La résolution proposée, présentée le 28 août par les États-Unis et le Panama (qui siège au Conseil de sécurité de l’ONU cette année et en assurait la présidence en août), vise également à impliquer l’Organisation des États américains (OEA) dans ce projet militaire peu orthodoxe, en fournissant « de la nourriture et de l’eau, du carburant, des transports, des tentes, des fournitures de défense et des équipements de communication appropriés pour permettre l’interopérabilité avec la GSF » [nous soulignons], selon le premier projet de résolution envisagé.

La force d’intervention par procuration de Biden n’a pas eu de succès, bien qu’un de ses représentants à l’ONU à l’époque ait triomphalement qualifié la MSS de « nouvelle façon de préserver la paix et la sécurité mondiales ». La MSS a été proposée pour la première fois en octobre 2022, a mis un an à obtenir son aval au Conseil de sécurité de l’ONU (la Russie et la Chine s’étant abstenues) en octobre 2023, n’a été déployée en Haïti qu’en juin 2024, compte moins de 1 000 soldats sur les 2 500 prévus et, de l’avis général, a été un échec cuisant. Deux soldats kenyans ont été tués, et un autre a disparu et est présumé mort.

La GSF, quant à elle, viserait 5 500 soldats (et aussi 50 civils) autorisés à « adopter des mesures temporaires urgentes », telles que « l’arrestation et la détention » d’Haïtiens, supplantant ainsi inconstitutionnellement la PNH.

La résolution propose que les États-Unis et leurs alliés créent un « Groupe permanent de partenaires » (SGP) chargé de fournir « une orientation stratégique de haut niveau, une supervision et une prise de décision politique pertinente pour la GSF » [souligné par nous], reléguant les autorités haïtiennes à la « consultation ». Le SGP nommerait un « commandant de la force » de la GSF, responsable du commandement opérationnel et des décisions opérationnelles quotidiennes, écartant ainsi complètement la PNH et tout gouvernement résiduel. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l’ONU le 24 février 2025, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a proposé « un soutien logistique et opérationnel complet au MSS, financé par un modèle hybride de financement obligatoire des opérations de maintien de la paix pour le soutien logistique et opérationnel ».

« Les domaines de soutien pourraient inclure l’hébergement », a-t-il poursuivi, « le soutien vital (nourriture, carburant et eau), le soutien à la mobilité (transport terrestre, contrôle des mouvements, transport aérien), les capacités médicales à l’intérieur et à l’extérieur d’Haïti (y compris l’évacuation sanitaire vers des niveaux de soins supérieurs), le soutien à l’ingénierie et à la gestion des installations, le soutien général à l’approvisionnement, ainsi que le soutien aux communications, aux technologies de l’information et au système d’information géographique. »

La proposition de Guterres, qui a très certainement été encouragée par Washington, avançait l’idée d’un financement partiel d’une force militaire non onusienne comme le MSS par le Département de l’appui opérationnel de l’ONU, mais n’allait pas jusqu’à suggérer que l’ONU finance les salaires, l’armement et les munitions des soldats. La résolution actuelle franchit cette ligne déjà discutable, en proposant que l’UNSOH assume « l’entière responsabilité du soutien logistique de la GSF », en fournissant « des rations, du carburant, de l’eau, des logements et toutes les infrastructures nécessaires, y compris la base principale de la GSF et toutes les bases avancées », toutes les catégories mentionnées par Guterres, mais aussi en finançant (« remboursant ») « toutes les catégories d’équipements létaux » [nous soulignons], y compris les armes, les bombes, les drones et les chars, ainsi que « les capacités de collecte de renseignements et d’analyse », autrement dit, les opérations d’espionnage.

Washington prétend également que c’est Guterres qui guide sa proposition d’envoyer davantage de troupes et d’armes meurtrières (et non l’inverse). « La mission devrait être renforcée en effectifs et dotée de capacités militaires et d’équipements létaux supplémentaires », écrivent les États-Unis et le Panama dans leur projet de résolution.

En bref, l’administration Trump souhaite outrepasser les structures et règles de « maintien de la paix » vieilles de huit décennies, énoncées dans la Charte des Nations Unies en 1945, et mettre en place une OMPNU de facto, financée par tous les États membres de l’ONU, mais sur laquelle le Conseil de sécurité n’aurait aucun contrôle ni surveillance. Cette supervision incomberait au « Groupe permanent de partenaires » non onusien, choisi par Washington.

Il est presque inconcevable que la Russie et la Chine acceptent cette résolution, qu’une source diplomatique onusienne a qualifiée de « très floue ». La Russie avait anticipé le désastre du MSS. Son ambassadeur auprès de l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré, lors de l’adoption de la résolution 2699 le 2 octobre 2023, que « l’histoire d’Haïti est riche en ingérences étrangères irresponsables » et qu’autoriser le MSS « est une imprudence ».

La semaine dernière, Dmitry Polyanskiy, ambassadeur adjoint de Russie auprès de l’ONU, a déclaré au New York Times que les « difficultés » du MSS étaient prévisibles. « Nous avons mis en garde contre tout cela dès le début », a-t-il déclaré au Times, « mais nos avertissements sont restés lettre morte. »

Le projet de résolution révèle également la campagne obsessionnelle de Rubio visant à impliquer militairement l’OEA en Haïti. Depuis l’invasion américaine de la République dominicaine sous le drapeau de l’OEA en 1965, le « ministère des Affaires coloniales de Washington » – comme Cuba appelle cet organisme – n’a mené aucune autre intervention dans l’hémisphère. Suite à l’opération militaire sanglante et éhontée menée en République dominicaine pour « stopper le communisme » il y a exactement soixante ans, les pays d’Amérique latine se sont montrés très méfiants à l’idée même de se ranger du côté de l’Oncle Sam dans l’une de ses agressions impérialistes dans la région. Par exemple, l’OEA n’a apporté aucun soutien aux invasions américaines de la Grenade en 1983, ni au Panama en 1989. Cependant, le projet de résolution, coparrainé par un régime panaméen de droite dont les racines remontent à l’intervention de Washington dans ce pays, explique comment l’OEA pourrait s’impliquer militairement dans une intervention en Haïti.

Grâce au projet SECURE-Haïti de l’OEA, un programme de formation et de mentorat de dix ans visant à renforcer la PNH, l’OEA serait intégrée au GSF « par la construction d’installations opérationnelles et d’infrastructures de sécurité soutenant la planification et la supervision conjointes des opérations par le GSF et la [PNH], et en fournissant les bases pour la collecte, le stockage et le partage d’informations opérationnelles sensibles », entre autres collaborations, précise le projet de résolution. Le projet de résolution ne précise pas si la MSS serait remplacée par la GSF ou intégrée à celle-ci. Actuellement, la MSS compte un peu plus de 700 soldats kenyans, les autres soldats et policiers venant du Salvador, du Guatemala, de la Jamaïque, du Belize et des Bahamas.