Le sang du vampire

By

Les USA achètent, partout dans le monde, des biens matériels (automobiles, aliments, pétrole, etc…) et payent en papier. La valeur de ce papier est celle que décident de lui donner… les USA!

Ce papier est le dollar US, et ce système s’appelle Bretton Woods I et II. C’est un système de transfert des richesses du monde entier vers les USA. Un système de pillage. Un système-vampire.

Tout comme un vampire ne peut vivre sans sucer le sang des autres, le système de Bretton Woods ne peut subsister sans piller le monde. C’est ce qui explique la situation mondiale actuelle. C’est pourquoi nous sommes, en ce moment même, au bord de la guerre nucléaire. Le vampire ne vit que par le sang des autres, et ces autres, de plus en plus, refusent de se laisser saigner.

L’on pourrait croire que c’est le peuple américain qui profite de ce vampirisme. Comment alors expliquer la faim, pudiquement rebaptisée “insécurité alimentaire” pour faire scientifique, tous les sans-domicile-fixe, la disparition avancée de la classe moyenne, la dégradation des infrastructures, l’inflation, le prix exorbitant de l’éducation, et tout le reste?

La réalité, c’est qu’en dernière analyse, seule la haute finance internationale, le Pouvoir d’Argent, profite de Bretton Woods. C’est l’Accumulation du Capital poussée à son extrême limite, et à cette limite, le peuple américain est une victime comme tous les autres.

Et nous autres Ayisyen, nous en sommes une aussi, au degré le plus avancé. Mais par nos souffrances même, nous ne faisons que montrer ce que sera l’avenir de l’espèce humaine, si l’on laisse faire le Capital Financier.