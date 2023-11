Pourquoi le NED essaie-t-il de cacher sa trace financière en Haïti ?

J’ai récemment découvert que le National Endowment for Democracy (NED) avait effacé la liste de ses subventions accordées aux groupes haïtiens de « société civile » et de « défense des droits de l’homme ».

Le NED est une fondation de manipulation politique créée en 1983 pour faire avancer l’agenda politique de Washington dans le monde entier, principalement en finançant des organisations de la société civile (OSC) qu’elle concocte ou coopte.

Souvent qualifiée de coupure de la CIA, le NED a été décrit par son co-fondateur Allan Weinstein comme faisant « une grande partie de ce qui… était fait secrètement il y a 25 ans par la CIA ». La liste des subventions du NED en 2021 comprenait à l’origine 10 organisations haïtiennes. Ceci est facilement confirmé à l’aide de Web Archive / WayBack Machine.

La page Web ne répertorie désormais que cinq organisations.

Le NED a supprimé les informations concernant les subventions des organisations suivantes : Le Bureau des Droits Humains en Haïti, l’Observatoire Citoyen de l’Action des Pouvoirs Publics et des ONGs (OCAPH), le Bureau des Droits Humains en Haïti, le Réseau National de Défense des Droits. Humains (RNDDH), Défenseurs Plus (DP) et le Cercle de Réflexion sur le Développement Economique, rebaptisé plus tard Policité.

Les suppressions ne sont mentionnées nulle part sur le site Web du NED.

De plus, les subventions distribuées aux organisations haïtiennes de « droits de l’homme » et aux groupes de « société civile » au cours de l’année 2022 n’ont pas encore été mises à la disposition du public. La liste originale de 10 subventions au cours de 2021 a été publiée sur le site Web du NED en février 2022. En supposant que les subventions du NED continuent d’être accordées sur une base annuelle, le site Web du NED a eu plus de sept mois pour publier ces informations.

Alors pourquoi, au lieu de partager la liste de ses bénéficiaires de 2022, le NED a-t-il effacé les noms de la moitié de ses bénéficiaires de 2021 ?

Nous avons posé cette question à NED mais n’avons pas reçu de réponse avant l’heure de mise sous presse.

Lorsque vous recherchez sur Google les mots-clés « NED » et « Haïti », les quatre premiers résultats sont : la page Web épurée du NED répertoriant les bénéficiaires de 2021, mon article d’octobre 2022 pour le Black Agenda Report (BAR) analysant les subventions du NED aux organisations haïtiennes, une vidéo d’une conférence NED (également discutée dans l’article du BAR) et la page Wikipédia sur le NED.

Le NED n’aime clairement pas l’examen minutieux dont font l’objet ses bénéficiaires.

​ Le NED finance des OSC et des groupes de défense des droits de l’homme qui promeuvent la politique étrangère américaine

Les informations sur les subventions qui ont été supprimées semblent indiquer que le NED tente de cacher son financement aux OSC et aux groupes de « droits de l’homme » qui soutiennent la politique étrangère américaine en Haïti.

Peter Hallward, auteur de Damming the Flood (le récit définitif du coup d’État de 2004 en Haïti), affirme que le tentacule de l’Institut Républicain International (IRI) du NED « faisait partie du projet », soutenant les factions haïtiennes élitistes et pro-militaires qui ont renversé le gouvernement démocratiquement élu du président Jean-Bertrand Aristide. Alors que le RNDDH a travaillé avec le régime de facto post-coup d’État du Premier ministre Gérard Latortue et du président Boniface Alexandre pour persécuter les partisans de Fanmi Lavalas (FL), le groupe des « droits de l’homme » a également joué un rôle clé en accusant les dirigeants de FL d’allégations de massacres politiquement motivés. Un examen approfondi du rôle du RNDDH dans l’atteinte à la souveraineté et à la démocratie haïtiennes peut être lu dans un récent article d’Haïti Liberté sur le rôle de Marie Yolène Gilles, alors commandante en second.

