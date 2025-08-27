Le secteur privé prend le contrôle de l’État haïtien alors que le lobbying s’intensifie à Washington DC

Le 7 août, Laurent Saint-Cyr, ancien président de la Chambre de commerce américaine en Haïti, a prêté serment comme président du Conseil présidentiel de transition (CPT). Il dirigera le Conseil jusqu’à la fin de son mandat en février 2026.

Avec le poste de Premier ministre occupé par son collègue homme d’affaires Alix Didier Fils-Aimé, et l’absence de représentants élus à quelque niveau que ce soit, le gouvernement est directement aux mains du secteur privé – une première dans l’histoire récente d’Haïti, un pays qui présente des taux d’inégalités parmi les plus élevés au monde et où la mainmise oligarchique sur l’État freine le développement depuis des siècles. « Les acteurs du secteur privé ont contribué à créer ce chaos », a déclaré à Ayibopost Fritz Alphonse Jean, économiste qui a assuré la présidence tournante du Conseil avant Saint-Cyr. « Lorsque le secteur privé contrôle les deux branches de l’exécutif, cela suscite des inquiétudes légitimes. »

La semaine précédente, des allégations de tentatives visant à contrecarrer le transfert de Jean à Saint-Cyr, voire à destituer le Premier ministre, avaient été relayées par une publication sur les réseaux sociaux du Département d’État américain faisant référence à de vagues rapports de « corruption ». Jean a nié toute tentative malencontreuse visant à bloquer Saint-Cyr ou à destituer File-Aimé, tout en reconnaissant ses inquiétudes quant à la consolidation du secteur privé au sommet du gouvernement. Mais la déclaration américaine a envoyé un message clair : les États-Unis prenaient une fois de plus position dans la politique intérieure d’Haïti. Il est à noter que l’ascension des acteurs du secteur privé dans l’espace politique s’accompagne d’une surveillance sans doute plus étroite que jamais de ces mêmes acteurs. Depuis l’imposition d’un régime de sanctions par l’ONU en 2022, de nombreux rapports de l’ONU se sont concentrés sur le rôle des oligarques haïtiens dans le financement et la fourniture d’armes aux groupes armés, ainsi que sur les pratiques de corruption telles que l’évasion douanière et fiscale, le trafic de drogue, la corruption et la mainmise générale sur l’État. Le Canada, allant plus loin que tout autre pays, a mis en œuvre des sanctions individuelles contre plusieurs personnalités du secteur privé.

En juillet, l’administration Trump a arrêté l’oligarque haïtien Reginald Boulos, qui vivait en Floride, l’accusant d’avoir « pris part à une campagne de violence et de soutien aux gangs ayant contribué à la déstabilisation d’Haïti ». Comme de nombreux membres de l’élite haïtienne, Boulos est un résident permanent légal (RPL) des États-Unis.

Dans une initiative sans précédent, le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé que les États-Unis engageraient une procédure d’expulsion contre tout RPL reconnu coupable de soutien aux gangs haïtiens. La procédure d’expulsion de Boulos est en cours. Cette action a suscité des spéculations selon lesquelles les États-Unis cibleraient d’autres Haïtiens pour des motifs similaires.

Ces deux évolutions apparemment contradictoires – la consolidation de l’emprise du secteur privé sur le gouvernement et le ciblage du secteur privé par des sanctions et des mesures policières – ont déclenché une vague de lobbying à Washington ces derniers mois. En février, le Premier ministre Fils-Aimé a embauché Carlos Trujillo, ancien fonctionnaire de l’administration Trump, comme lobbyiste. Ce contrat de 12 mois, qui couvre le reste du mandat du gouvernement de transition, comprend une rémunération mensuelle de base de 35 000 dollars. Mais l’État haïtien n’est pas le seul à recruter des lobbyistes basés à Washington.

En mars, une société enregistrée aux États-Unis et contrôlée par la tristement célèbre famille Deeb a embauché Brownstein Hyatt Farber Schreck, l’une des plus importantes sociétés de lobbying du pays, pour représenter ses intérêts à Washington. Reynold Deeb, l’un des trois frères impliqués dans l’entreprise familiale, a été sanctionné par le Canada et pointé du doigt par l’ONU pour des actes présumés criminels. La famille, qui est le plus grand importateur en Haïti, a dépensé 110 000 dollars en services de lobbying jusqu’en juin.

