Pétition en solidarité avec les travailleurs de canne à sucre en République Dominicaine !

Solidarité avec les producteurs de canne à sucre en République Dominicaine : Assez de travail forcé et de répression dans l’industrie sucrière !

Préambule

L’industrie sucrière dominicaine bénéficie de la plus grande part des importations bénéficiant de tarifs préférentiels en provenance des États-Unis, malgré des pratiques telles que le travail forcé, le travail des enfants, des salaires de misère, l’absence de liberté d’association et des persécutions racistes contre les travailleurs haïtiens et dominicains depuis des décennies. Descendance haïtienne. De grandes marques américaines comme Hershey utilisent le sucre dominicain comme matière première.

En 2022, les autorités américaines des douanes et de la protection des frontières ont interdit l’importation de sucre produit par l’entreprise Central Romana, basée en République dominicaine mais à capital majoritairement américain, pour avoir encouru cinq des onze indicateurs de travail forcé de l’Organisation internationale du travail (OIT). Malgré cela, la République dominicaine a conservé le plus grand quota d’exportation de sucre avec des tarifs préférentiels vers les États-Unis. Le Syndicat des travailleurs de la canne à sucre a dénoncé la poursuite frauduleuse des exportations de Central Romana vers les États-Unis, par l’intermédiaire des sociétés sucrières CAEI et Consorcio Azucarero Central, dont les violations des droits du travail sont tout aussi graves.

Le gouvernement dominicain, dirigé par l’homme d’affaires Luis Abinader, a fait pression en faveur de la levée des sanctions contre Central Romana et a refusé de superviser les violations de la législation dominicaine du travail dans l’industrie sucrière.

Le gouvernement lui-même est responsable de certaines des pires violations des droits humains au détriment des producteurs de canne à sucre. Depuis 2021, il a lancé une offensive contre la communauté immigrée haïtienne, imposant un quasi-état d’exception, suspendant les garanties juridiques et constitutionnelles pour la population noire du pays. D’innombrables perquisitions sont menées chaque semaine sans ordonnance du tribunal ni présence de procureurs, et des milliers de personnes sont arrêtées uniquement en raison de leur profilage racial. Le vol, l’extorsion, la brutalité et la violence sexuelle sont fréquents dans ce processus. Même les agents de l’immigration ont assassiné des migrants dans le cadre de cette offensive brutale. Les bateyes, communautés de canne à sucre, n’ont pas été épargnées par ces attaques répressives.

Parce que le régime dominicain a dénationalisé plusieurs générations de Dominicains d’origine haïtienne en 2013, soit environ deux cent mille personnes, par le biais d’une décision de justice raciste et inconstitutionnelle, bon nombre des personnes persécutées par cette politique de déportations massives sont des Dominicains apatrides. Il s’agit souvent des enfants et petits-enfants de travailleurs de la canne à sucre amenés au pays comme braceros depuis la première moitié du XXe siècle.

Les travailleurs haïtiens sont surexploités depuis des décennies dans les sucreries publiques et privées. L’industrie sucrière étant devenue l’épine dorsale de l’économie dominicaine pendant la majeure partie du XXe siècle, le régime dominicain a procédé au pillage des retraites des travailleurs de la canne à sucre lorsqu’ils partent à la retraite et que leur santé et leur force physique sont épuisées. En imposant toutes sortes d’obstacles à la régularisation de leur statut migratoire et à leur accès aux retraites pour lesquelles ils ont cotisé légalement et travaillé pendant de nombreuses années, le régime dominicain a fait en sorte que des milliers de travailleurs haïtiens de la canne à sucre meurent sans jamais avoir reçu de pension.

Malgré tout cela, la mobilisation des travailleurs a réussi à obtenir des gouvernements précédents qu’ils accordent des milliers de pensions aux travailleurs de la canne à sucre. Lorsque le président actuel est arrivé au pouvoir en 2020, il a promis d’ajouter plus de 1 600 travailleurs de la canne à sucre à la liste des bénéficiaires de la pension. Mais non seulement il n’a pas tenu cette promesse, mais il a également cessé de verser des centaines de pensions à ceux qui les recevaient déjà, en imposant de nouvelles exigences aux retraités comme avoir une carte d’identité valide ou, dans certains cas, même l’exigence inhabituelle d’obtenir un certificat de vie du Conseil électoral central. Ces procédures impliquent des dépenses importantes et de longues distances à parcourir. En conséquence, de nombreux producteurs de canne à sucre ne parviennent pas à récupérer leur pension. Il s’agit d’une politique délibérément anti-ouvrière et raciste.

