Les discours officiels incitent à la discrimination envers la communauté immigrée haïtienne

Ces dernières semaines, nous avons constaté avec inquiétude une recrudescence des meurtres et des violences contre les Haïtiens perpétrés par l’armée, la police et les agents de l’immigration, ainsi que par des civils radicalisés, dans le cadre d’une agitation xénophobe et raciste de la part des porte-parole du gouvernement. Le 13 mars, des soldats dominicains ont assassiné un Haïtien connu sous le nom de Ti Ronel près du poste de contrôle de La Javilla, dans la province de Dajabón. Le 19 avril également, le travailleur haïtien Fritznel Dorcan a été assassiné et son cousin grièvement blessé par un soldat dominicain à San José de Las Matas, province de Santiago. Le 25 juin, un autre meurtre d’un Haïtien par l’armée a été signalé à Dajabón.

Les raids illégaux se poursuivent à Montecristi, Las Terrenas et dans diverses autres régions du pays par l’armée, la police et la Direction générale des migrations (DGM). Ces descentes sans ordonnance du tribunal ni présence de procureurs ont généralement lieu tard dans la nuit.

Le 26 mai, les travailleurs haïtiens du Consortium Central du Sucre qui réclamaient le respect de leurs droits du travail dans le sud du pays ont été réprimés par l’armée et la police, faisant 14 blessés, dont deux grièvement et risquant de subir des blessures permanentes et handicapées. La DGM a également expulsé arbitrairement et illégalement plus de soixante (60) travailleurs en situation d’immigration régulière. Nous rejetons le recours au DGM dans le cadre de conflits du travail qui devraient être négociés par le ministère du Travail dans le plein respect des droits du travail.

Un autre exemple de cette violence raciste dans l’industrie sucrière a été l’arrestation arbitraire du travailleur dominicain d’origine haïtienne, Miti Senvil, par la sécurité privée de l’entreprise Central Romana, dans la province d’El Seibo, au mois de mars de cette année. Quatre mois plus tard, Senvil reste détenu, revictimisé comme apatride, sans avoir été reconnu coupable d’aucun crime.

Le 2 juillet, le propriétaire foncier Hongrie Díaz, père du procureur María Díaz Corcino, a assassiné deux agriculteurs haïtiens, Maurice Delia et Jean Duversaint, en les tirant dessus dans la ville de Paso Cena, à la périphérie de Pedernales, alors qu’ils ramassaient du bois de chauffage. Après plusieurs jours de plaintes publiques et le témoignage d’un survivant, une semaine plus tard, le meurtrier était arrêté.

Le Groupe de soutien aux rapatriés et aux réfugiés (GARR) a dénoncé dans un communiqué le décès de Sainte Mira Millien, une jeune haïtienne de 23 ans, arbitrairement détenue par les agents de la DGM le 3 juillet alors qu’elle se rendait en Haïti. Au lieu de lui permettre d’atteindre sa destination, d’autant plus compte tenu de son état de santé, il a été arrêté et privé de soins médicaux, ce qui a entraîné sa mort le lendemain. Le GARR a dénoncé le fait que les agents de l’immigration ont tenté de disposer du corps à la frontière avec Haïti, en violation des protocoles binationaux et sans fournir d’explications sur le décès survenu sous leur garde.

Le cas de Sainte Mira Millien illustre de manière frappante la violence raciste du gouvernement dominicain, dont les agents ont procédé à des milliers d’arrestations arbitraires à des fins d’extorsion, tant de personnes en situation d’immigration régulière qu’irrégulière. Le refus de soins médicaux est une constante dans les centres de détention, comme le camp de concentration de Haina, bien qu’il constitue une forme de torture illégale et inconstitutionnelle. Le déni du droit à une défense juridique est également une constante dans les détentions d’immigrants. Dans ce cas également, le protocole binational d’expulsion a été violé, et même jusqu’à la mort, les migrants haïtiens n’ont pas été respectés.

La communauté immigrée haïtienne ne peut être tenue responsable de la crise de l’éducation et de la santé publique

Dans ce contexte de violence croissante contre la communauté immigrée haïtienne, nous sommes préoccupés par le fait que le 9 juillet, lors de la conférence de presse présidentielle hebdomadaire, à la demande d’un journaliste qui déclarait que les salles de classe des écoles publiques « sont occupées par un grand nombre d’élèves haïtiens de tous les horizons d’âges », le Président Abinader a répondu en déclarant que « les étudiants dominicains doivent avoir la priorité dans les écoles dominicaines, et après cela, les Dominicains la prennent, car les enfants des travailleurs étrangers qui sont dans le pays pourraient aussi les occuper ». Cette déclaration suggère de reporter la scolarisation des enfants étrangers, ce qui constitue une pratique discriminatoire.

Les chiffres du MINERD pour l’année 2022-2023 reflètent que plus de 92 % du corps étudiant était de nationalité dominicaine, tandis que 6 % étaient haïtiens et 1 % d’autres nationalités. Les fausses nouvelles, répandues dans le but d’inciter à la haine, selon lesquelles des enfants prétendument immigrants d’Haïti enlèveraient des places aux filles et aux garçons dominicains, ne sont tout simplement pas étayées par la réalité.

Nous saluons le démenti que l’Association dominicaine des enseignants (ADP) et le Ministère de l’Éducation (Minerd) ont publié sur cette question, soulignant que le manque de places ne peut être attribué aux filles et aux garçons haïtiens. Il est important de reconnaître que le droit à l’éducation est universel et de ne pas alimenter de fausses nouvelles et des discours de haine qui imputent à la communauté immigrée toute lacune des politiques publiques.

Une autre déclaration qu’ils présentent à notre communauté comme un fardeau est celle du directeur du SNS, Mario Lama, qui a déclaré fin juin de cette année que les soins de santé pour les immigrants haïtiens représentent une dépense comprise entre 10 et 15 milliards de pesos. . Le responsable n’a montré aucun support statistique pour cette affirmation, qui contredit d’autres chiffres avancés par lui-même et par d’autres responsables dans un passé récent.

Les ministères de la Défense et de la Santé publique ont annoncé le 21 juillet des protocoles de sécurité face à une prétendue épidémie de charbon en Haïti. Ces dispositions ont entraîné la paralysie du commerce frontalier au poste-frontière d’Elías Piña le 22 juillet, ainsi qu’une grande nervosité et des discours anti-haïtiens sur les réseaux sociaux. Cependant, il n’y a jusqu’à présent aucune confirmation d’un cas de charbon en Haïti. La Faculté de médecine dominicaine a critiqué les mesures du gouvernement et la désinformation : « Il n’y a aucune raison de créer de la panique ou des alarmes inutiles en ce moment », a déclaré le président du syndicat Waldo Suero.

Nous appelons le gouvernement dominicain à écouter les appels permanents des organisations de défense des droits de l’homme, tant locales qu’internationales, des organismes multilatéraux tels que la CIDH et les bureaux des Nations Unies qui surveillent les droits de l’homme et la migration, ainsi que les appels de la communauté immigrée haïtienne en République Dominicaine à respecter les droits de la communauté immigrée et à abandonner ses politiques discriminatoires et ses discours incitant à la haine.

Mouvement Socialiste des Travailleurs de la République Dominicaine 26 juillet 2024