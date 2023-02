USAID : Le visage humanitaire de l’exploitation coloniale

L’Agence américaine pour le développement international a été créée par décret sous l’administration Kennedy en 1961, chargée de la mission déclarée d’administrer l’aide humanitaire ou le développement international à l’étranger. Mais ne vous y trompez pas : l’USAID sert d’outil aux intérêts capitalistes et impérialistes américains – elle existe uniquement pour diriger l’argent et les ressources du Sud global dans les poches de la classe capitaliste américaine.

L’USAID opère désormais dans 100 pays à travers le monde, principalement en Europe de l’Est, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine, et dispose d’un budget annuel de près de 30 milliards de dollars à consacrer à ses programmes de développement mondiaux. En tant que bras du « soft power » américain, les intentions de l’USAID sont délibérément enveloppées dans cette rhétorique d’aide et d’assistance humanitaire.

La relation de travail entre l’USAID et le secteur privé n’a fait que se resserrer de plus en plus depuis sa création. Au cours des premières décennies de son existence, l’USAID était principalement responsable du développement de programmes et d’infrastructures dans d’autres pays pour attirer les investissements étrangers. Cela signifiait « assouplir les réglementations commerciales, offrir des garanties de prêt aux entreprises, offrir des bourses aux étudiants pour étudier aux États-Unis et créer des programmes de développement agricole qui ont ouvert les marchés des pays pauvres aux grandes entreprises agroalimentaires ».

Alors que ces programmes étaient au profit des entreprises étrangères, les entreprises elles-mêmes n’étaient pas directement impliquées dans leur mise en œuvre. Cependant, à partir du début des années 2000, l’USAID s’est tournée vers un engagement plus direct avec le secteur privé, un développement provoqué par la création de son Alliance mondiale pour le développement et présenté comme « un partenariat où l’USAID et le secteur privé travaillent ensemble pour développer et mettre en œuvre le marché des approches basées sur les ressources humaines pour résoudre les problèmes de développement. Dans la pratique, cela signifie que l’USAID travaille en étroite collaboration avec des entreprises du secteur privé, distribuant des contrats de plusieurs millions de dollars à des sociétés américaines telles que Dupont, Johnson & Johnson, Microsoft et Coca-Cola pour mener à bien des projets de “développement” et d’aide dans les pays du Sud. .

Et l’USAID est explicite dans cette mission de création de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises américaines, bien qu’elle la dissimule dans le langage inattaquable de l’aide humanitaire et de l’aide au développement. Comme l’a déclaré l’ambassadeur de l’USAID, Mark Green, dans la politique d’engagement du secteur privé de l’organisation :

Le développement axé sur l’entreprise signifie s’aligner sur les entreprises privées en tant que co-créateurs de solutions axées sur le marché, avec un risque partagé et une récompense partagée. Cela signifie reconnaître la valeur de l’engagement du secteur privé dans le développement et l’aide humanitaire pour aider à façonner des solutions qui ont un impact durable et peuvent se poursuivre longtemps après la fin du soutien de l’USAID, et réorienter nos investissements pour ouvrir des marchés aux entreprises américaines… En fin de compte, accroître notre collaboration avec le secteur privé dans tous les domaines de notre travail fera de nous de meilleurs professionnels du développement et de l’humanitaire, nous rapprochera de notre objectif de mettre fin au besoin d’aide étrangère et offrira de plus grandes opportunités aux entreprises américaines. [soulignement ajouté]

En tant que branche des intérêts commerciaux américains et de l’impérialisme américain en général, l’objectif de l’USAID est de rechercher de nouveaux marchés et de générer des profits pour les entreprises basées en Occident, et il le fait de deux manières. La première consiste à sous-traiter l’aide humanitaire et le travail de développement, souvent à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’une catastrophe, ouvrant essentiellement ces pays au capital étranger et enrichissant la classe capitaliste américaine au détriment de l’économie locale. En fait, 80 % de tous les financements de l’USAID vont à seulement 75 organisations, tandis que seulement 6 % vont directement aux pays bénéficiaires. La seconde consiste à recruter des sous-traitants pour mener à bien des programmes de «promotion de la démocratie» qui visent à faire progresser les objectifs de la politique étrangère américaine. Souvent, cela implique de façonner la société civile par le biais de programmes de formation et de séminaires, ou de soutenir des mouvements locaux afin de renverser les gouvernements résistants à l’hégémonie américaine, dans le but de renverser ce gouvernement afin d’installer un autre inféodé à la pénétration capitaliste occidentale et aux exigences des étrangers américains.

