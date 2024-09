William Ruto en Haïti !

Le Président de la République du Kenya, William Ruto, en route pour les Etats-Unis d’Amérique afin de participer à la 79 e session de l’assemblée générale des Nations-Unies, a été informé par ses supérieurs qu’il serait nécessaire de visiter ses troupes de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MMSS) cantonnés depuis trois mois en Haïti afin de remonter leur moral. Ainsi le Boeing 787-8 de Kenya Airways a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Toussaint Louverture le samedi 21 septembre 2024.

Le président Ruto a été accueilli au salon diplomatique de l’aéroport par le président du Conseil présidentiel Edgar Leblanc qui a été obligé de renvoyer son voyage aux Etats-Unis pour le recevoir.

Leblanc était accompagné de plusieurs autres membres du Conseil présidentiel de Transition et du gouvernement, du directeur de la Police nationale, Normil Rameau; du Premier ministre par intérim, Ketleen Florestal, en l’absence de Garry Conille, qui lui-même n’a pas été retenu et s’est rendu à New York pour non seulement participer à l’Assemblée générale de l’ONU mais rencontrer aussi certains acteurs de la communauté internationale.

Juste après une tête à tête avec les membres du pouvoir haïtien, Ruto a procédé à l’inspection de la base de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMSS). Comme il n’y avait pas une feuille de route préparée pour sa présence inattendue en Haïti, Ruto a indiqué que « Les deux principales raisons de ma visite en Haïti aujourd’hui sont pour, d’un côté, rencontrer les autorités haïtiennes afin de discuter sur la situation, et, d’un autre, rencontrer le personnel de la Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti qui sont sous le commandement de l’inspecteur Godfrey Otunge ».

Quelles sont les idées qu’il a partagées avec les autorités haïtiennes au cours de leur rencontre, on ne sait pas mais quand bien même ce ne serait pas grand-chose. Car ni Leblanc ni Ruto ne sont que des instruments, le maitre à penser de cette action comme à l’accoutumée étant l’impérialisme américain assisté de ses subalternes, la France et le Canada.

Cependant, tout au cours de sa conférence de presse, Leblanc n’a fait que souligner des propos creux aussi bien que son visiteur William Ruto qui, lui, a vu beaucoup de progrès ; après le déploiement de la mission, qui nécessite l’approbation de l’ONU. Tout en soulignant l’esprit de doute, de critique et de pessimisme qui persiste encore puisque le peuple vu ses expériences et ses déboires face à d’autres missions antérieures n’a aucune confiance en ces genres de missions orchestrées par les Etats-Unis.

Comme il ignore tout du pays il n’a fait que répéter des mensonges « La sécurité est beaucoup plus grande à l’aéroport, au Palais national, à l’hôpital universitaire d’État d’Haïti, à l’Académie de police et aussi aux ports avec l’arrivée des troupes ». Comme le peuple n’a jamais eu aucune confiance en ses forces, les paroles de Ruto ont confirmé ce qu’il pense de ces menteurs authentiques à l’instar du conseiller présidentiel Leblanc qui à la Barbade avait déclaré qu’il y a une grande amélioration de la situation en Haïti.

Dans son exposé, Ruto a souligné « Les rapports que j’ai reçus aujourd’hui du gouvernement, des responsables de la MMAS et des responsables de la PNH sont très encourageants. Les rapports montrent que c’est clairement possible de sécuriser Haïti. Cependant, la Mission a besoin de ressources nécessaires et des équipements adéquats pour continuer à aider et à sécuriser le pays ».

« Nous travaillons maintenant à rouvrir les routes afin d’ouvrir un peu plus le pays », et d’ailleurs l’esprit « de scepticisme, de doute et de critique » contre les troupes commencent à diminuer.

« Les troupes que nous avons en Haïti ne sont pas suffisantes. Nous devrions avoir 2 500 hommes et femmes dans cette force. Nous n’en avons que 400. Nous avons aussi des problèmes logistiques. Nous manquons de ressources. Nous n’avons pas assez d’outils pour continuer le travail », a-t-il poursuivi. Mais « il y a de bonnes nouvelles. Beaucoup plus de pays commencent à s’engager à aider Haïti. Il y aura un déploiement de 20 autres pays qui se sont engagés à envoyer des soldats pour rejoindre la force multinationale ».

Selon le Président Ruto pour amadouer la population haïtienne « la Mission est là pour créer un environnement dans lequel vous pouvez récupérer la sécurité de votre Nation et déterminer votre avenir. »

Ainsi parla Ruto…