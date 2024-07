Donnez une chance à la paix en Haïti

Le 25 juin à 9 h 16, un avion de Kenya Airways a atterri à Port-au-Prince, en Haïti. A bord se trouvaient quelque 200 policiers kenyans, l’avant-garde de la mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la fin de l’année dernière. À terme, la force devrait être composée de 2 500 officiers provenant d’au moins une demi-douzaine de pays, qui seront chargés de rétablir la sécurité et d’ouvrir la voie à des élections libres et équitables.

Ce n’est certainement pas la première mission de ce type en Haïti, où, depuis le milieu des années 1990, les déploiements de l’ONU et des forces de sécurité étrangères ont été quasiment constants. Près de 10 000 soldats étaient stationnés en Haïti entre 2004 et 2017, pour ensuite être remplacés par une mission plus petite. Il y a seulement cinq ans, les derniers officiers étrangers quittaient le pays.

Depuis lors, la violence et l’insécurité se sont en effet considérablement aggravées, mais pas simplement parce qu’ils sont partis. Tout en apportant quelques améliorations superficielles à court terme, ces interventions ont fini par ébranler les institutions locales, notamment la Police nationale haïtienne (PNH), et éroder la démocratie. Ils ont assuré la stabilité, mais avec un statu quo intrinsèquement insoutenable – ouvrant la voie à la situation actuelle, où les groupes armés exercent un contrôle sur de vastes pans de la capitale ; la libre circulation des personnes et des biens est impossible ; plus d’un demi-million de personnes ont été déplacées ; et, dans de nombreuses communautés, la mort est devenue un risque quotidien.

Alors que les puissances étrangères débattaient du déploiement d’une nouvelle force en Haïti, nous avons entendu le refrain constant selon lequel elles avaient « tiré les leçons du passé ». Cette fois, ce serait différent. Pourtant, même si les premières mesures ont été lancées, une myriade de questions reste en suspens.

Il n’y a pas de règles d’engagement claires, pas de mécanismes de responsabilité ou de contrôle annoncés, ni même de calendrier concret. On ne sait pas qui, en fin de compte, sera aux commandes. Autorisé par le Conseil de sécurité de l’ONU, dirigé par le Kenya, financé par les États-Unis et apparemment en soutien aux autorités haïtiennes, personne ne peut encore dire à qui revient la responsabilité.

La plus grande question est peut-être la suivante : quelle sera la véritable stratégie pour faire face aux près de 200 groupes armés qui terrorisent la population ? La réponse à cette question aura d’énormes implications pour la suite des événements. Le risque de dommages civils, puisque les troupes étrangères armées pourraient potentiellement tirer sur des gangs au milieu de quartiers densément peuplés, est évident. Mais déjà les différents acteurs impliqués ont exprimé des idées parfois contradictoires.

Lors d’une visite à Washington en mai pour un dîner d’État à la Maison Blanche, le président kenyan William Ruto s’est engagé à « briser le dos » des gangs. « Ils n’ont pas de religion. Ils n’ont pas de langue » et doivent être traités « avec fermeté et détermination », a déclaré Ruto, un fervent évangélique. Peu de temps après, l’ambassadeur américain en Haïti, Dennis Hankins, a proposé aux membres des groupes armés un choix difficile : « Le cimetière ou la prison ».

Le lendemain, l’UNICEF a publié un rapport estimant que jusqu’à 50 pour cent des membres des groupes armés sont des enfants qui sont « poussés à les rejoindre… par pur désespoir, y compris une violence horrible, la pauvreté et l’effondrement des systèmes qui devraient les protéger. » Même s’il s’agit probablement d’une surestimation, cela met en lumière les dangers d’une approche ferme face à la violence actuelle.

Leur seule option est-elle maintenant la mort ou le reste de leur vie dans une cellule de prison ? Et quelle incitation cela constitue-t-il pour mettre fin à la terreur aujourd’hui ?

Leslie Voltaire, membre du Conseil présidentiel de transition (TPC) d’Haïti, qui a pris les rênes du gouvernement du pays ce printemps à la suite de négociations politiques soutenues par les États-Unis, a adopté un ton différent. Il a suggéré que, même si « personne n’est favorable à l’amnistie », le conseil créerait un comité vérité et justice pour faciliter le désarmement des membres des gangs, leur comparution devant les victimes et leur repentir.