Cet article examinera quatre cas de projets de l’USAID au cours des deux dernières décennies. Les deux premiers, l’Irak et Haïti, reflètent la stratégie de capitalisme de catastrophe de l’USAID consistant à attribuer des contrats au secteur privé sous couvert de reconstruction et de redéveloppement, les deux avec des résultats désastreux. Les deux derniers, la Bolivie et Cuba, illustrent la stratégie de «promotion de la démocratie» de l’USAID consistant à manipuler le mécontentement de la population et à le diriger vers le gouvernement, dans le but de changer de régime. Il convient également de noter que si des programmes similaires de «promotion de la démocratie» de l’USAID existent certainement en Irak et en Haïti, ces deux exemples fournissent en outre des exemples de la tactique de l’organisation consistant à exploiter les catastrophes naturelles dans les pays sous-développés pour diriger les bénéfices vers les sociétés américaines sous couvert d’aide humanitaire.

Irak

Même avant le début de la guerre américaine contre l’Irak en 2003, l’USAID avait commencé à solliciter des offres de diverses sociétés intéressées par la reconstruction des infrastructures du pays après l’invasion. L’une des entreprises en lice était Bechtel, une entreprise de construction basée à San Francisco. Voyant une opportunité commerciale lucrative, le vice-président principal de Bechtel, Jack Sheehan, a utilisé son siège au Conseil de la politique de défense pour conseiller au Pentagone d’envahir, tout en plaidant pour le soutien du public à la guerre. De plus, l’entreprise et ses employés avaient versé 1,3 million de dollars aux candidats fédéraux de 1999 à 2002, contribuant ainsi à garantir que les législateurs voteraient dans son intérêt commercial en faveur de la guerre pour commencer.

Les manœuvres et les transactions de Bechtel dans les coulisses ont porté leurs fruits : l’USAID a accordé à l’entreprise 1,8 milliard de dollars de contrats pour reconstruire les systèmes d’égouts, les réseaux électriques, les systèmes d’eau municipaux et d’autres infrastructures de l’Irak après l’invasion. Comme on pouvait s’y attendre, les résultats ont été désastreux. Motivé avant tout par le profit plutôt que par les meilleurs intérêts des Irakiens, Bechtel a été critiqué pour sa mauvaise gestion, ses mauvaises performances et le fait de ne pas avoir terminé des travaux clés, notamment un hôpital pour enfants à Bassorah après que le projet ait pris un an de retard.

Après avoir empoché plus d’un milliard de dollars de l’argent des contribuables, Bechtel a quitté l’Irak incapable de terminer plus de la moitié de ses projets de construction.

Et comme l’administration Bush avait l’intention de transformer l’Irak en une “économie de marché libre” après avoir renversé Saddam Hussein, l’USAID a également attribué un contrat de 9 millions de dollars à la société de conseil basée en Virginie BearingPoint, Inc. pour développer un plan de privatisation en masse de tous les états irakiens industries détenues – surtout son secteur pétrolier. Peu de temps après, le pétrole irakien, autrefois entièrement nationalisé, a été réparti entre des sociétés internationales.

Haïti

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé Haïti, tuant 220 000 personnes, en blessant 300 000 autres et laissant 1,5 million de sans-abri. À la suite de la catastrophe, les États-Unis ont fourni 1,6 milliard de dollars en fonds de reconstruction à Haïti, dont 651 millions de dollars sont allés à l’USAID. Plutôt que d’employer des entreprises de construction haïtiennes, l’USAID a sous-traité les projets de reconstruction à des entreprises internationales. Par exemple, l’entreprise de construction THOR, basée au Minnesota, a obtenu 18 millions de dollars de contrats et l’entreprise mexicaine CEMEX a reçu plus de 7 millions de dollars.

Décrit comme une « ruée vers l’or » par l’ambassadeur américain Kenneth Merten dans un câble Wikileaks divulgué le 1er février 2010, la tragédie du tremblement de terre a été une aubaine infaillible pour les entreprises internationales : pour chaque dollar dépensé par l’USAID, moins d’un centime est allé directement aux organisations haïtiennes, aux entreprises ou au gouvernement haïtien.

Mais de loin le plus grand bénéficiaire du financement de l’USAID en Haïti était l’entrepreneur Chemonics International, basé à Washington D.C., qui a reçu plus de 200 millions de dollars pour mener à bien un total de 141 projets. En fait, l’USAID a accordé plus d’argent à Chemonics qu’à l’ensemble du gouvernement haïtien à la suite du tremblement de terre.

