La domination perverse d’Haïti est inhérente au colonialisme raciste !

« Cette aberration idéologique et cette cupidité impériale persistent, atteignant des niveaux extrêmement élevés ces dernières années, et particulièrement aujourd’hui. »

La nouvelle invasion mercenaire, inspirée par Trump, de l’autre côté de cette magnifique île néocolonisée est étroitement liée à la tentative raciste perverse de punir et de dégrader la république noire rebelle et de s’approprier ses richesses minérales : or, lithium, terres rares, uranium et titane.

Les racines de cette cruauté, résumées par la haine raciste, le pillage et la déprédation, remontent loin dans le temps. Sur cette île, colonie de la partie occidentale dominée par la France, au début de la colonisation, se concentraient le plus grand nombre d’esclaves noirs et les niveaux d’esclavage les plus élevés ; c’est là que se déroulèrent la première indépendance de Notre Amérique et la première révolution sociale antiesclavagiste du continent.

La République d’Haïti naissante abolit l’esclavage et, quelques années plus tard, ses dirigeants révolutionnaires contribuèrent à l’éliminer et à vaincre le colonialisme espagnol dans la partie orientale de l’île, aujourd’hui connue sous le nom de République dominicaine.

Haine raciste héritée de la colonialité

De telles épopées ont engendré, au sein des puissances coloniales (plus tard capitalistes-impérialistes), les niveaux les plus drastiques de haine raciste et de cupidité impérialiste contre le peuple haïtien, sa révolution et ses ressources naturelles. La haine, issue d’une suprématie blanche arrogante, a été perpétuellement alimentée par la classe dirigeante dominicaine, même après l’indépendance officielle en 1844 et la défaite de l’annexion à l’Espagne en 1863 par la révolution qui a rétabli cette indépendance.

Le tyran Trujillo, durant ses 31 ans de règne (1930-1961), en tant que métis et dictateur d’un peuple majoritairement noir et métis, a adopté une culture pro-espagnole imprégnée d’une haine raciste insupportable envers le peuple haïtien, au point d’ordonner le massacre de la population migrante haïtienne vivant dans les provinces frontalières, faisant 20 000 morts aux mains de l’armée dominicaine. Cette barbarie a été encouragée par une communauté intellectuelle nourrie de racisme et de colonialisme.

Son héritier politique, Joaquín Balaguer, qui a gouverné pendant 22 ans (1966-1978 et 1986-1996), a continué cette œuvre perverse, contaminant de nouvelles générations de militaires et de policiers, de partis politiques, d’institutions éducatives, d’églises et d’intellectuels.

Continuité et recyclage du racisme et de la xénophobie.

Cette aberration idéologique et cette voracité impériale persistent, atteignant ces dernières années, et surtout aujourd’hui, des niveaux extrêmement élevés qui laissent présager des tragédies empreintes d’une violence intense et destructrice.

Dans notre pays voisin, Haïti, la police nationale, les forces armées, le système éducatif, les institutions culturelles, les élites capitalistes et leurs usines de production ont été infectés à grande échelle par ce poison, répandu abondamment et systématiquement avec l’aval de l’État et la plus grande impunité.

Les partis de l’establishment rivalisent pour savoir qui est le plus anti-haïtien et qui prône la plus grande cruauté dans le traitement des migrants haïtiens et de leurs descendants. Les médias grand public ne cessent de stigmatiser le pays et ses voisins, et les forces armées continuent de les réprimer. Elles promeuvent constamment l’idée que ce sont des êtres inférieurs qui nous envahissent et constituent la principale menace à notre souveraineté, une menace détournée et niée par les États-Unis.

Leurs propriétaires, les élites capitalistes et les hauts fonctionnaires de l’État, appliquent un double standard : ils pratiquent une discrimination cruelle et font du trafic d’Haïtiens et de la surexploitation de la main-d’œuvre sans papiers un business lucratif.

L’État et le gouvernement ont été agressés par cette façon de penser et d’agir, voire victimes d’un chantage d’un pseudo-nationalisme fasciste. Une part importante de la société s’est retrouvée aliénée.

Un anti-haïtianisme honteux appelle à la solidarité.

Le président actuel, Luis Abinader, conservateur convaincu et pro-impérialiste impénitent, affiche une agressivité anti-haïtienne et une soumission aux États-Unis sans précédent. Il appelle à une intervention militaire en Haïti et ignore les conséquences désastreuses des précédentes invasions américaines.

Il présente le peuple haïtien comme des envahisseurs et passe sous silence le rôle impérialiste des États-Unis. Il harcèle et réprime constamment l’immigration haïtienne et les descendants de familles haïtiennes. Il ignore la rapacité néocolonialiste des États-Unis et des élites capitalistes de l’île ; il l’encourage même.

Et tout cela, conjugué au machisme patriarcal, alimente à son tour divers courants néofascistes qui s’expriment déjà ouvertement et affichent certaines tendances paramilitaires, manifestement protégés par des secteurs puissants.

Les migrants haïtiens sont assassinés, lynchés et leurs cabanes incendiées de plus en plus fréquemment. Des « pogroms », ou actes de « nettoyage ethnique », se préparent.

Les attaques contre le désir latent d’autodétermination du peuple haïtien se succèdent, avec récemment la forme dégradante d’invasion mercenaire sous couvert néofasciste et le banditisme américain.

Pendant ce temps… le climat mondial, marqué par la violence raciste, le gangstérisme capitaliste, le néofascisme et les guerres de conquête menées par l’OTAN et les élites du monde prétendument civilisé : les États-Unis, le Canada et la vieille Europe occidentale « cultivée », a favorisé la formation de cet environnement dangereux dans des néocolonies comme la République dominicaine.

Ce n’est qu’aujourd’hui que la situation s’inverse.

Les États-Unis sont sur la pente descendante.

L’Occident néocolonial est en déclin.

Il est important de renouveler notre vigilance et nos efforts pour bloquer cette voie tragique sur cette île. Il convient de condamner l’invasion mercenaire et d’accroître notre solidarité avec le peuple haïtien cruellement puni.

Aporrea News 25 Août 2025