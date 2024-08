Haïti : Pour une transition de rupture!

La gestion calamiteuse et catastrophique des finances publiques par les gouvernements des différentes versions du régime PHTK incluant le conseil présidentiel de transition, caractérisée par l’arrogance, l’incompétence et la corruption, a mis Haïti dans de très graves difficultés cumulant record d’impôts et de déficits, avec un budget sans projet.

La mauvaise gouvernance politique du régime PHTK, avec tout son déficit de légitimité traditionnelle, constitutionnelle, légale, charismatique, politique, populaire, nous a conduits dans une crise multi-dimensionnelle où l’inexistence d’aucun élu pour gérer la cité menace l’existence même de la nation.

Les classes dominantes ne peuvent plus continuer à reproduire l’État prédateur, et les masses populaires ne peuvent plus supporter la domination des classes dominantes locales ni de leurs tuteurs impérialistes. Les conditions objectives de la révolution sont mûres, à nous les progressistes de faciliter et fructifier les conditions objectives de la révolution. Unissons-nous pour la mise en place d’un Parti de libération nationale. L’heure a sonné pour une transition de rupture sur 10 ans minimum pour la mise en place d’un programme révolutionnaire pour finir avec la domination bourgeoise et impérialiste. Toutes les manœuvres de l’impérialisme occidental depuis 2010 sont vouées à l’échec. La politique d’exclusion des masses et de répression ne peut pas continuer, au point que les USA sous-traitent la nouvelle occupation du pays aux forces militaires et policières du Kenya. Le gouvernement Américain a fait usage de tout pour contenir la colère populaire en Haïti, en utilisant les groupes armés, la police nationale d’Haïti et les nouvelles forces kényanes d’occupation contre le soulèvement des masses populaires.

maginons un instant que c’étaient des groupes révolutionnaires armés qui se battaient contre l’ordre néo colonial en Haïti, la CIA ouvertement les aurait affrontés militairement. La CIA avait organisé l’assassinat d’Ernesto Che Guevara en Bolivie, Carlos Fonseca au Nicaragua, Salvador Allende au Chili etc..

Organisons notre Parti de lutte, notre Parti de libération nationale pour l’avancement de la lutte populaire en Haïti. Étudiants, Ouvriers, Paysans, soyons la force motrice de la lutte révolutionnaire en Haïti. Organisons la transition de rupture sans ingérence étrangère de façon autonome et indépendante avec la coopération de tous les peuples frères de la planète qui luttent contre la domination de l’impérialisme occidental. L’Afrique de l’Ouest se réveille, et lutte pour sa propre émancipation contre la domination et l’exploitation étrangère.

Organisons notre propre transition de rupture pour l’indépendance politique et économique de notre pays et les pays du Sud global seront prêts à coopérer avec le nouveau gouvernement révolutionnaire en Haïti pour le renforcement de la sécurité nationale et le développement économique et social de notre pays. Le seul remède au pillage néocolonial des oligarques du secteur privé et des multinationales étrangères est la mobilisation en permanence des masses populaires dans le cadre d’une transition de rupture.

Liberté ou La Mort! La Patrie ou La Mort!