En mémoire de notre collaborateur Pierre L. Florestal

Notre camarade Pierre Lufète Florestal, l’un des collaborateurs réguliers et assidus du journal, est décédé le vendredi 15 novembre 2024 à l’âge de 88 ans.

Très jeune, Florestal se fait rapidement connaître pour ses activités sociales et journalistiques. Sa voix lui permet de travailler à la radio MBC aux côtés de Joe Solon, auquel il fait toujours référence. Il a occupé également un poste supplémentaire au journal Le Matin avant de laisser le pays pour s’échapper aux répressions systématiques du régime duvaliériste.

A New York, en tant que membre de l’Alliance des Émigrants Haïtiens, il a collaboré à une émission communautaire avec feu l’ancien consul et activiste communautaire Wilson Désir. En 1990, il est devenu, un ardent défenseur de l’organisation Fanmi Lavalas, section New York, dont il était membre et animait par la suite l’émission de ce groupe tous les dimanches pendant un certain temps sur Radio Soleil avec Jacques Dossous, Alina Sixto et d’autres. Sans oublier son rôle actif et dévoué au sein de la grande loge l’Alpha et l’Omega.

En rejoignant l’hebdomadaire Haïti Liberté, Florestal est devenu un collaborateur, un véritable pilier en offrant ses services au journal comme contribution à la lutte du peuple haïtien pour un lendemain meilleur.

Son souci d’unité l’a toujours conduit à ne pas vouloir entrer dans les discussions sur les divergences existantes entre le journal et Fanmi Lavalas. Tout ce qui le préoccupait était de lutter pour remettre le pays sur les rails démocratiques de sorte que les masses populaires respirent un air nouveau.

Il y a quelques années, il avait été contraint de quitter Brooklyn pour aller vivre aux côtés de ses enfants à Boston. Malgré la distance, il était toujours là, fidèle à son poste. Il quittait sa maison tous les lundis matins à 4 heures pour se rendre à la gare routière de Boston en direction de New York pour venir faire son travail au journal. Et le mercredi après-midi, il refaisait le même trajet pour rentrer chez lui vers 23 heures. C’est un exemple de militantisme qui serait certainement très utile à la jeunesse d’aujourd’hui.

Patriote dans l’âme, il est toujours resté cohérent avec lui-même, homme de parole, d’actes et de conviction. Son militantisme est le signe d’un exemple de sacrifice sans pareil. Homme de tous les jours, toujours tiré à quatre épingles et sa pipe pour décoration, il était reconnu dans toutes les rues et tous les quartiers de la Communauté haïtienne de New York.

Homme et ami de tout le monde, Florestal, personne unique, fidèle et généreuse, a contribué selon ses capacités et ses moyens à la continuité du combat populaire pour la lutte de libération nationale. Une démarche qu’il n’aura jamais le temps de consommer, puisque c’était son rêve le plus complet !

Nous lui rendons hommage pour son engagement de longue date auprès du peuple haïtien en lutte pour son autodétermination et sa libération nationale. Les funérailles de notre camarade auront lieu le samedi 30 novembre prochain à l’Église baptiste évangélique de la Nouvelle Jérusalem. 871 N. Main St, Randolph, MA, 02368. Boston

Tous les collaborateurs, militants du journal et les membres du Club des Amis de Haïti Liberté saluent grandement ta mémoire. Tu resteras à jamais dans nos cœurs, cher Florestal, en souvenir de tous les moments de lutte et de fraternelle camaraderie passés ensemble.

A ta famille, à tes proches et à tes amis, Camarade Florestal, Haïti Liberté adresse ses sincères condoléances.

Heures de visite

Samedi 30 novembre 2024.

8h00 – 9h30

Église Baptiste évangélique de la Nouvelle Jérusalem.

871 N. Main St, Randolph, MA, 02368

Service funéraire

Samedi 30 novembre 2024.

9h30

Église Baptiste évangélique de la Nouvelle Jérusalem.

871 N. Main St, Randolph, MA, 02368.

Maison Funéraire Waitt

850 N. Main St, Brockton, MA, 02301