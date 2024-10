Abinader et sa place dans le chœur néofasciste…

« Tous les cœurs des hommes sont ma nationalité :/ enlevez-moi mon passeport ! » Il faut citer Mahmud Darwish, le poète national de Palestine, expulsé par les occupants et membre conscient du groupe des agressés.

Avec la proposition d’expulser dix mille Haïtiens de la République dominicaine chaque semaine, Luis Abinader assume la position de la droite qui, dans son ensemble, appose le sceau d’« illégal » sur tout être humain qui voyage sans le document flou que décrit Darwish.

La droite ultranationaliste et la droite mondialiste imposent ce piétinement aux enfants en cage et aux pauvres de tout âge et de tout sexe qui traversent sans autorisation les frontières toujours ouvertes au capital et aux partisans du schéma de domination.

Suivant l’exemple du leadership caricatural des États-Unis et de l’Europe, Luis Abinader, après être devenu le principal demandeur de l’invasion d’Haïti, a ordonné l’expulsion de dix mille Haïtiens de la République dominicaine chaque semaine.

En tant que version d’un homme de droite agissant dans les Caraïbes, il reprend également l’héritage balagueriste et nomme le vice-amiral Rafael Lee Ballester au poste de directeur des migrations. Entre mission et titulaire, il est difficile de savoir lequel est le plus répréhensible !

Il l’a nommé malgré le fait qu’il soit l’un des impliqués dans la disparition, en 1994, du professeur et journaliste Narciso González. La nomination de Lee Ballester rappelle les actions de Joaquín Balaguer, qui a confié des actions abusives à des personnages liés à la violence et au paramilitarisme.

Balaguer a chargé Ramón Pérez Martínez, alias Macorís, d’expulser des milliers de familles pour remodeler une partie de la capitale et, lorsqu’il a voulu démanteler le syndicat des travailleurs de la société d’électricité dominicaine pour faire place à la privatisation, il lui a confié la direction de cette entreprise publique. Près de quatre décennies plus tard, le système continue cette pratique.

De la même manière que Balaguer a utilisé le passé paramilitaire de Macorís (forgé sous la direction de Balaguer lui-même), Abinader utilise l’histoire de Lee Ballester. Pourrait-il y avoir une meilleure description d’un système politique anachronique, abusif et pourri ?

Les déchets médiatiques

En 2018, la justice hongroise a acquitté la journaliste Petra László, qui trois ans plus tôt avait donné des coups de pied et fait trébucher deux réfugiés syriens à la frontière hongroise avec la Serbie. Pour le système, c’était une infraction et elle a expiré.

En République dominicaine, le coup de pied de László équivaut à une expression encore plus vulgaire : le spectacle grotesque que sont les applaudissements pour les abus commis par des créateurs de contenu trash et des analystes de médias qui n’apparaissent pas (alors qu’ils devraient apparaître) sur la liste des créateurs trash.

Le président propose et les analystes et pseudo-analystes célèbrent. Ils font des blagues et plaisantent en disant que « les personnes à la peau noire qui fuient le camion » devraient gagner une médaille olympique en athlétisme pour ne pas être « ramassées » parce que « cela veut dire, Lee Ballester va nous nettoyer des Haïtiens. »

Y a-t-il jamais eu de plus grande torsion que ces expressions chargées de racisme, qui manifestent les préjugés les plus pernicieux et qui alimentent la xénophobie ? Le camion est le véhicule dans lequel les agents d’immigration poussent quiconque porte le sceau d’illégal. Avec les expressions de ramassage et de nettoyage, la condition humaine des victimes d’abus est niée.

Quelle autre composante nécessite un discours visant à intégrer la haine dans le sens commun ?

Avec l’incontestable incidence de la censure et de l’autocensure dans les médias, il est impossible de penser que les éloges de Lee Ballester et la célébration des abus ne soient pas approuvés et même commandités par les médias eux-mêmes, dont les propriétaires ont vu leurs entreprises croître en payant des salaires déprimés.

Cela reste du modèle balagueriste, tout comme la pratique de créer des agresseurs et de les utiliser. Les abus de classe sont tolérés et dissimulés par l’État. L’accumulation peut être modernisée, mais jamais humanisée.

