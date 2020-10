Haïti: En vous concédant l’indépendance, la France a volé votre avenir

À la suite du meurtre raciste de George Floyd aux États-Unis, de nombreuses personnes ont exigé le retrait de fonds des services de police du pays ou même le retrait de diverses statues. Un autre problème qui a également refait surface est celui de l’indemnisation de l’esclavage.

La majeure partie du débat sur ces types de compensation a tourné autour de l’idée de savoir si les États-Unis et le Royaume-Uni devraient enfin récompenser certains de leurs citoyens pour les coûts économiques et sociaux de l’esclavage qui persistent encore aujourd’hui.

Mais à mon avis, il n’y a pas d’argument plus clair en faveur d’une compensation pour l’esclavage que celui d’Haïti.

Je suis un expert du colonialisme et de l’esclavage, et ce que la France a fait au peuple haïtien après la révolution haïtienne est un exemple particulièrement flagrant de vol colonial. La France a introduit l’esclavage sur l’île au 17ème siècle, mais à la fin du 18ème siècle la population asservie s’est rebellée et a finalement déclaré son indépendance. Cependant, au cours du 19ème siècle en France, ils sont arrivés à la conclusion que les colons qui avaient profité de l’utilisation des esclaves devraient être récompensés, et non l’inverse.

De la même manière que l’héritage de l’esclavage aux États-Unis a créé une grande disparité économique entre les Américains noirs et blancs, la taxe de liberté que la France a imposée à Haïti (connue à l’époque sous le nom d ‘«indemnisation») a gravement compromis les capacités du nouveau pays pour pouvoir prospérer.

Le coût de l’indépendance

Haïti a officiellement déclaré son indépendance de la France en 1804. En octobre 1806, le pays était divisé en deux parties: l’une avec Alexandre Pétion au pouvoir dans le sud et l’autre avec Henri Christophe dans le nord du pays.

Malgré le fait que les deux dirigeants aient participé à la révolution haïtienne, les Français n’avaient jamais complètement renoncé à la reconquête de leur ancienne colonie.

En 1814, le roi Louis XVIII, qui avait aidé à renverser Napoléon plus tôt cette année-là, envoya trois commissaires en Haïti pour évaluer la volonté des dirigeants du pays de se rendre. Christophe, s’étant fait roi en 1811, soutint ses treize ans à l’annonce que la France allait réintroduire l’esclavage. Menace de guerre, le membre le plus éminent du cabinet de Christophe, le baron de Vastey, n’a pas reculé: “Notre indépendance sera garantie par la pointe de nos baïonnettes!”

Au lieu de cela, Pétion, le dirigeant du sud, était prêt à négocier dans l’espoir que le pays pourrait payer la France pour la reconnaissance de son indépendance.

En 1803, Napoléon avait vendu l’État de Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de francs. Pétion a utilisé ce chiffre comme référence, proposant de payer ce montant pour l’indépendance. Ne voulant pas faire de compromis avec ceux qu’il considérait comme des «esclaves fugitifs», le roi Louis XVIII rejeta l’offre.

Pétion meurt subitement en 1818, mais Jean-Pierre Boyer, son successeur, poursuit les négociations. Cependant, les pourparlers sont restés bloqués en raison de l’opposition obstinée de Christophe.

“Toute sorte de compensation aux anciens colons”, a affirmé le gouvernement Christophe, était “inadmissible”.

A la mort de Christophe en octobre 1820, Boyer put réunifier les deux parties du pays. Cependant, même après la disparition de l’obstacle de Christophe, Boyer a échoué à plusieurs reprises dans ses tentatives pour que la France reconnaisse l’indépendance du pays. Déterminé à obtenir au moins le protectorat sur l’île (ce qui aurait fait d’Haïti un protectorat de la France), le successeur de Louis XVIII, Charles X, réprimanda les deux commissaires envoyés à Paris par Boyer en 1824 pour tenter de négocier compensation en échange d’une reconnaissance.

Le 17 avril 1825, le roi de France a soudainement changé d’avis et a publié un décret déclarant que la France reconnaîtrait l’indépendance d’Haïti, mais seulement en échange d’un paiement de 150 millions de francs (10 fois plus que ce les États-Unis avaient payé le territoire de la Louisiane). La somme était destinée à indemniser les colons français de la perte de revenus après l’abolition de l’esclavage.

Le baron de Mackau, que Charles X a envoyé pour délivrer l’ordonnance, est arrivé en Haïti en juillet accompagné d’une escouade de 14 brigantins avec plus de 500 canons.

Le rejet de l’ordonnance serait probablement synonyme de guerre. Il ne s’agissait pas de diplomatie, mais d’extorsion.

