Dissimuler la vérité sur les États-Unis à l’ère de la post-vérité

« La communication est basée sur des modèles et des recettes mondiales émanant de l’énorme puissance médiatique américaine. La post-vérité prévaut : les mensonges sont transformés en vérités, en demi-vérités et en peu de vérités. »

À vrai dire.

En République Dominicaine et dans d’autres pays sous contrôle des États-Unis et des bourgeoisies dépendantes, autocensure forcée ou payée, censure directe et indirecte du grand capital et peur de représailles systémiques.

De telles ressources et impositions sont utilisées pour cacher et manipuler les faits, les opinions et les informations qui révèlent le visage criminel, mensonger et écrasant de la domination de cette superpuissance et d’autres composantes du système impérialiste occidental qu’elle protège.

La subordination à la principale ligne d’opinion mensongère qui naît de « l’État profond » américain (complexe militaro-industriel-financier, grandes entreprises et groupe de réflexion), à travers les agences et porte-parole du système impérialiste occidental, est évidente.

Presque tous les médias nationaux, producteurs de programmes, communicateurs, élites intellectuelles, ONG, fondations, églises, académies et dirigeants de partis sont subordonnés à cette ligne matricielle…

L’évasion des questions liées aux activités criminelles des Bush, OBAMA, Clinton, Biden, Kamala Harris, Blinker prolifère… tout au plus certains d’entre eux critiquent partiellement les aberrations de Trump et le considèrent comme fou.

RT, Telesur, Novosti, Prensa Latina, les agences chinoises, sont largement exclues en tant que source d’information et d’opinion.

La communication est basée sur des modèles et des recettes mondiales émanant de l’énorme puissance médiatique américaine.

Les agences américaines et d’Europe occidentale imposent des schémas de stigmatisation, de diabolisation et de silence sur tout ce qui est contraire à leur procédure et sur tout ce qui est alternatif ; personnes, gouvernements et processus inclus.

La post-vérité prévaut : les mensonges transformés en vérités, demi-vérités et peu de vérités.

Le monde réel mutilé ou sens dessus dessous.

L’aliénation à grande échelle.

C’est ce qui se passe en ce qui concerne la politique impérialiste, tant à l’extérieur de nos frontières qu’à l’intérieur de notre pays.

Dans le cas du Venezuela, le mensonge, la dissimulation et la fausse déclaration impériale ont battu tous les records atteints à l’ère de la post-vérité et de la dictature médiatique hémisphérique ; réalité déterminée par l’immense valeur de sa nature et la voracité impérialiste.

La matrice d’opinion absolument prédominante sur le cas vénézuélien, tant au niveau local que dans une large mesure au niveau mondial, est de fabrication américaine, colonialiste et hautement mensongère.

Le système médiatique, la machinerie idéologique dominante et ceux qui s’en nourrissent et acceptent la censure par peur ou assument docilement l’autocensure, cachent le long exercice de la guerre de quatrième génération et ses impacts destructeurs au Venezuela.

Ils diabolisent Maduro, les autres dirigeants et le processus en les qualifiant de dictature ou de tyrannie, avec son dictateur et son tyran ; tandis qu’ils sanctifient ou font taire leurs propres méfaits et ceux de leurs alliés.

Ils dissimulent les formes anciennes et nouvelles du terrorisme, le caractère fasciste des forces qui hégémonisent l’opposition électorale et les projets déstabilisateurs au Venezuela.

Ils ne disent rien du casier judiciaire de la candidate présidentielle et de Corina Machado.

Ils considèrent comme vrai tout ce qui émane de l’opposition fasciste et de leurs parrains gringos.

Ils ne bronchent même pas lorsque les autorités américaines choisissent d’agir comme des autorités électorales, prononcent des condamnations, menacent et interviennent dans le processus vénézuélien et dans d’autres qui ne leur plaisent pas.

Il existe de nombreux médias, producteurs et communicateurs de programmes, politiciens du système, églises et partis, sociologues et politologues qui agissent comme porte-parole des ennemis de la souveraineté du Venezuela et de Notre Amérique.

Même les communicateurs et les médias qui se prétendent progressistes jouent dans cette boue pro-impérialiste, cédant aux puissants propriétaires des grands médias et aux annonceurs influents des médias dans lesquels ils opèrent.

Mais la même chose se produit avec tout ce qui se passe ici en termes de déni de souveraineté par les États-Unis et avec ce qui se passe dans la société américaine.

Le système d’information et de communication et les faiseurs d’opinion exaltent la prétendue démocratie américaine, cachent sa pourriture et ses déformations, et ne disent rien de la façon dont les États-Unis écrasent notre souveraineté à travers le déploiement de tous ses instruments : USAID-CIA, DEA, FBI, Southern Command. , FMI, BM, BID…

Ils considèrent comme bonnes et valables l’intervention du Commandement Sud et des services de renseignements israéliens à la frontière dominicaine-haïtienne, la livraison du port de Manzanillo, la concession de terres rares à l’armée américaine, les accords des Forces armées avec le Commandement Sud, la participation au Groupe de Lima et le soutien à Guaidó et Leopoldo López, ainsi qu’à Edmundo González et Corina Machado ; tous promoteurs du néo-fascisme et auteurs de nombreux crimes majeurs.

Les échecs d’Abinader avec Guaidó et avec Edmundo-Corina les dépassent… ils ne disent même pas JI* après les défaites.

Les mineurs prédateurs bénéficient d’une énorme complaisance médiatique.

Sans parler d’Haïti… ils sont catégoriquement en faveur d’une intervention et prêts à remplacer les critiques de la dure colonisation par les États-Unis par une prétendue menace haïtienne.

Le manque de courage est omniprésent.

La souveraineté contre les États-Unis n’est pas à leur ordre du jour.

Le néolibéralisme endurci aussi.

Ils manquent de la moindre dignité nationale face au déni brutal par le Colosse décadent et agressif du Nord du droit à l’autodétermination des peuples : le principal droit collectif de toute société !

Aporrea news 09 Août 2024

Ndlr. *JI ! Interjection en espagnol exprimant une impression subite ou un sentiment profond, tels que la stupéfaction, la surprise, la douleur, la gêne, etc.