Pour les institutions hongroises, le coup de pied de László était une simple infraction. Pour les institutions dominicaines, célébrer les abus n’est pas un crime. Le média où travaillait László l’a annulé en raison de la pression publique, mais, comme les Dominicains, ces médias ont pour politique de dissimuler le racisme et de justifier les abus contre les pauvres.

Peu de communicateurs ont souligné l’absurdité du calcul présenté par Abinader. Ils se limitent à rapporter les plaintes des groupes qui ont été dépouillés de leur travail, sans analyser quels mécanismes d’accumulation sont censés être privilégiés à ce moment-là et quelles factions bourgeoises bénéficieront de l’exercice de la surexploitation dans un avenir proche.

Ceux qui se définissent comme progressistes, mais qui sont engagés dans des secteurs de la classe dirigeante et devraient soutenir Abinader, allèguent la légalité, les documents, l’exercice de la souveraineté en matière de migration et autres bêtises…

Qui aurait cru qu’ils pourraient articuler des questions cohérentes s’ils ont observé en silence ou critiqué timidement et avec des phrases très tièdes l’expulsion des femmes haïtiennes en travail ?

Le pouvoir médiatique fait partie d’un réseau d’abus qui n’est pas dirigé par Lee Ballester ou le controversé ultra-nationaliste nommé Angelo Vasquez (le chef de l’Ancien Ordre Dominicain) qui, en chœur avec des producteurs de contenu trash également remis en cause, organise des manifestations contre la présence de migrants haïtiens.

Ce réseau est dirigé depuis l’étranger par les secteurs qui ont installé une sorte de corporation fasciste en Ukraine et maintiennent le gouvernement brisé de Benjamin Netanyahu en Israël, malgré le fait qu’il applique une politique d’extermination contre le peuple palestinien. Les mêmes qui, en Ukraine et en Palestine, comme en Syrie, au Yémen et dans d’autres parties de la planète, tentent de s’approprier les ressources stratégiques qui deviennent indispensables pour mener le progrès technologique et le progrès industriel dans le secteur de l’armement.

En République dominicaine, ce sont les secteurs qui coordonnent la dépendance et la reddition qui dirigent le mouvement, ceux qui ont élevé, avec la collaboration israélienne et la tutelle yankee et canadienne, un mur de clôture à la frontière avec Haïti, ceux qui ont pour mission d’appliquer, à tout prix, la politique impérialiste dans toute l’île, ceux qui ont confié au Commandement Sud des États-Unis le contrôle des processus d’exploration et d’exploitation des terres rares sur le territoire dominicain et à la frontière avec Haïti.

Luis Abinader cherche à maintenir son insertion, en tant qu’entrepreneur et en tant que fonctionnaire politique, dans ces secteurs, et il doit maintenir le statut de leader de groupe.

La presse prostituée, les faux progressistes et les renégats doivent jouer le jeu, en soutenant sans vergogne les journées abusives de rapatriement ou en les remettant en question sans conviction, en demandant le respect d’une légalité qui, par définition, est illégitime, cruelle et inhumaine, car elle porte une marque de classe.

« Méfiez-vous de ma faim et de ma colère ! » prévient Mahmoud Darwich dans un autre des poèmes qu’il nous a laissés en héritage.

La conscience conduit à l’identification de classe et à la dénonciation des abus contre les pauvres, car seuls les pauvres sont sans papiers et seules les victimes de spoliation sont malmenées par la presse prostituée et par les politiciens criminels. Est-il superflu de les nommer séparément ? Il semble que oui.

La société de classes n’autorise plus de correctifs. Nous devons nous opposer au racisme et à la répression avec l’exhortation du Che : « chaque jour, nous devons lutter pour que cet amour de l’humanité vivante se transforme en actions concrètes »

Faire l’histoire, c’est reconnaître la grandeur des humanistes qui ont utilisé les armes et la pensée pour combattre, dénoncer les hommes de main et condamner ceux qui vendent (pour de l’argent et des privilèges) la plume, la pensée et l’action.

Résumé latino-américain 9 octobre 2024