Il semblerait que ce lobbying porte ses fruits. En juillet, le ministère américain de l’Agriculture a mené une mission commerciale en République dominicaine visant à stimuler les exportations américaines. L’une des « entreprises américaines » participantes, US Agricom Inc., est dirigée par la famille Deeb, selon les registres de l’État de Floride. Olivier Acra, frère de Marc-Antoine Acra, sanctionné, a également participé à la mission. Les Acra sont l’un des plus gros importateurs de riz en Haïti, l’un des plus grands marchés mondiaux pour le riz américain. En avril, un cabinet d’avocats floridien, Patino & Associates, a mandaté Checkmate Government Relations pour mener des consultations sur les « politiques liées aux affaires et aux échanges commerciaux entre les États-Unis et Haïti ». Bien que l’on ignore pour qui le cabinet travaille, en 2021, Patino & Associates était lobbyiste agréé auprès de l’ambassade américaine d’Haïti. En un peu moins de trois mois, le cabinet a dépensé au moins 300 000 dollars en activités de lobbying.

Mais l’évolution la plus marquante a peut-être été la création de l’Institut Macaya, un « think tank » dirigé par une coalition de 18 personnes issues du secteur privé. En avril, le groupe a recruté TSG Advocates DC, l’antenne de Washington D.C. de l’un des plus grands cabinets de lobbying de Floride, dont les activités ont connu un essor considérable avec l’élection de Trump et la promotion au sein de son administration de personnalités politiques ayant des liens avec la Floride. Macaya a dépensé environ 30 000 dollars au cours des deux premiers mois du contrat. Lors de la visite du Premier ministre Fils-Aimé à Washington au début de l’été, une délégation de l’Institut Macaya était également présente en ville pour une visite parallèle.

« Ils tentent de devenir la voix du secteur privé », a expliqué une source proche du groupe lors d’une interview. « Ils veulent changer la perception du secteur privé, car le monde entier les considère encore comme une élite moralement répugnante. » Le terme a été inventé au début des années 1990, lorsque de nombreuses familles de l’élite haïtienne ont soutenu une junte militaire brutale qui avait renversé le premier président démocratiquement élu du pays. Des dizaines de familles ont été confrontées à des sanctions financières américaines.

L’Institut Macaya est né de premières réunions tenues en Floride à l’été 2022, alors que les États-Unis commençaient à évoquer ouvertement des sanctions en réponse à l’escalade de la violence en Haïti. En octobre de la même année, le Conseil de sécurité de l’ONU a établi un régime de sanctions visant les réseaux de soutien des groupes armés haïtiens. Peu après, les États-Unis, le Canada et d’autres pays ont commencé à appliquer des sanctions individuelles et à retirer des visas.

« En prévision des sanctions, certains membres du secteur privé, dont Reuven Bigio, qui préside le conglomérat GB Group de son père milliardaire, se sont réunis à Miami et en Haïti sous les auspices d’une nouvelle entité appelée le Groupe Macaya », rapportait le Miami Herald à l’époque. Le site web de l’Institut Macaya a été créé quelques jours seulement après que le père de Reuven Bigio, Gilbert Bigio, a été sanctionné par le Canada. Macaya a joué un rôle de premier plan dans les négociations politiques qui ont eu lieu tout au long du mandat du Premier ministre de facto Ariel Henry. Macaya – ou du moins certains de ses membres – a joué un rôle actif en associant Jonathan Powell, ancien chef de cabinet du Premier ministre britannique Tony Blair, aux discussions, en tant que médiateur. Bien que Powell n’ait jamais révélé qui le rémunérait, il voyageait régulièrement avec un haut responsable du conglomérat familial Bigio, selon plusieurs sources.

Après la chute d’Henry début 2024, le secteur privé a été l’un des neuf secteurs choisis par la communauté internationale pour participer au CPT. Le choix final s’est porté sur Laurent Saint-Cyr. Avant sa nomination, M. Saint-Cyr avait travaillé pendant 15 ans pour la Compagnie d’Assurance Alternative, dont le PDG, Olivier Barreau, figurait parmi les premiers bailleurs de fonds et participants à l’Institut Macaya, bien qu’il ait depuis démissionné du groupe pour des raisons personnelles. M. Barreau devrait se porter candidat à la tenue d’élections. (Bien que le groupe n’ait pas rendu publique la liste complète de ses membres, une liste complète est fournie ci-dessous.)

Barreau est également à la tête de la Banque d’Union Haïtienne (BUH), une banque privée. Christopher Handal, autre membre de Macaya, siège également au conseil d’administration de la BUH.