Les entreprises, avec le soutien du gouvernement, expulsent fréquemment de chez eux les travailleurs qui revendiquent leurs droits ou qui sont incapables de continuer à travailler. Les conditions de vie dans les bateyes sont d’une pauvreté absolue ; ce sont des communautés qui n’ont souvent pas accès à l’électricité, aux installations sanitaires ou à l’eau courante, constituant de véritables enclaves de semi-esclavage. L’industrie sucrière dominicaine a déclaré plus de cent millions de dollars d’exportations en 2023.

Pour garantir cet état de fait, la liberté de circulation des travailleurs est sévèrement restreinte par les agents de sécurité des entreprises et lorsqu’une revendication syndicale surgit, le gouvernement libère toute sa force répressive. Un exemple récent en est l’attaque du 26 mai menée par les forces militaires et policières contre les travailleurs du Consortium central du sucre, à capitaux dominicains et guatémaltèques. Plus d’une douzaine de travailleurs haïtiens ont été blessés par des armes à feu et des couteaux après avoir refusé de travailler en raison de l’accumulation de dettes de l’entreprise. Deux des blessés ont subi des blessures graves aux jambes et aux yeux, pouvant entraîner une invalidité permanente. Le gouvernement a également expulsé dans les plus brefs délais une soixantaine de travailleurs, utilisant ses agents d’immigration pour briser la grève.

Un autre cas qui illustre la répression est celui du travailleur dominicain d’origine haïtienne Miti Senvil, l’une des victimes de la politique raciste de dénationalisation rétroactive. Ce jeune ouvrier de 25 ans est arbitrairement détenu depuis mars, après avoir dénoncé les pratiques antiouvrières et illégales de l’entreprise Central Romana devant des enquêteurs internationaux.

Pétition

Nous appelons le gouvernement dominicain à mettre fin à ses politiques qui violent les droits des travailleurs haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne dans l’industrie sucrière. Nous exigeons que vous mettiez fin au travail forcé et que vous respectiez la liberté d’association des travailleurs de la canne à sucre. Nous exigeons que le Bureau du Procureur général de la République enquête et punisse de manière exemplaire la répression contre les travailleurs du Consortium Central du Sucre au mois de mai et que le gouvernement verse des compensations aux travailleurs victimes de violences et d’expulsions arbitraires, en particulier pour ceux qui ont subi des blessures permanentes.

Nous exigeons que le gouvernement dominicain garantisse le paiement des retraites à toutes les personnes qui ont travaillé et cotisé légalement au système de sécurité sociale pendant des décennies, mettant fin à la discrimination et au vol flagrant de leurs cotisations. Nous exigeons également que vous mettiez fin aux expulsions des travailleurs expulsés de leurs foyers dans les communautés de canne à sucre par les entreprises Central Romana, CAEI et Consorcio Azucarero Central.

Nous exigeons que le gouvernement de Luis Abinader mette fin aux expulsions massives à caractère raciste, aux détentions arbitraires, à l’extorsion, aux raids illégaux, à la brutalité et aux violences sexuelles perpétrées par la police, l’armée et les autorités de l’immigration contre la communauté haïtienne et dominicaine d’origine haïtienne.

Nous exigeons que le gouvernement dominicain mette fin aux politiques racistes de dénationalisation contre la communauté dominicaine d’origine haïtienne, qui ont conduit à l’apatridie de milliers de personnes.

Nous exigeons la libération immédiate du travailleur dominicain d’origine haïtienne Miti Senvil, soumis à un processus injuste visant à faire taire les plaintes des travailleurs de la canne à sucre.

