Solidarité avec les travailleurs haïtiens au camp de concentration de Haina

Dans le mal nommé « Haina Vacation Reception Center », mieux connu sous le nom de centre de détention pour immigrants de Haina, dans la matinée d’aujourd’hui 17 octobre 2024, un déploiement de contingents policiers et militaires, dont des hélicoptères, des ambulances et des camions de pompiers, a été signalé. , des chars, un bateau et une vedette rapide, selon les témoignages de militants des droits de l’homme qui se sont présentés sur les lieux pour tenter d’apporter de la nourriture et de l’eau aux personnes détenues.

Ce lieu d’enfermement, célèbre pour ses terribles conditions de surpopulation et d’insalubrité, qui est à proprement parler un camp de concentration dans lequel les victimes des opérations de persécution sont privées d’accès à la nourriture et à l’eau, et même à l’assistance juridique raciale en République dominicaine. Il n’est ni étrange ni surprenant qu’une manifestation ait eu lieu pour réclamer le respect de la dignité humaine.

Selon l’avocat Carlos Sánchez, coordinateur provincial du Comité des droits de l’homme de la province de San Cristóbal, la protestation a commencé suite à la demande des migrants détenus de recevoir de la nourriture et de l’eau, car certains sont détenus depuis jusqu’à dix jours. . Sánchez compare les conditions de détention dans ce centre à celles d’un camp de concentration de l’Allemagne nazie.

Sánchez confirme ce que nous disons publiquement, et spécialement devant le Bureau du Procureur général de la République depuis au moins 3 ans : « Le traitement inhumain commence dès le moment de l’arrestation dans un camion d’une capacité approximative de 50 personnes, ils ont mis là entre 100 à 150 personnes, au confinement dans un entrepôt humain dont la capacité maximale serait de 100 personnes et jusqu’à 400 personnes y sont placées. »

On peut voir dans l’une des vidéos enregistrées à l’intérieur du camp de concentration, des personnes dénonçant la faim et les inquiétantes conditions de surpopulation. De plus, ils disent craindre des représailles parce qu’ils ont enfoncé une porte et demandent que les abus cessent.

Dans une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Diario Libre, un autre témoin haïtien affirme qu’il y a des personnes assassinées, sans préciser de chiffres, et que des coups de feu ont été entendus de la part des autorités.

Un grand secret entoure cet événement ainsi que tout ce qui a trait au camp de concentration. Tenant compte du fait que la loi dominicaine sur l’immigration, en particulier l’article 135 de son règlement d’application, stipule que « la détention est basée sur la violation des règles d’immigration de nature administrative, ce n’est donc pas une privation de liberté qui répond à une sanction… » , nous demandons que les portes de ce camp de concentration soient ouvertes à la presse, aux proches, aux avocats et à tout représentant des personnes détenues en recherche d’informations.

De même, nous exigeons qu’une enquête internationale véritablement indépendante soit ouverte, qui puisse fournir des détails vérifiables sur tout ce qui s’est passé là-bas : combien de personnes ont été arrêtées, combien de personnes ont été blessées, si des personnes ont été tuées et dans quelles conditions elles sont mortes.

Nous appelons les organisations et institutions internationales de défense des droits de

l’homme à visiter le pays ainsi que le camp de concentration de Haina et d’autres centres de détention provisoire du pays pour informer le monde des atrocités commises contre les Noirs par le gouvernement depuis sa création, 87 ans plus tard, le massacre d’El Corte, pour procéder à des expulsions massives de jusqu’à 10 000 migrants par semaine vers Haïti.

Mouvement Socialiste des Travailleurs de la République Dominicaine

19 octobre 2024