Avec la possibilité d’un violent conflit au-dessus de leurs têtes, le 11 juillet 1825, Boyer signa le document fatidique dans lequel il lisait que: «Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue paieront … en cinq versements égaux … la somme 150 000 000 de francs pour indemniser les anciens colons. »

La prospérité de la France au prix de la pauvreté en Haïti

Des articles de journaux de l’époque révèlent que le roi de France savait que le gouvernement haïtien pouvait difficilement se permettre cet argent, puisque le total était plus de 10 fois le budget annuel d’Haïti. Le reste du monde semblait convenir que le montant était absurde, et un journaliste britannique a souligné que le «prix énorme» était une «somme que peu d’États en Europe pouvaient se permettre de sacrifier».

Obligé d’emprunter 30 millions de francs aux banques françaises pour faire face aux deux premiers paiements, personne n’a été surpris quand Haïti n’a pas été en mesure d’honorer les paiements peu après. Pourtant, le nouveau roi de France a envoyé une autre expédition en 1838 avec 12 navires de guerre pour forcer la main du président haïtien. L’amendement de 1820, appelé à tort «Traité d’amitié», réduisit l’encours de la dette à 60 millions de francs, mais le gouvernement haïtien fut de nouveau contraint d’emprunter des sommes énormes pour faire face à cette dette.

Bien que les colons aient affirmé que l’indemnisation ne couvrirait qu’un douzième de la valeur de leurs biens perdus, y compris les personnes qu’ils prétendaient être leurs esclaves, le montant total de 90 millions de francs représentait en fait cinq fois le budget annuel de la France.

Le peuple haïtien a subi les conséquences du vol de la France: Boyer a imposé des taxes draconiennes pour rembourser les prêts et, alors que Christophe avait été occupé à développer un système scolaire national pendant son règne, sous Boyer et les présidents suivants, de tels projets devaient être positions en attente. En outre, les chercheurs ont constaté que la dette d’indépendance et la ponction conséquente sur le Trésor haïtien étaient directement responsables, non seulement du sous-financement de l’éducation en Haïti au XXe siècle, mais aussi du manque de soins de santé et du handicap du pays pour développer une infrastructure publique.

En outre, selon les analyses contemporaines de la situation, les intérêts sur tous les prêts, qui n’ont été payés en totalité qu’en 1947, ont conduit les Haïtiens à payer plus du double de la valeur des créances des colons. Reconnaissant la gravité de ce scandale, l’économiste français Thomas Piketty a reconnu que la France devrait restituer au moins 28 milliards de dollars à Haïti en compensation.

Une dette à la fois morale et matérielle

Les présidents français des dernières décennies, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy en passant par François Hollande, ont une histoire de punition, d’éluder ou de minimiser les demandes d’indemnisation haïtiennes.

En mai 2015, lorsque le président français François Hollande est devenu le deuxième chef d’État français à se rendre en Haïti, il a admis que son pays devait «rembourser la dette». Plus tard, se rendant compte que ses propos avaient conduit à des poursuites déjà préparées par l’avocat Ira Kurzban au nom du peuple haïtien (l’ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide avait demandé une compensation formelle en 2002), Hollande a précisé qu’en fait il voulait dire que la dette de la France était simplement «morale».

Entre sauver l’économie ou sauver des vies humaines, l’histoire suggère que l’économie a tendance à gagner.

Nier que les conséquences de l’esclavage soient aussi matérielles, c’est nier l’histoire de la France elle-même. La France a aboli l’esclavage à la fin de 1848 dans les colonies restantes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane française, territoires qui font toujours partie de la France aujourd’hui. Par la suite, le gouvernement français a une fois de plus démontré sa compréhension du rapport de l’esclavage à l’économie lorsqu’il a pris sur lui de dédommager les anciens «propriétaires» des esclaves.

L’écart de richesse raciale qui en résulte n’est pas une métaphore. En France métropolitaine, 14,1% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, tandis qu’en Martinique et en Guadeloupe, où plus de 80% de la population est afro-descendante, les taux de pauvreté sont respectivement de 30% et 46%. . Le taux de pauvreté en Haïti est encore plus sévère, à 59%. Alors que le revenu annuel moyen d’une famille française est de 31 112 $, pour une famille haïtienne, il est à peine de 450 $.

Ces écarts sont la conséquence spécifique du travail volé à des générations d’Africains et à leurs descendants. Considérant que l’indemnisation versée par Haïti à la France était la première et la seule fois qu’un peuple asservi devait indemniser ceux qui les avaient réduits en esclavage, Haïti devrait être à l’épicentre du mouvement mondial pour exiger des compensations de ce genre.

Résumé de l’Amérique Latine 3 octobre 2020

Ndlr. * Marlene Daut. Professeure d’études sur la diaspora africaine à l’Université de Virginie, Marlene Daut a également été directrice associée de l’Institut Carter G. Woodson. En tant qu’experte de la littérature et de l’histoire des Caraïbes, elle a écrit deux livres et publié près d’une vingtaine d’articles sur la Révolution haïtienne (1791-1804), la rébellion d’esclaves la plus réussie au monde, qui a abouti à l’indépendance d’Haïti de la France le 1er janvier 1804.