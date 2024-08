Quel choix en cette conjoncture déplorable ?

Quel choix a la jeunesse de notre pays? Quel choix ont les masses populaires en Hayti? Quel choix ont les petits Paysans Haytiens? Quel choix ont les universitaires du pays? Quel choix ont les ouvriers Haytiens? Quel choix ont les habitants des quartiers défavorisés et populaires? Quel choix ont les Haytiens vivant à l’étranger? Quel choix ont les progressistes Haytiens?

Après toutes considérations politiques et idéologiques, les masses populaires et les progressistes Haytiens du territoire national et vivant à l’étranger n’ont absolument qu’un seul et unique choix. Celui de s’organiser de façon autonome pour se soustraire de la domination et se révolter pour construire le socialisme en Hayti où les décisions politiques et économiques seront prises en fonction des besoins du citoyen selon la formule de Louis Blanc dans son organisation du travail en 1839 pour reprendre le contrepied d’Henry Saint Simon : « à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités », un slogan popularisé par Karl Marx dans sa critique du programme Gotha de 1875.

Une alliance sacro-sainte est nécessaire entre les paysans appauvris et les masses des quartiers populaires des grandes villes dans un projet autonome de résistance et de construction d’un parti de lutte de libération nationale avec un programme minimum pour la satisfaction des revendications fondamentales des masses populaires.

Nous n’avons pas d’autre choix, nous ne pouvons compter sur les partis politiques traditionnels alliés aujourd’hui du PHTK pour nous soustraire de la domination impérialiste. Notre seul choix est de nous révolter contre le pillage néocolonial et le gaspillage des ressources financières de L’État, notre choix est de nous révolter contre l’insécurité programmée par le Laboratoire en Hayti, notre choix est de lutter contre la corruption, contre le trafic des stupéfiants, contre le trafic des armes à feu, notre choix est d’aider à l’organisation et à la conscientisation des masses populaires pour une mobilisation générale et permanente en vue de la conquête du pouvoir politique.

Notre choix est de résoudre la crise politique et économique à travers une révolution socialiste. Notre choix est de nous inspirer des luttes de nos ancêtres pour l’indépendance nationale contre le système esclavagiste dans notre lutte contre le capitalisme néocolonialiste, notre choix est de nous inspirer des modèles de lutte de libération nationale de l’Amérique latine, de la caraïbe et de l’Afrique, notre choix est de nous renseigner des luttes des peuples du Sahel, du Venezuela, de Cuba, de l’Angola etc…etc.

Notre choix est de célébrer la victoire de Nicolas Maduro au Venezuela. Sa réélection le dimanche 28 juillet 2024 à 51.2% des voix est le triomphe de la dignité et de la bravoure du peuple Vénézuélien sur les pressions et la manipulation de l’impérialisme occidental. Nos sincères félicitations au gouvernement Bolivarien!

La lutte doit continuer et la participation populaire amplifiée pour maintenir la mémoire du commandante Hugo Chavez.

Notre choix est de construire une véritable idéologie révolutionnaire de la transformation socialiste.

Il ne s’agit pas de distribuer des subventions, de baisser le prix d’un service ou d’instaurer une gratuité sur tel ou tel élément. Il faut transformer la façon de gérer le nouvel État à construire, mener des luttes pour changer les règles, s’approprier collectivement des moyens de production jusque-là privés pour investir de nouveaux champs d’intervention. Sans cela, le nouveau pouvoir de gauche ne sera qu’un simple gestionnaire, et lorsque les ressources financières viennent à manquer pour satisfaire l’ensemble des besoins des masses, l’impérialisme Américain et ses valets locaux reprendront la vielle logique de la trahison, on n’aura pas le choix. Jean Bertrand Aristide n’avait pas eu le choix du tournant de la rigueur, il était forcé de libéraliser le commerce extérieur d’Hayti en réduisant les tarifs d’impôt sur le riz de 35% à 3%, puis viennent les privatisations des entreprises publiques sous prétexte de modernisation, le Ciment d’Hayti, la Minoterie d’Hayti, les contrats de service de production d’électricité de Sogener, Haytian Tractor et récemment E-power, les ports et Wharf privés etc. Etc. Aristide et ses partisans disaient qu’ils n’avaient pas le choix.

Donc, les masses populaires prendront le choix d’aller à la pêche ou à la chasse le jour des élections mascarades à venir, car finalement à quoi ça sert des élus qui n’ont pas de choix.

Liberté ou La Mort! La Patrie ou La Mort!