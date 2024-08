Dis-moi qui tu veux… et je te dirai qui tu es !

Dédié au président de la République dominicaine, Luis Abinader Corona, pour ses services à la Maison Blanche et à « l’État profond américain »

Luis, dis-moi qui tu aimes et avec qui tu es, pour que je puisse te dire qui tu es. Vous n’avez même pas besoin de le dire à voix haute, vos actions sont claires.

Je vous vois très affectueux envers l’USAID, une généreuse agence partenaire de la CIA, et j’observe que la CIA adopte volontiers le DNI.*

Ce n’est un secret pour personne que la DNCD** travaille main dans la main avec la DEA et que le FBI et d’autres forces de police peu recommandables continuent de protéger la fausse « réforme de la police ».

Vous avez remis la frontière au Commandement Sud du PENTAGONE, y compris le mur et Puerto Manzanillo ; De plus, ses dirigeants transnationaux supervisent fréquemment cette place caribéenne et opèrent même militairement aux côtés de la DEA et de la DNCD.

Luis, il est impossible d’ignorer que dès que le général chargé des affaires du PENTAGON dans cette région a avoué son intérêt pour les minéraux stratégiques, vous avez discrètement accordé à l’armée américaine l’exploration des « terres rares » frontalières.

Vous n’avez pas besoin de nous avouer votre complaisance à l’égard de ces troupes impériales, le sentiment qui vous anime et rend public l’accord pour une action commune contre Notre Amérique est évident.

Luis, il est évident que l’affection que tu professes pour le Colosse Blanc du Nord Brutal est aussi grande que le mépris que tu éprouves pour la république noire d’Haïti ; Votre intérêt passionné pour la nouvelle agression militaire étrangère contre la patrie de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines a déjà été démontré.

La même affection a motivé votre engagement désastreux dans la conspiration américaine, utilisée sans succès pour imposer l’imprésentable et corrompu Juan Guaido, comme président du Venezuela.

Des affaires similaires vous ont poussé à impliquer notre pays dans l’aventure du groupe de pays qui fait désormais cause commune avec l’opposition laquais et néofasciste vénézuélienne qui, supervisée par les États-Unis, a tenté un coup d’État cyber-médiatique et une violente action déstabilisatrice, également vouée à l’échec.

Il est documenté et dénoncé que ce projet séditieux a bénéficié de l’aide perverse de groupes de criminels vénézuéliens et de paramilitaires d’Uribe ; organisé par la CIA pour promouvoir des actions terroristes au Venezuela, dans le cadre d’un plan qui comprend de multiples sabotages et de nouvelles modalités d’intervention militaire parrainées par le Commandement Sud.

Luis : Vos affections sont aussi claires que vous l’êtes et qui vous servez. L’attribut de « démocrate complet » ne vous convient en aucun cas, puisque vous avez décidé d’agir aux côtés du néo-fascisme continental et de soutenir une option présidentielle à essence criminelle, affiliée à la CIA. Vous avez dépassé votre rôle bien connu de gouverneur de colonie.

Ndlr.

*DNI. [Director of national intelligence] Le directeur du renseignement national (DNI) est un haut fonctionnaire du gouvernement des États-Unis, chargé par la loi de 2004 sur la réforme du renseignement et la prévention du terrorisme de diriger la communauté du renseignement des États-Unis (IC) et de diriger et superviser le programme national de renseignement.

** DNCD [Dirección Nacional de Control de Drogas]

Aporrea News 04 Août 2024