Et tout comme en Irak, ces entrepreneurs étrangers ont produit des résultats moins que souhaitables : un audit mené sur Chemonics a révélé que l’entreprise avait tendance à ne pas terminer les travaux, évaluait ses propres projets sur des critères arbitraires n’ayant rien à voir avec le projet, et a omis de fixer des échéanciers, ce qui a entraîné le retard de certains projets. Dans un cas, Chemonics a été engagé pour construire le nouveau bâtiment du Parlement d’Haïti, mais ce qu’ils ont construit est sorti à moitié fini et inutilisable : l’entreprise n’a construit que la charpente du bâtiment, sans même ériger de murs intérieurs pour diviser les espaces de bureau – ils n’ont pas non plus pris la peine pour meubler le bâtiment. Resté avec cela, le gouvernement haïtien a été contraint de puiser 775 000 $ de son trésor public pour achever le projet. Malgré ces résultats désastreux, Chemonics reste à ce jour le principal entrepreneur de l’USAID – l’entreprise de construction a obtenu 506,4 millions de dollars de contrats rien qu’en 2021.

Un autre projet de l’USAID mené à la suite du tremblement de terre était un « programme de nouveaux établissements » pour construire plus de 15 000 maisons à Caracol. Encore une fois, en raison d’une mauvaise gestion et d’une mauvaise planification, le nombre de maisons construites a été considérablement réduit à 2 649. Cela était en grande partie dû à la flambée des coûts associés à la sous-traitance de travaux à des entreprises étrangères et à l’importation de matériaux, ce qui a porté le coût initial prévu de 55 millions de dollars à 90 millions de dollars. Parmi les maisons qui ont été construites, beaucoup d’entre elles se sont avérées de mauvaise qualité, souvent “des attaches de toit manquantes, des matériaux de toiture et de renforcement du béton de sous-spécification, et d’autres problèmes de structure et de drainage”. En raison du travail de mauvaise qualité des premiers entrepreneurs, l’USAID a discrètement attribué un autre contrat de 4,5 millions de dollars à la société américaine de conseil et d’ingénierie Tetra Tech pour fournir un plan de réparation des maisons de Caracol.

Bolivie

Les programmes de « promotion de la démocratie » en Bolivie remontent au milieu des années 1990, investissant dans des initiatives de « décentralisation » et « d’autonomie régionale ». De 1996 à 2003, l’USAID a attribué à Chemonics International un contrat de 15 millions de dollars pour mettre en œuvre un programme de « développement démocratique et de participation citoyenne » dans le pays. Ce projet visait à rallier le soutien et à renforcer la confiance envers le gouvernement de l’époque et ses institutions étatiques. À son tour, cela saperait le soutien croissant du parti Mouvement vers le socialisme (MAS) et déradicaliserait sa base, qui se composait d’agriculteurs et de paysans autochtones opposés à l’exploitation et à l’extraction des ressources de la Bolivie par des sociétés internationales. Comme l’explique Neil Burron,

Chemonics était particulièrement soucieux de créer l’impression que la démocratie fonctionnait efficacement grâce au plan de décentralisation, une préoccupation qu’elle aussi était liée à la menace des forces antisystémiques [c’est-à-dire le MAS]. Un rapport prévenait que les élections municipales de 2004 fourniraient au MAS l’occasion de dénigrer « le système » en général » et espérait que des maires et des conseils plus efficaces seraient mis en place pour rétablir la confiance dans les institutions démocratiques de la Bolivie (Chemonics International, 2003 : 75). L’USAID a également cherché à coopter les bastions du MAS dans les régions productrices de coca des Yungas et du Chapare en intégrant les municipalités dans le courant principal national et en renforçant leur capacité à fournir des services et à résoudre les conflits (USAID-Bolivie, 2003 : 8).

En 2004, l’USAID a créé un Bureau pour les initiatives de transition en Bolivie. Considérés comme un bureau de l’USAID qui “travaille avec des partenaires locaux pour cibler des problèmes politiques clés tels que les conflits, le recul démocratique, la prévention du terrorisme et la stabilisation”, les OTI fonctionnent en pratique comme des agences de renseignement américaines à l’étranger et acheminent des millions de dollars vers les ONG et les partis d’opposition qui s’alignent sur les intérêts politiques des États-Unis. C’est l’OTI qui a engagé la société de conseil Casals & Associates, basée en Virginie, pour coordonner une série d’ateliers et de séminaires visant à créer une opposition contre le candidat présidentiel du MAS de 2005, Evo Morales.