Emmanuela Douyon de Policité et Guy Serge Pompilus de l’OCAPH soutiennent tous deux publiquement le Global Fragility Act (GFA) américain, tout comme Patrick Quirk, vice-président de l’IRI. Il a auparavant fait partie du personnel de planification politique du Département d’État américain et de son Bureau des opérations de conflit et de stabilisation.

Accord de fabrication pour le GFA grâce à la capture de Nou Pap Domi

Douyon est porte-parole de Nou Pap Domi (Nous ne dormons pas) ou NPD, une organisation membre fondatrice de la coalition Montana Accord et signataire de la Déclaration conjointe de Kingston. Elle a annoncé son soutien au GFA lors d’une conférence de l’Alliance pour la consolidation de la paix le 15 décembre 2022.

L’Alliance pour la consolidation de la paix codirige la Global Fragility Act Coalition avec Mercy Corps. Cette coalition œuvre pour « garantir la mise en œuvre réussie du GFA ».

Douyon travaillait auparavant pour le tentacule NDI du NED. Plus tard, elle a reçu une bourse du NED pour fonder Policité, un « think tank » qui mène des enquêtes et propose des services de consultation.

Douyon a affirmé son soutien au GFA en partageant la position de Jeffsky Poincy en faveur du GFA lors de la même conférence de l’Alliance pour la consolidation de la paix, affirmant qu’Haïti était « confronté à sa pire crise de sécurité ». Poincy a déclaré qu’il était « heureux qu’Haïti fasse partie du GFA ». Poincy était le représentant du NPD qui a signé la Déclaration conjointe de Kingston le 13 juin 2023 à Kingston, en Jamaïque. Il est gestionnaire de programme chez Partners Global, une société de conseil financée par le Département d’État américain, le gouvernement canadien, l’Open Society Foundation et l’USAID.

Poincy et Douyon sont deux bons exemples du réseau d’OSC « activistes » cultivé par le NED, l’USAID et l’Open Society Foundation, entre autres, pour générer un soutien « populaire » à la mainmise hégémonique de Washington sur Haïti. L’USAID travaille déjà en « partenariat » avec 250 OSC haïtiennes pour créer la façade selon laquelle les Haïtiens sont d’accord avec la politique étrangère américaine. Leurs organisations fonctionnent comme des organes politiques de l’impérialisme en Haïti.

Le Bureau des opérations de conflit et de stabilisation du Département d’État américain, l’ancien employeur de Patrick Quirk, a créé la Stratégie américaine pour prévenir les conflits et promouvoir la stabilité. Ce document présente la « Stratégie mondiale de fragilité » du gouvernement américain – la stratégie de mise en œuvre du GFA.

Haïti a été choisi pour être le premier « partenaire » dans le cadre du GFA.

Un « partenariat » GFA entre Haïti et Washington garantirait qu’Haïti reste sous l’hégémonie américaine pendant au moins une décennie. Dans le cadre du GFA, le gouvernement américain négocie des accords d’« assistance à la sécurité planifiée » sur 10 ans avec des gouvernements étrangers.

Le GFA est conçu pour empêcher « des adversaires tels que la Chine et la Russie d’étendre leur influence ». Kim Ives l’a résumé lorsqu’il a écrit que l’ACM « est fondamentalement une réponse militaire à la Chine, le principal challenger de l’hégémonie mondiale des États-Unis ».

Le financement du NED pour des organisations telles que l’OCAPH et Policité fait partie d’un effort du gouvernement américain pour obtenir le consentement à la politique étrangère impérialiste américaine en Haïti.

​ L’USAID facilite le financement de rassemblements de l’élite haïtienne

Dans la deuxième partie de mon article « L’impérialisme canadien en Haïti », j’ai passé en revue diverses organisations haïtiennes qui ont reçu un financement du NED. Naed Jasmin Désiré, le co-fondateur de Kafou Lespwa (dont j’ai parlé dans l’article), m’a contacté après la publication. C’est une avocate élue au CNT (Conseil national de transition) de l’Accord du Montana. Elle m’a informé que l’article contenait une erreur.

J’ai signalé que Kafou Lespwa était financé par le NED. Cette affirmation était basée sur les remarques d’ouverture du modérateur lors d’un événement parrainé par le NED, dans lequel il avait identifié à tort le groupe de Desiré comme un « partenaire » du NED. Elle m’a dit que c’était l’OCAPH qui avait invité Kafou Lespwa à l’événement du NED, et non le NED lui-même.