Premières signatures

Organisations

République dominicaine

Mouvement Socialiste des Travailleurs (MST), Collectif HaitianosRD, Coordinateur National Populaire, Articulation Nationale Paysanne, Femmes Socio-Politiques Mamá Tingó, Groupe de Jeunes Batey Los Jovillos, Aquelarre RD, Connexion Interculturelle pour le Bien-être et l’Autonomie La Ceiba, Comité pour l’Unité et Droits des femmes (CUDEM), Groupe latino-américain d’action et de formation féministe (GLEFAS), Cañeros organisés

USA

Collectif féministe décolonial, Groupe d’études dominicaines (CUNY Graduate Center) ; Nour Nashville ; Collectif Diaspora Pa’lante

État espagnol

Zebra Prieta

Salvador

Communauté d’études décoloniales

Mexique

Union Afro-Mexicaine du Chiapas UBUNTU AC, AFROntera, Mexiro AC ; Main amicale de la Costa Chica

Particuliers

République dominicaine

Cristiana Luis Francisca, présidente de MUDHA ; María Fernanda López Pérez, militante ; Micely Díaz Espaillat, assistante sociale ; María Cándido, militante communautaire ; Elena Lorac, Mouvement reconnu ; Lorena Espinoza, graphiste ; Johanna Agustín Federico ; Gandi López, activiste ; John Presimé, ingénieur systèmes ; Esther Girón, militante ; Nicole Estefany Aponte Cueto; Ana Beatriz Rosario; Denise Paiewonsky, enseignante à la retraite ; Adela Doré, artiste ; Yuderkys Espinosa Miñoso, écrivain, penseur et enseignant ; Caroline Zapata Inmagela R. Abreu; Yania Concepción; Gabriel Lora, graphiste ; Natalia De Peña Angeles, psychologue ; Camila de Peña, ingénieur civil ; Jeannette Tineo Durán ; Génesis Massiel Báez Rosa; Mélissa Lebron Herrera ; Miguel Tejada; Gina Goico, doctorante à l’Université Cornell ; Yosarah Olivo, Yaissa Jiménez, Carolina Reyes, ingénieures industrielles ; Juan D. Pérez ; Jason Cordones ; Griselvis Lugo, médecin vétérinaire ; Thelma Vanahí, professeur d’université et artiste ; Yamilka Estandre; Julianny Ariza Dylan Jáquez, acteur ; Saray Figuereo Roa, éducateur et poète ; Yelidá Díaz, artiste; Jonathan Del Oleo Ramos, universitaire et militant des droits de l’homme ; Donatella Parra ; Diego Cépéda ; Stefany Cristina Mariano; Ange Emilio Ramírez Guzmán; Tiffany Lau Joa ; Malvin Starlin Montero Frías ; Seba Hernández ; Malvin Starlin Montero Frias

Allemagne

Katia Sepúlveda, artiste visuelle et guérisseuse

Argentine

Juan Carlos Giordano, élu député national du Front de gauche et des travailleurs (FIT-U) de la province de Buenos Aires, leader national de la Gauche socialiste (IS) ; Cecilia Casamajor, artiste visuelle, écrivaine et journaliste ; Mónica Schotthauer, députée nationale de l’IS et de la FIT-U et déléguée ferroviaire ; Mercedes Trimarchi, leader du groupe de femmes Isadora et législatrice de la ville de Buenos Aires, pour l’IS et le FIT-U Rubén « Pollo » Sobrero, secrétaire général de l’Union ferroviaire de la section occidentale ; Edgardo Reynoso, chef ferroviaire du Corps des délégués de la branche TBA-Sarmiento ; Pablo Almeida, leader des travailleurs du ministère de l’Économie ; Graciela Calderón, leader enseignante, Mercedes Mendieta, représentante nationale élue de l’IS et de la FIT-U, de la Ville de Buenos Aires, Angélica Lagunas, secrétaire générale du syndicat des enseignants ATEN Capital de Neuquén, de l’IS et de la FIT-U ; Liliana Olivero, ancienne députée de Cordoue de l’IS et du FIT ; Mariana Scayola, secrétaire générale du conseil d’administration de l’Ademys-docentes de la ville de Buenos Aires ; Lila Ferrer Morillo, écrivaine et militante antiraciste.

Bolivie

Humberto Balderrama, membre de la Direction Nationale du Parti des Travailleurs ; Eliseo Mamani, ancien cadre de la Fédération des enseignants ruraux de La Paz

Brésil

Joao Batista Araujo « Baba », ancien conseiller municipal de Rio de Janeiro (RJ) et leader du Courant Socialiste Ouvrier (CST) ; Michel Tunes, leader du CST ; Rose Messias, leader du CST ; Pedro Rosa, leader de Sintuff et de la Fédération des travailleurs universitaires (Fasubra) ; Adriano Díaz – leader de Correos RJ et CSP-Conlutas ; Bruno da Rosa – Garis (collecteurs de déchets) leader de RJ ; Diego Vitello, membre du syndicat du métro de San Pablo ; Barbara Sineidino – Coordinatrice générale du SEPE (Professionnels de l’enseignement) ; Gerson Lima, coordinateur général du SINTSEP-Pará ; Luis Carlos Marrero ; Camille MacDonald, étudiante.

