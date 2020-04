La corruption passe-t-elle par le Covid-19 ?

Dans l’histoire du pays, les catastrophes naturelles, sinon les épidémies de maladies font toujours l’affaire des dirigeants corrompus du pays. La semaine dernière nous avions indiqué que si le gouvernement n’avait pas trouvé de cas de Coronavirus, il les aurait inventés puisque sa préoccupation première est de faire de l’argent pour satisfaire les mercenaires et bandits légaux qui ont toute une série d’organisations, de firmes bidons pour en assurer le service.

C’est par un arrêté du 19 mars 2020 dernier que le gouvernement Moïse-Jouthe déclarant l’Etat d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du territoire national pour une durée d’un mois avait profité de créer deux cellules: une Cellule scientifique et une autre de communication de gestion de la crise et de sensibilisation de la population.

La Cellule scientifique de gestion de la crise sanitaire siégeant au Ministère de la Santé Publique et composée du :Dr. Patrick Dely, Direction d’Epidémiologie ds Laboratoires et de Recherche (DELR), Coordonnateur ; Dr. Jacques Boncy, Laboratoire Nationale de Santé Publique (LNSP), membre ; Dr. Martial Beneche, Direction Départementale Sanitaire de l’Ouest (DSO), membre ; Dr. Pierre Sosthenes, Représentant de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), membre ; Dr Luis Codina, de l’Organisation Panaméricaine de la Santé et de l’Organisation Mondiale de la Santé, (OPS/OMS), membre ; Dr. Stanley Juin, Centre de controle et prévention des maladies (CDC) membre ; Dr. Jean William Pape, Centres GHESKIO, membre ; Dr. Fabriçe Julceus, Zanmi Lasante, membre ;Dr. Jean Hugues Hentys, Association Médicale Haïtienne (AMH), membre ; Wilcox Toyo, Société Haïtienne de Santé Mentale (SHSM), membre ; Dr. Joëlle Philohège, Pneumologue, membre ; Dr. Ariel Henty, Neurochirurgien, membre ; Dr. Guerda Coicou, Anesthésiologiste, membre ; et Alain Gilles, Sociologue, membre.

L’autre elle-même de communication, de gestion de la crise et de sensibilisation de la population avait pour mission de proposer au gouvernement la stratégie de communication nécessaire pour mieux atteindre la population, élaborer les produits de communication en fonction des décisions de la cellule gouvernementale, assurer la liaison entre la population et les cellules scientifique et gouvernementale et faire toute suggestion utile pour une communication efficace et efficiente.

Elle a pour membre : Eddy Jackson Alexis, secrétaire d’État à la communication, Coordonnateur; Emmanuel Jean François, directeur de communication au Palais national, membre; Jean Romel Pierre, représentant de la primature, membre; Schiller Jean-Baptiste, représentant du Conseil national des télécommunications (CONATEL), membre; Jacques Sampeur, représentant d’association de médias, membre; Dieumaitre Dessources, représentant d’association de médias, membre; Jacques Desrosiers, représentant d’association de médias, membre; Stéphane Vincent, expert en technologie de la communication, membre; Djina Guillet Delatour, spécialiste en santé communautaire, membre; Guy Serge Pompilus, représentant de l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI), membre; Albert Moleon, représentant de la Direction de la protection civile, membre.

C’est à la grande surprise de plus d’un que le premier ministre Jouthe Joseph a declaré que son gouvernement vient de placer auprès de la firme Bowang Co.Ltd/ChinaXu Xiao une commande de plus de 18 millions de dollars d’équipements et de matériels. En fait une première partie d’une commande totalisant 27 millions de dollars pour aider à combattre la propagation de la pandémie du Covid-19.

La population a grandement raison d’être effrayée et commence à poser des questions de toute sorte. Sommes-nous face à une autre escroquerie du régime PHTKiste de Martelly qui a tout pillé de l’argent de Petro Caribe ? Sont-ils en train de faire feu de tout bois pour faire passer leur projet de corruption par le Coronavirus ?

Le gouvernement doit expliquer quand il y avait appel d’offre, alors que selon le Premier ministre, la commande de 18 millions, a été effectuée sur recommandation du comité scientifique ?

Face aux rumeurs qui ont obligé les membres de l’opposition à réagir, Joseph Jouthe a affirmé pour toute réponse avoir respecté les procédures de passation de marché dans le cadre des achats de matériels de santé effectués par l’État.