La veille de l’arrivée des Kenyans, Jimmy « Barbecue » Cherizier, ancien policier et chef autoproclamé de la coalition des gangs Vivre Ensemble, a diffusé une vidéo s’adressant directement au Premier ministre récemment installé, Gary Conille. « Nous avons besoin de dialogue aujourd’hui, Premier ministre », a-t-il plaidé.

« La réponse est claire », a déclaré Conille quelques jours plus tard, accompagné de hauts responsables de la sécurité kenyans. « Premièrement, les armes doivent être rendues ; alors, reconnaissez l’autorité de l’État haïtien… et nous verrons ce que nous pouvons faire. »

Même si elle ne ferme pas la porte aux pourparlers de paix, la réponse de Conille révèle une incompréhension plus profonde de la crise. À quelle autorité étatique Conille fait-il référence ? Son propre? Il n’a été élu, ni nommé ni confirmé par aucun élu. Il n’y a pas eu de vote depuis 2016. Pourquoi reconnaître l’autorité d’un État aussi responsable de la violence que n’importe quel groupe armé ? Même avant la détérioration de la situation sécuritaire, l’État était à peine présent dans la vie de la plupart des Haïtiens. L’État ne doit pas seulement conquérir les groupes armés du pays, mais aussi la population elle-même – et l’un ne peut pas attendre l’autre.

Même si les appels au dialogue sont souvent interprétés comme un soutien aux gangs ou comme un effort visant à garantir la continuité de l’impunité, cela n’est pas nécessairement le cas.

Le dialogue n’est pas une abdication de la justice. Si cela est fait correctement, cela pourrait constituer une première étape essentielle, non seulement pour mettre fin à la violence et rendre la justice que les victimes méritent, mais aussi pour refonder un État qui a laissé tomber la population dans son ensemble. Le dialogue offre l’opportunité de mettre fin au cycle d’instabilité tout en rendant sans objet la question d’une intervention étrangère mal définie et illimitée.

Les gangs d’Haïti sont souvent décrits comme monolithiques, mais ils regroupent un large éventail d’acteurs. Ils opèrent de différentes manières : certains restent profondément enracinés dans leurs communautés, d’autres en tant que forces d’occupation. Certains existent depuis des décennies ; d’autres représentent une nouvelle génération. Certains ont des ambitions politiques, tandis que d’autres cherchent uniquement à s’enrichir davantage, ainsi que leurs partisans. Certains servent de mercenaires pour des intérêts économiques ou politiques ; d’autres agissent de manière indépendante.

Rien de tout cela n’a pour but de minimiser ou d’ignorer les horreurs infligées à la population. Les viols massifs, souvent perpétrés devant des membres de la famille, sont monnaie courante. Des communautés entières ont été entièrement incendiées. Des symboles de l’État tels que des postes de police et des ministères ont été attaqués ; les universités, les pharmacies et les hôpitaux ont été pillés et détruits. De nombreux vendeurs ambulants, colonne vertébrale du commerce de la capitale, ont tout perdu. Dans certaines régions, les écoles sont fermées depuis deux ans. Une génération entière a été traumatisée.

Cependant, à l’origine de la crise se trouve une violence silencieuse, omniprésente et systémique qui a été amplifiée et reflétée vers l’extérieur, qui a traumatisé les traumatisés. Bien entendu, tous ceux qui possèdent des armes automatiques ne sont pas des enfants ou des jeunes hommes contraints de commettre des actes aussi odieux. Certains ont choisi cette voie, conscients du mal causé.

Pourtant, la violence d’aujourd’hui découle d’un contrat social rompu, de l’absence de l’État et de la privation de droits de la majorité pauvre dans un pays où les inégalités sont les plus graves de la région. Cette réalité a été perpétuée par les dirigeants pompeux des groupes armés, par l’élite politique et économique vieillissante en costumes et cravates, et même par les hommes et les femmes en uniforme chargés de protéger la population – sans parler de la communauté internationale omniprésente, la plupart spécifiquement aux États-Unis. Les frontières entre chaque groupe s’estompent lorsqu’on y regarde de plus près, formant une masse solide de répression entourant ceux qui sont les plus touchés par le statu quo.

Début avril, tous les secteurs représentés au conseil présidentiel ont signé un accord politique définissant leurs priorités communes dans cette période de transition. Parmi les initiatives figurent un dialogue national visant à rassembler tous les secteurs de la vie, ainsi que la formation d’un comité vérité, justice et réparations. Ce ne sont pas des idées à mettre de côté pour être reprises après qu’une intervention militaire étrangère ait assuré la sécurité ; ils constituent plutôt un élément essentiel de toute stratégie de sécurité durable, qui doit s’attaquer à toutes les formes d’insécurité, y compris celles qui affectent les moyens de subsistance, la nourriture, l’eau, la santé et l’éducation.