Mais ma discussion avec elle a révélé plus clairement comment le NED et l’USAID soutiennent et organisent le financement des OSC haïtiennes.

Cependant, le NED ne soutient ni ne promeut les organisations dont les politiques ne correspondent pas à celles du gouvernement des États-Unis. Ce n’est pas un hasard si l’OCAPH, financé par le NED, fait la promotion de Kafou Lespwa.

J’ai noté dans mon article pour Black Agenda Report que Guy Serge Pompilus, conseiller principal de l’OCAPH, avait présenté le « Manifeste pour un dialogue inclusif » de l’organisation lors de la conférence NED. Le Manifeste est vague et ne propose aucune stratégie ni solution concrète. Il souligne cependant deux « orientations » qu’il promeut pour Haïti : Kafou Lespwa et le GFA.

Ainsi, bien que techniquement, le NED ne finance pas directement Kafou Lespwa, il finance une OSC qui promeut Kafou Lespwa comme une « orientation » pour « soutenir un dialogue permanent entre les différents groupes sociaux, organisations et citoyens vivant en Haïti et à l’étranger ». Dans le cas de Kafou Lespwa, le « dialogue » se déroule presque exclusivement entre les élites économiques et politiques haïtiennes.

Les dirigeants de « l’équipe » de Kafou Lespwa sont : Clifford Apaid, le fils de l’oligarque de l’industrie d’assemblage Andy Apaid, Jr. qui dirigeait le Groupe des 184 ; Abdonel Doudou, boursier NED et responsable de Jurimedia ; Fritz Alphonse Jean, président élu par intérim de l’Accord du Montana ; Joel « Pacha » Vorbe, qui siège au comité exécutif de Fanmi Lavalas ; Line Balthazar, présidente du PHTK ; et Paul Altidor, l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis nommé par le président Michel Martelly.

L’« orientation » de Kafou Lespwa est clairement qu’Haïti doit être gouverné par des élites politiques qui se conforment à la politique étrangère américaine.

USAID et « La Grande Fondation d’Haïti »

J’ai également signalé que Kafou Lespwa avait été fondée grâce aux fonds de l’USAID. Désiré prétend que c’est faux. Une analyse du rapport de l’USAID sur lequel mon rapport était basé montre encore une fois que le financement est plus complexe et moins direct que ce que je proposais initialement.

Dans un rapport intitulé « Haiti’s New Konbit To Compete 2020 », les auteurs expliquent que l’USAID, dans le cadre de son programme Konbit, visait à « éduquer et motiver la communauté philanthropique d’Haïti à mieux cibler et exploiter ses investissements sociaux ». Le rapport explique que « Konbit a facilité la création d’une alliance formelle de fondations et d’entreprises sociales haïtiennes appelée La Grande Fondation d’Haïti (GFH) ».

Le GFH « a joué un rôle de soutien clé dans Kafou Lespwa… une première initiative majeure visant à rassembler 50 Haïtiens influents représentant divers intérêts de la société civile, du secteur privé et du gouvernement de tout le spectre social et politique d’Haïti pour réfléchir sur son passé, explorer un terrain d’entente et s’engager à améliorer son avenir », explique le rapport.

Par conséquent, plutôt que de financer directement la création de Kafou Lespwa, l’USAID a « facilité » leur financement en jouant un rôle central dans la création du GFH. Le seul donateur répertorié par le GFH qui cite ouvertement son soutien à Kafou Lespwa est la Fondation SOGEBANK.

Désiré affirme que l’équipe de Kafou Lespwa a recherché ses propres bailleurs de fonds privés et que le GFH et l’USAID n’ont pas joué un rôle significatif. Mais le rapport de l’USAID dément ses affirmations, une divergence qu’elle n’a pas voulu aborder.

L’ancien directeur général de la SOGEBANK, Charles Clermont, est le co-fondateur de Kafou Lespwa avec Désiré. Clermont s’est exprimé au nom de Kafou Lespwa lors de la conférence NED précitée. Il reste associé à la SOGEBANK en tant que trésorier de SOGESOL, une filiale axée sur la microfinance pour les entrepreneurs haïtiens.

