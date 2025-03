Le PCT exhorte le Président Abinader à ne pas encourager les idées et pratiques paramilitaires de ceux qui détestent les Haïtiens !

L’organisation de gauche considère que les Haïtiens doivent être traités avec dignité et dans le respect de leurs droits humains.

Le Parti communiste du travail (PCT) a exhorté le président Luis Abinader à ne pas encourager les idées et pratiques paramilitaires de groupes qui détestent les Haïtiens vivant en République dominicaine.

Il a exprimé que les Haïtiens doivent être traités conformément à la dignité et aux droits de l’homme en République Dominicaine.

A travers un communiqué de presse, l’organisation a exhorté le Président de la République Luis Abinader à déposer des lettres proactives pour exclure absolument la possibilité de formation dans le pays d’un groupe paramilitaire qui mènerait des actions punitives contre les migrants haïtiens, ainsi que contre les personnes qui les défendent.

Le PCT précise que le soi-disant Ancien Ordre Dominicain se manifeste avec « un uniforme et des symboles qui lui confèrent identité et esprit de corps », observe les lignes de commandement entre ses membres et prononce des discours de haine raciale, menant des actions violentes contre des personnes et des institutions qu’ils disent contraires à leurs idéaux.

« En ce moment même, les discours de haine contre les migrants haïtiens sont exacerbés, et le gouvernement est indifférent à cette attitude, comme s’il l’acceptait », a-t-il soutenu.

En ce sens, le PCT a exhorté le chef de l’Etat à éviter que son discours et ses dispositions encouragent des idées et des pratiques paramilitaires contraires aux libertés publiques et aux droits démocratiques.

« Le président est appelé à s’exprimer publiquement et clairement contre les éléments qui cherchent à s’imposer comme autorités de l’immigration en dehors des institutions établies dans le pays », a-t-il souligné.

Acento.com.do 25 mars 2025