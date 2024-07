Hayti : Ça ne peut pas continuer

En 1848, Jean-Baptiste Alphonse Karr a écrit cette phrase, « plus ça change, plus c’est la même chose », on dirait une prophétie pour le peuple Haytien dans sa lutte d’émancipation économique et sociale, depuis le crime odieux du pont Lanarge (Pont Rouge) du 17 Octobre 1806, les classes dominantes maintiennent les masses dans un marasme économique et dans une pauvreté extrême qui se rapproche du système esclavagiste nouvellement brisé par l’épopée de 1804.

Pour comble d’ironie, les Nations-unies publiaient une liste de personnes sanctionnées pour implication présumée dans le trafic d’armes illégales en Hayti et d’implication présumée dans la corruption sans encourager la justice Haytienne à faire le suivi de ces sanctions et imposaient un Conseil présidentiel de 9 membres pour légitimer l’envoi d’une force multinationale en Hayti.

A ce stade, il y a une urgente nécessité de construction d’une avant-garde organisée, disciplinée dans le pays. Une avant-garde progressiste qui doit lutter pour que cessent toutes les violations de notre souveraineté nationale, l’exploitation des masses populaires, la corruption, pour un changement radical de la société. Nous ne pouvons plus compter sur les partis politiques traditionnels ni sur les politiciens véreux sous la domination de l’ambassade Américaine.

il nous faut changer de mentalité, cesser d’être un prédateur contre nos propres frères et sœurs de la patrie.

Patriote Haytien, on doit cesser d’être les comédiens de ce 21ème siècle. Déjà en Afrique, trois États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont confédérés pour bâtir une avant-garde commune anti-impérialiste. Ces trois pays ont acté leur rupture avec le reste du bloc ouest-africain. Le peuple haytien ne devrait t-il marcher sur les traces de ces peuples frères pour construire un autre pays ayant une avant-garde progressiste révolutionnaire pouvant avec autorité proclamer:

1. L’exploitation des masses populaires par les mafias étrangers et Haytiens du secteur privé des affaires ne peut pas continuer après 218 ans de l’assassinat du fondateur de la patrie, Jean Jacques Dessalines; les contrats avec surfacturation doivent cesser, la gabegie administrative et la corruption doivent cesser dans l’administration publique, les bons du trésor de l’État Haytien qui doit cesser d’être une vache à lait pour les Banques commerciales privées et offertes aux citoyens Haytiens du pays et vivants à l’étranger.

2. Le contrôle des ports du Pays ouverts au commerce extérieur par le secteur privé des affaires doit cesser une fois pour toutes et les recettes de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) doivent être budgétisées.

3. La domination politico-économique des pays occidentaux doit cesser, il est temps de rompre aux dictats des pays dominants États-Unis, France, Canada et établir des liens diplomatiques avec les pays du sud global et intégrer les BRICS pour un financement de projets de développement durable.

4. La prolifération des groupes armés et l’intensification de l’insécurité doivent cesser et les masses populaires doivent s’organiser en brigades de vigilance sur tout le territoire national pour repousser et dissuader les groupes armés, la police nationale doit être professionnalisée pour protéger les masses populaires.

5. Les per diem de $20,000.00 par jour doivent cesser, les Hauts fonctionnaires de l’État doivent faire preuve du sens de service et renoncer aux per diem en les réduisant à 300 par jours pour les voyages à l’étranger.

6. L’application de la politique néo-libérale doit cesser, les privatisations des entreprises publiques doivent être renversées et toutes les entreprises privatisées doivent être nationalisées ou mises en régie.

7. La violation des droits des émigrés Haytiens en république dominicaine doit cesser, et la diplomatie Haytienne dynamisée, les menaces militaires dominicaines à la frontière du nord-est doivent cesser immédiatement et repoussées, une garde frontalière est nécessaire.

8. L’occupation du territoire national par la mission multinationale d’appui à la sécurité doit cesser, le renouvellement du mandat de Binuh doit cesser et une Garde Nationale créée pour reconquérir la souveraineté nationale, protéger les frontières terrestre, maritime et aérien du pays, et assurer la sécurité nationale. Les 100 millions de dollars donnés au Kenya en cash, équipement et capacité auraient aidé à la formation d’une garde nationale pour sécuriser le territoire national.

9. La presse doit cesser d’être un outil de manipulation des masses, il nous faut une presse engagée pour aider à la conscientisation des masses, il nous faut une presse d’investigation pour renforcer la lutte contre la corruption en Hayti.

10. La Jeunesse doit cesser d’être passive; elle doit être le moteur de la révolution pour un changement radical de la société.

11. Les Haytiens vivant à l’étranger doivent cesser de financer la consommation en Hayti et encourager l’engagement des bénéficiaires dans les coopératives de production.

12. Les masses populaires doivent cesser de confondre leurs ennemis pour des amis, les pays n’ont pas d’ami, les pays n’ont que des intérêts pour répéter Charles de Gaulle. La première étape de la conscientisation des masses est l’identification de leurs ennemis internes et externes.

Enfin, il nous faut changer de mentalité, il nous faut cesser d’être un prédateur contre nos propres frères et sœurs de la patrie. Il nous faut un citoyen nouveau qui lutte jusqu’au dernier soupir pour l’indépendance de notre pays. La révolution à venir doit créer cet Haytien intègre capable de défendre les intérêts supérieurs de la nation. Il nous faut nous battre contre l’impérialisme occidental pour la reconquête de notre souveraineté, de notre dignité et de notre fierté.