Avant de devenir Premier ministre, Fils-Aimé siégeait également au conseil d’administration de la BUH, révélant les liens commerciaux et sociaux étroits des hauts responsables du gouvernement avec Macaya. Au conseil d’administration de la banque, Fils-Aimé a remplacé Eddy Deeb, qui avait été démis de ses fonctions l’année précédente après que son frère Reynold Deeb avait été sanctionné par le Canada. Selon une source proche de l’Institut Macaya, il s’agissait d’une décision consciente de ne pas inclure de membres de la famille Deeb parmi les membres officiels du groupe. Les bureaux de Macaya se trouvent toutefois à l’hôtel Royal Oasis, dont Deeb est un investisseur majeur.

Plusieurs autres grands importateurs ne figurent pas parmi les membres officiels du groupe, notamment les Zreik, les Acra, les Khawly et les Saieh. En 2014, quelques membres clés de l’Institut Macaya ont participé à une initiative similaire, baptisée Haïti Chérie. Outre Reuven Bigio et Christopher Handal, tous deux impliqués dans Macaya, Haïti Chérie comprenait également Allan Zuriak, Sherif Abdallah, Marc-Antoine Acra et Steeve Khawly. Le Canada a depuis sanctionné ces trois derniers. Bien qu’Haïti Chérie ait été présentée à l’époque comme une initiative visant à distinguer la jeune génération de l’élite, elle a finalement surtout servi à canaliser le soutien politique des membres du Parti haïtien Tet Kale (PHTK), le parti des anciens présidents Michel Martelly et Jovenel Moïse. Le premier directeur exécutif de l’Institut Macaya était auparavant le directeur d’Haïti Chérie, mais il a été remplacé l’année dernière. « Il est clair que le secteur privé a mauvaise réputation, tant au niveau local qu’international », m’a confié Jean-Paul Faubert, nouveau directeur général de Macaya, lors d’une interview. « Ce ne sont pas les mots qui changeront la donne, mais les actes », a-t-il affirmé.

L’Institut Macaya a notamment défendu une nouvelle oligarchie éclairée en mettant l’accent sur un plan de développement décennal pour le pays. En novembre 2024, l’organisation a publié sur son site web un document de 36 pages intitulé « Une meilleure Haïti pour tous », qui énonce une série de principes directeurs. « Depuis notre indépendance, notre nation souffre de l’absence d’un véritable projet de société et d’une vision axée sur l’émancipation collective et durable. Elle manque de fondations solides, d’une gouvernance efficace et d’une orientation économique capable de soutenir la liberté tant souhaitée par nos pères fondateurs », indique l’introduction du rapport.

« Haïti est un pays à reconstruire », explique Faubert. « Aucune nation étrangère ne viendra reconstruire Haïti à notre place. Les Haïtiens doivent se mobiliser, les élites économiques doivent assumer leurs responsabilités, comme dans tout pays, pour remettre le pays sur la bonne voie », a-t-il déclaré.

Début août, à quelques jours de l’accession de Saint-Cyr à la tête du Conseil, l’Institut Macaya a engagé un consultant américain, Andrew Cheatham, pour élaborer un plan d’action, conformément aux documents relatifs à la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA) déposés auprès du ministère de la Justice.

« Je travaille comme conseiller expert pour l’élaboration d’un Plan d’action pour Haïti. Il s’agit d’un document de 20 à 25 pages proposant des activités dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance et de la transition politique, du développement économique (infrastructures) et de l’aide humanitaire pour soutenir la stabilisation d’Haïti », indique le dossier de Cheatham. Il précise qu’il est embauché par un cabinet de conseil mandaté par Macaya pour huit jours, au tarif de 850 dollars par jour.

D’un côté, le recrutement de Cheatham est logique. En 2023, il a écrit un article pour son ancien employeur, l’Institut américain pour la paix, sur le rôle clé des acteurs du secteur privé dans l’instauration de la paix en situation de conflit. Il a notamment mentionné le développement de l’Institut Macaya. « Organisé et sérieux, ce groupe d’entrepreneurs haïtiens constitue un atout précieux qui devrait être exploité par l’écosystème plus vaste d’acteurs, y compris les multinationales, qui cherchent à résoudre les crises actuelles en Haïti », a-t-il écrit.