Une fois Morales élu, l’OTI s’est concentré sur le financement et le soutien des mouvements séparatistes dans l’est de la Bolivie, avec l’intention de créer un mouvement pour déstabiliser le gouvernement nouvellement élu. L’objectif de l’OTI était de diviser la Bolivie en deux États : l’un gouverné par la majorité indigène, l’autre dans les régions riches en ressources de l’est qui sont les bastions des élites d’origine européenne et, sans surprise, où les factions séparatistes étaient basées.

Après des années de cette subversion, Morales a expulsé l’USAID de Bolivie en 2013.

Cuba

L’USAID a engagé la société de développement international Creative Associates International, basée à Washington DC, dans au moins trois projets de «promotion de la démocratie» visant à alimenter les forces contre-révolutionnaires à Cuba dans l’espoir de les mobiliser contre le gouvernement socialiste cubain.

En 2009, l’USAID a lancé un programme de deux ans dans lequel il a engagé Creative Associates pour embaucher un producteur de musique serbe afin de recruter des musiciens cubains dissidents pour infiltrer la scène musicale underground. Les producteurs de musique organisaient des festivals de musique ou essayaient même d’infiltrer d’autres festivals de musique. L’initiative a commencé purement culturelle et, au fil du temps, a commencé à insérer de plus en plus de messages politiques et antigouvernementaux dans leur musique. Des entrepreneurs ont recherché des musiciens cubains dans l’espoir d’accroître leur visibilité et d’alimenter un mouvement de fans pour défier le gouvernement. Finalement, le gouvernement cubain a découvert le programme et y a mis fin.

L’USAID s’est de nouveau associée à Creative Associates en 2010 pour développer ZunZuneo, une plateforme de messagerie texte et de microblogging sur téléphone portable similaire à Twitter. Inspirés par les manifestations du printemps arabe, les coordinateurs du programme espéraient fomenter la dissidence des jeunes à Cuba contre le gouvernement – et canaliser cette révolte vers un « printemps cubain ». La plate-forme a recueilli des données de ses utilisateurs – âge, sexe, tendances politiques – avec l’intention de les utiliser à des fins politiques. Et comme l’opération hip hop underground, le gouvernement américain prévoyait de développer la plate-forme au début grâce à un contenu culturel apolitique «non controversé»: mises à jour sportives, musique, météo, etc. Au fil du temps, les opérateurs espéraient introduire de plus en plus politique – et éventuellement anti-gouvernemental – content pour que des manifestations de masse contre le gouvernement cubain éclatent à travers l’île. Le financement de ZunZuneo s’est épuisé en 2012 et le site a été fermé.

Enfin, d’octobre 2009 à septembre 2012, l’USAID et Creative Associates ont développé un projet de la société civile dans lequel ils ont envoyé des jeunes vénézuéliens, costaricains et péruviens – en les payant aussi peu que 5,41 dollars de l’heure – pour se rendre à Cuba et travailler sous couverture en tant que touristes pour repérer les citoyens cubains, ils pourraient former des militants politiques. Souvent, ces recruteurs étaient envoyés sur les campus universitaires pour trouver et enrôler des dissidents politiques. Dans un autre cas, le programme est même allé jusqu’à mettre en place une clinique de prévention du VIH pour mener à bien cette tâche. Le projet s’est donné beaucoup de mal pour cacher ses activités, et les agents d’infiltration ont été invités à communiquer en code. Par exemple, « J’ai mal à la tête » signifiait qu’ils soupçonnaient qu’ils étaient surveillés par les autorités cubaines, tandis que « Votre sœur est malade » était un code pour écourter le voyage. Fin 2010, l’USAID et Creative Associates ont mis fin au programme des voyageurs, optant pour un changement de stratégie – plutôt que d’envoyer des jeunes à Cuba à des fins de recrutement, ils se sont plutôt concentrés sur l’obtention de visas de sortie pour les militants politiques et leur formation aux États-Unis.

Un outil du colonialisme et du capitalisme

Que ce soit par le biais de l’aide humanitaire ou de la promotion de la « démocratie » dans les pays du Sud, les objectifs pro-entreprises de l’USAID restent clairs : créer de nouveaux marchés pour les capitaux internationaux aux dépens de la population locale, ou employer une stratégie à plus long terme d’installation d’un régime conforme aux caprices du capital international et aux objectifs de la politique américaine. De cette manière, l’USAID sert de visage humanitaire à l’exploitation coloniale.

Liberation News 15 février 2023