Désiré m’a expliqué que les fonds de Kafou Lespwa ont été collectés grâce aux contacts de son équipe, soulignant que leur crédibilité était la première raison du succès de leur collecte de fonds. Clermont n’a jamais été mentionné nommément.

Par ailleurs, Claude Apaid siège au Conseil d’Administration de SOGEBANK. Il est l’oncle de Clifford Apaid, un « membre de l’équipe » de Kafou Lespwa. L’empire commercial de la famille Apaid – Alpha Industries – est le plus grand opérateur d’ateliers clandestins en Haïti.

Kafou Lespwa est fondamentalement une opération de mise en réseau pour l’élite économique et politique d’Haïti, préfigurant peut-être le type d’OSC avec laquelle l’USAID « s’associe » dans son « Programme de renforcement de la société civile », que nous aborderons dans un instant.

La proximité de Kafou Lespwa avec un passé antidémocratique

Andy Apaid senior et junior ont tous deux joué un rôle actif dans la sape de la démocratie haïtienne. Lors du coup d’État de 1991 à 1994 contre Aristide, le père d’Apaid Jr., André Apaid, Sr., était « l’un des principaux lobbyistes aux États-Unis » pour la junte militaire. Auparavant, Apaid Sr. était « proche du dictateur « Baby Doc » Duvalier ». Andy Apaid Jr. aurait également financé les forces paramilitaires dirigées par le trafiquant de drogue condamné Guy Philippe. Dans une interview avec Peter Hallward, on a demandé à Philippe si Apaid et d’autres oligarques avaient subventionné son mouvement armé. En réponse, Philippe a répondu : « Oui, nous avons eu des réunions avec divers hommes d’affaires et ils nous ont aidés… Ils ont contribué environ 200 000 $ (US) pour acheter des armes et des munitions. »

Apaid Jr. fait partie de plusieurs oligarques haïtiens qui ont été sanctionnés par le gouvernement canadien pour avoir soutenu des gangs armés.

L’oligarque haïtien Sherif Abdallah était également vice-président du conseil d’administration de la SOGEBANK, jusqu’à sa démission après avoir été sanctionné par le gouvernement canadien en décembre 2022. Il possède l’une des principales compagnies d’assurance d’Haïti et aurait été un proche allié de l’ancien président Jovenel Moïse.

Les liens de Kafou Lespwa avec la SOGEBANK, Washington et l’élite politique et financière antidémocratique d’Haïti augurent mal de « l’orientation » et de la vision qu’elle pourrait avoir pour l’avenir d’Haïti.

Grâce à ce type de réseautage nuancé d’élites, on peut comprendre à quel point l’USAID est le bras ultime du « soft power » de la politique étrangère américaine. Comme l’a dit Stephen Lendmen, l’USAID est « un agent clé du projet impérial. Ses efforts visent à pacifier le pays, à créer un climat d’investissement sûr et à garantir que la plupart des bénéfices profitent aux intérêts américains. En effet, dans son article « USAID : Le visage humanitaire de l’exploitation coloniale », Amanda Yee écrit que pour « chaque dollar dépensé par l’USAID, moins d’un centime allait directement aux organisations, entreprises ou au gouvernement haïtien ».

​

Washington construit un réseau d’OSC haïtiennes grâce au « Programme de renforcement de la société civile » de l’USAID

Le retard du NED dans la publication de ses subventions aux OSC haïtiennes et aux groupes de défense des droits de l’homme peut être lié à une récente initiative de l’USAID en Haïti.

L’USAID a officiellement annoncé son « Programme de renforcement de la société civile » (CSSP) pour Haïti le 21 octobre 2022. Le programme a été officiellement lancé le 11 janvier 2023 au Cap Haïtien, en Haïti.

Ce programme fait partie de la première mise en œuvre de la deuxième phase du Plan stratégique décennal de Washington pour Haïti. Le Plan stratégique décennal pour Haïti décrit la stratégie mondiale de Washington en matière de fragilité pour Haïti.