Mais le fait que des individus fortunés aient dépensé un peu moins de 7 000 dollars pour élaborer un énième plan a semblé indiquer que le terme « élite » était mal utilisé. « 18 personnes du secteur privé sont incapables d’élaborer un plan d’action pour Haïti ?» a demandé Monique Clesca, militante et membre de l’Accord du Montana, sur les réseaux sociaux. « Cela en dit long sur la médiocrité de ce secteur », a-t-elle publié sur X. « Le fait qu’ils aient engagé un étranger pour cela témoigne également du mépris qu’ils éprouvent pour les professionnels haïtiens. »

« Il est normal que certains soient sceptiques face aux actions du secteur privé », a déclaré Faubert. « Je peux le comprendre. » Mais, a-t-il ajouté, « c’est un pas en avant si les gens admettent que les comportements passés n’étaient pas forcément les bons et affirment que les choses doivent être faites différemment. »

« Ceux qui agissent ainsi doivent être encouragés et bénéficier du doute pour montrer leur sincérité », a déclaré Faubert. Il a décrit le travail de Cheatham comme l’élaboration d’une feuille de route à court terme susceptible de jeter les bases d’un développement à plus long terme. Cependant, comme l’a reconnu Faubert, il faudra plus que des mots – ou un autre plan – pour changer les perceptions.

Il est à noter que le document déposé auprès du FARA indique que le « Plan d’action » sera utilisé par Macaya lors de réunions visant à solliciter l’aide du gouvernement américain, du Congrès américain et d’autres acteurs américains pour Haïti. » À cet égard, il fait écho à une initiative similaire lancée après le séisme de 2010, le Forum économique du secteur privé (PSEF).

« Pour la première fois dans l’histoire d’Haïti, un secteur privé unifié et inclusif… a décidé de rompre avec le passé et de formuler une vision et une feuille de route communes pour le développement durable d’Haïti », notait avec optimisme le rapport inaugural de l’organisation, publié à la veille de la première grande conférence des donateurs après le séisme. Ce rapport a été rédigé avec le soutien d’un cabinet de conseil américain.

Le PSEF, dirigé par Reginald Boulos, a joué un rôle majeur dans la reconstruction d’Haïti, dont l’échec est, à bien des égards, à l’origine des multiples crises qui frappent le pays aujourd’hui. Les propositions du groupe étaient clairement ancrées dans le plan de développement qui a guidé la reconstruction du pays, financée par l’aide étrangère, et Boulos a siégé au conseil d’administration de la Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti, dirigée par l’ancien président américain Bill Clinton. Mais le Forum a également joué un rôle politique, collaborant étroitement avec le Département d’État dirigé par Hillary Clinton pour interférer dans le processus électoral de 2010, ce qui a conduit à l’élection présidentielle de Michel Martelly, sanctionné par le Canada et les États-Unis, alors même qu’il vit toujours en Floride.

Malgré les discours de la communauté internationale ces dernières années, il est clair que la relation de longue date entre le secteur privé haïtien et les politiciens et diplomates américains continue d’être un moteur important de la politique en Haïti. Et, malgré trois années de sanctions internationales et de critiques publiques à l’encontre des élites haïtiennes, la classe oligarchique du pays n’a peut-être jamais détenu autant de pouvoir, même si, bien sûr, de nombreuses divisions internes subsistent.

Au milieu de l’année 1994, le New York Times rapportait comment de nombreuses familles de l’élite, malgré les sanctions américaines et l’embargo international, avaient continué à s’enrichir pendant les années de la junte militaire. Au moment de la publication de l’article, l’administration Clinton venait d’accorder une exemption autorisant le commerce de certaines marchandises. Expliquant la capacité de l’élite à éviter des répercussions plus importantes pour ses actions, le Times écrivait : « Leur influence a été renforcée par des liens personnels tissés avec des générations de diplomates américains et par leur recours à des lobbyistes bien connectés à Washington.»

Trente ans plus tard, il semble que l’histoire reste sensiblement la même.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des membres actuels de l’Institut Macaya. Ceux suivis d’un « * » étaient membres à un moment donné, mais ne le sont plus. L’affiliation à une entreprise n’est qu’une comptabilité partielle, car de nombreuses personnes sont associées à plusieurs entités.

Thierry Attie, Epi d’OR

Jean Luc Auguste, Valerio Canez

Allen Bayard, Access Haïti

Reuven Bigio, GB Group

Joel Bonnefil, Haytrac

Caroline Coles, FPB Group

Philippe Coles, Coles Group/CPS

Manu Desquiron, Euroceram Plus

Ralph Edmond, Farmatrix

Manuel Ewald, MATPAR

Chris Handal, MSC

Marc Heshema, MEH Capital

Junior Marzouka, Haiti Plastics

Georges Lebrun, Wineco

Jean Luc Vorbes, VF Construction

Olivier Barreau *, BUH/AIC

Thierry Moise*, Karyna SA

Hans Rémy*, BIZ SA ? WAW SA

JP Baussan*, Agemar SA/CPS

CEPR 18 Août 2025