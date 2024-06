Une lettre ouverte à William Ruto

Le président kenyan William Ruto joue le rôle d’un compradore facilitant la poursuite de la colonisation du Kenya et trahissant l’histoire révolutionnaire de son peuple.

Cher William Ruto,

Les images de votre récente visite d’État aux États-Unis ont été très troublantes pour moi et pour tous les patriotes kenyans.

Je vous ai vu assis sur une chaise, souriant, tandis que Biden se tenait derrière vous, le visage rayonnant de satisfaction. Pourquoi pas? Il venait d’annoncer que vous aviez signé votre bien-aimé Kenya pour en faire un allié non membre de l’OTAN.

En d’autres termes, vous aviez accepté de devenir le garçon de courses de l’OTAN dans la lutte des États-Unis contre la Russie et la Chine pour l’accès aux ressources du continent.

Ruto, savez-vous que l’OTAN a assassiné Mouammar Kadhafi, afin que les champs pétroliers libyens que Kadhafi avait nationalisés reviennent à l’Occident ? Kadhafi était autrefois président de l’Union africaine dont le Kenya était membre fondateur.

Mais cette autre image n’était pas moins inquiétante. Pendant que vous étiez à la Maison Blanche, des Haïtiens manifestaient dans les rues et vous traitaient d’esclave. Connaissez-vous l’histoire d’Haïti? Veuillez lire The Black Jacobins, le livre écrit par un ancien allié panafricain de Jomo Kenyatta, C L R James.

Haïti, aujourd’hui un État du peuple noir, était autrefois une colonie esclavagiste de la France. Mais dirigée par Toussaint Louverture, Haïti, la colonie la plus riche de son époque, combattit l’esclavage français et en 1804 elle s’empara de son indépendance. Aux États-Unis, l’esclavage était alors en plein essor. L’Amérique ne voulait pas que ses esclaves africains imitent Haïti, et elle n’a jamais pardonné cela à Haïti et c’est ainsi qu’a commencé l’histoire de la déstabilisation d’Haïti par l’Amérique.

Ruto, vois-tu l’ironie de tes actions ? Les États-Unis étaient à l’origine une colonie de colons reprenant les terres appartenant aux Amérindiens. En 1776, les colons blancs déclarèrent leur indépendance vis-à-vis de leur roi anglais. Mais les Amérindiens colonisés sont restés colonisés. Le Kenya était également une colonie britannique.

Les colons blancs voulaient avoir une indépendance similaire. Mais les Mau Mau dirigés par Dedan Kĩmathi les arrêtèrent. Des années plus tard, l’Algérie, la Rhodésie et l’Afrique du Sud suivront l’exemple du Kenya.

Ainsi, le pays que vous dirigez aujourd’hui a été le premier à mettre fin à la tendance historique des colons blancs à se revendiquer indépendants, comme en Amérique, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Ruto, tu as choisi de trahir cette histoire de fierté.

Ruto, tu as choisi de devenir un agent de l’Occident ?

Ruto, tu as choisi de vendre ton pays à bas prix.

Pourquoi oh pourquoi?

Atlanta, Géorgie

28 mai 2024

*Ngũgĩ wa Thiong’o est un auteur kenyan.

Ashe News 31mai 2024

Black Agenda Report 5 Juin 2024