Premièrement, parce que la justice ne peut pas simplement signifier le cimetière ou la prison pour ceux qui brandissent des armes de guerre. Cela nécessite également le démantèlement des réseaux d’élite qui ont nourri et soutenu les gangs et qui sont quotidiennement accueillis à la table des négociations. Le témoignage des individus, même ceux responsables de crimes odieux, est le seul moyen de garantir que les responsabilités s’étendent au-delà de la rue.

Deuxièmement, parce qu’une véritable stabilité nécessitera d’instaurer la confiance dans l’État. L’objectif de cette période de transition est d’organiser à terme des élections libres et équitables. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, et même s’il est bien organisé, la confiance dans le processus est extrêmement faible. Les dernières élections ont enregistré un taux de participation de 18 pour cent ; une répétition de cela ne servira à rien. Un processus de dialogue qui peut réellement impliquer les citoyens offre l’opportunité de commencer à réparer cette relation brisée tout en identifiant une nouvelle génération de dirigeants.

C’est pourquoi je pense qu’un processus de dialogue est nécessaire, tout comme ce qui pourrait éventuellement en résulter. Mais comment faire concrètement pour que cela devienne une réalité ?

Je n’ai pas toutes les réponses, mais il faudrait commencer par demander aux communautés les plus touchées ce qu’elles veulent, pas seulement aujourd’hui mais pour aller de l’avant. Selon les centaines de milliers de personnes déplacées par la violence, qu’est-ce qui pourrait durablement l’arrêter ? Qu’en est-il de ceux qui vivent encore dans des quartiers contrôlés par les gangs – ceux qui sont susceptibles de subir des dommages collatéraux dans l’intervention imminente, mais au nom desquels cette intervention est ostensiblement menée ? En l’absence de l’État, les communautés ont pris en main leur sécurité et la justice, comme en témoigne la prolifération des surveillances de quartier, des barricades de fortune et le mouvement d’autodéfense Bwa Kale ciblant les membres présumés de gangs.

Le dialogue ne peut pas être simplement une négociation entre les acteurs armés et l’État, ni nécessairement permettre aux voix les plus fortes de s’asseoir à la table ou déclarer une amnistie générale pour les crimes odieux commis. Les organisations paysannes, longtemps définies comme des citoyens de seconde zone par l’État, ont besoin d’une place à la table des négociations. Les groupes de femmes, surtout compte tenu du manque de représentation au sein du gouvernement, doivent être impliqués. Les organisations de base des communautés pauvres de la capitale doivent être impliquées. Les madan sara, ces femmes qui apportent de la nourriture des provinces pour nourrir la capitale, pourraient jouer un rôle essentiel car elles servent de pont entre les réalités divergentes d’Haïti depuis des décennies.

L’État doit jouer un rôle de premier plan, mais cela ne veut pas dire qu’il n’aura pas besoin d’aide. De nombreuses organisations et individus en Haïti recherchent déjà ce type de solutions, bien qu’à une échelle beaucoup plus petite. L’engagement de la société civile est crucial. Des pays du monde entier ont proposé d’envoyer des troupes pour combattre les gangs. Certains pourraient certainement offrir leur expertise et leur sagesse sur le processus de réconciliation et de paix. La Colombie, qui a mené son propre processus de paix – sans doute parfois difficile –, serait un allié naturel. Plus tôt cette année, le président colombien Gustavo Petro, s’exprimant aux côtés du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, a parlé d’un « plan de paix » pour Haïti. Les deux pays évaluent comment ils pourraient contribuer à un tel effort si l’État haïtien était intéressé. L’une des principales leçons de l’expérience colombienne est que la paix ne consiste pas seulement à inciter les criminels à abandonner le jeu ; il s’agit aussi de donner aux communautés une raison de faire confiance à l’État. Ce travail est bien plus difficile, mais il pourrait offrir l’espoir d’un avenir différent et pas seulement du rétablissement du statu quo.

L’intervention étrangère imminente a été présentée comme la seule voie à suivre. Ce n’est pas obligatoire. Au lieu de cela, il est grand temps de donner une chance à la paix.

*Jake Johnston est associé de recherche principal au Center for Economic and Policy Research (CEPR) à Washington, D.C.

CEPR 10 Juillet 2024