Dans la première phase, le gouvernement américain présente un plan visant à « impliquer et mobiliser les partenaires de la société civile haïtienne et de la Police nationale haïtienne (PNH) pour informer et mettre en œuvre des programmes visant à renforcer la sécurité des citoyens et l’État de droit ».

L’approbation par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) d’une mission d’un an de « soutien multinational à la sécurité » (MSS) non-ONU en Haïti signifie que la première phase est en marche.

L’USAID a expliqué dans un récent communiqué de presse que l’objectif du CSSP est de « renforcer la capacité des organisations de la société civile haïtienne, y compris les organisations confessionnelles, les groupes locaux et ceux qui travaillent avec la diaspora qui sont enregistrés et opèrent en Haïti ». Le communiqué de presse a souligné que les OSC qui participeront seront « mieux équipées pour développer, mettre en œuvre et suivre leur plaidoyer ».

Le communiqué de presse explique qu’« il existe un besoin crucial » pour les OSC haïtiennes de collaborer et « d’étendre leur impact » et « leur influence sur les politiques publiques et la prise de décision ».

L’un des principaux objectifs du CSSP est de « soutenir des relations de travail productives entre les organisations de la société civile et les acteurs du développement, y compris, mais sans s’y limiter, les gouvernements locaux/centraux, le secteur privé et les principaux donateurs ».

Les objectifs déclarés du CSSP en Haïti recoupent le rôle traditionnel du NED qui consiste à financer les OSC en Haïti qui soutiennent la politique américaine.

L’USAID compte désormais 250 OSC haïtiennes « partenaires » anonymes dans le cadre du programme CSSP. Avec le CSSP, le gouvernement américain vise à développer son réseau d’OSC conformes aux intérêts américains.

​ La nécessité cruciale d’identifier les organisations financées par la NED et l’USAID en Haïti

Il est crucial que les noms des 250 OSC financées par l’USAID dans le cadre du CSSP soient révélés, ainsi que ceux des OSC et des groupes dits de « droits de l’homme » qui reçoivent actuellement un financement du NED. Ils auront inévitablement un rôle à jouer dans le soutien à l’occupation américaine d’Haïti et au gouvernement de transition qu’il nommera.

Les phases un et deux du « Plan stratégique 0 an pour Haïti » représentent une quasi-prise de contrôle d’Haïti, si Washington obtient ce qu’il veut. Haïti deviendrait effectivement une colonie américaine comme elle l’était de 1915 à 1934 lorsque les Marines américains l’occupèrent.

Un certain nombre d’OSC haïtiennes et de groupes de « droits de l’homme » guidés et financés par l’USAID et la NED soutiendront inévitablement la politique étrangère américaine en Haïti. Cela créera une façade de « consensus » haïtien (c’est-à-dire de respect) avec la domination américaine sur Haïti.

Beaucoup de ces OSC et groupes de « droits de l’homme » fourniront des porte-parole et des dirigeants qui pourront consciencieusement répéter les points de discussion de l’USAID et du Département d’État. L’USAID, à travers son « plan de communication stratégique », peut « garantir que les efforts financés par le gouvernement américain soient efficacement amplifiés dans tout le pays » grâce à son réseau de plus de 250 OSC et groupes de « défense des droits de l’homme ».

Il reste à voir si les Haïtiens et leurs alliés à l’étranger peuvent contrecarrer l’inévitable déluge de propagande de la NED et des OSC et des groupes de « droits de l’homme » financés par l’USAID. Le fait que certains alliés traditionnels d’Haïti se soient retrouvés à répéter les arguments de ces OSC soutenues par Washington montre à quel point Washington a été capable, jusqu’à présent, de contrôler le discours en Haïti. Le gouvernement américain ne finance pas les organisations qui promeuvent des opinions et des discours contraires à leurs intérêts en matière de politique étrangère.

*Travis Ross est un enseignant basé à Montréal, Québec. Il est également co-éditeur du Projet d’information Canada-Haïti sur canada-haiti.ca. Travis a écrit pour Haïti Liberté, Black Agenda Report, The Canada Files, TruthOut et rabble.ca. Il peut être contacté sur Twitter.