Canada

Amin Pérez, sociologue

Chili

Ranier Rios, leader du Mouvement Socialiste Ouvrier (MST) ; Francisca Rodo; Paulina Abufhele; Gustavo González, programme de déménagement ;

Colombie

Rosa Inés (Ochy) Curiel Pichardo ; Diana Cristina Castaño Hoyos, enseignante ; Laura Rincón, sociologue ; Carmen Jaramillo, écologiste ; Stevan Cuacés, psychologue ; Valérine Saurith López

Équateur

Nathan Galarza Alexandra Léon

Salvador

Eduardo Rodezno Méndez, étudiant

USA

Amaury Rodríguez, activiste et écrivain ; Luis Feliz León, journaliste syndical ; Meiver De la Cruz, médecin ; Rafael C. Gomez ; Robert Cuffy, syndicaliste DC37 ; Stephanie Holguín, Virgilio Aran, militants syndicaux ; Zev Boukhozba, professeur ; Nico Nuñez ; David Turpin, Comités anti-guerre en solidarité avec les luttes pour l’autodétermination ; Bryan Fernández, artiste ; Abigail Simmons ; Jeremy Mack, directeur du projet Phoenix ; Omer Gorashi ; Gisabel Leonardo, doctorante ; Berthony Dupont, Haïti Liberté ; Khalil Galop; Brayan Daniel Feliz, fondateur et designer BD FELIZ ; Rapière Maya ; Luis A. Gutiérrez ; Zuanny Araujo; Yoly Nuñez ; Vanessa Rivera, administratrice ; Mariel Acosta, universitaire et militante ; Frances Madeson, journaliste ; Jon Olsen

Egypte

Menat Elattma, enseignante

Salvador

Evelyn Martínez Mejía, enseignante-chercheuse

État espagnol

Angélique Cuero Caicedo ; Paloma Moreno; Josep Lluis del Alcázar, leader de la Lutte Internationaliste (LI) ; Marga Olalla, représentante syndicale des travailleurs municipaux de Barcelone, LI Militant ; Miquel Blanch, représentant syndical des enseignants des écoles pour adultes, membre du courant syndical CCOO de Gérone, LI Militant ; M. Esther del Alcázar, représentante syndicale de l’enseignement public et dirigeante de LI ; Brenda Cruz

France

Noémie Bienfait, agente de voyages

Guatemala

Claudia Acevedo Diego Burbano

Haïti

Watson Valcourt, réceptionniste; Berthony Dupont, Haïti Liberté

Italie

Eugenio Gemmo, leader du Mouvement de la Ligue Marxiste Révolutionnaire (MLMR)

Mexique

Mikaelah Drullard ; Sara Florès ; Carmen Cariño ; Jade García ; Cecilia Muñoz Tostado, employée administrative ; Iyari Sánchez ; Itzia Miravete, défenseure des droits humains ; Jon James Barousse, artiste de performance ; Mijane Jiménez Salinas; Andrea Correa Peña; Alejandra Angulo; Karla Yanin Rivera Flores, enseignante ; Regina Ascencio Ibáñez ; Gisela Carlis Fregoso, Université de Guadalajara.

Nicaragua

Eveling Carrazco López, Glefas

Panama

Priscilla Vásquez, ancienne dirigeante nationale des travailleurs de la Sécurité sociale

Pérou

Enrique Fernández Chacón, ancien député national et leader du PT-Uníos, Jorge Corzo, leader du PT-Uníos. Angela Liliana Maihuasca, secrétaire générale du syndicat de l’hôpital San Juan de Lurigancho ; Brigitte Valdeiglesias Ochoa, étudiante universitaire ; Imayna Cáceres;

Portugal

Renata Cambra, leader du Mouvement alternatif socialiste (MAS)

Porto Rico

Alondra I. Rodríguez

Turquie

Sedat Durel, secrétaire général du Syndicat révolutionnaire des travailleurs des télécommunications et des centres d’appels ; Atakan Çiftçi, délégué du Syndicat des travailleurs de l’éducation et des sciences ; Oktay Çelik, président du Parti démocratique des travailleurs (IDP), Gorkem Duru, leader de l’IDP

Uruguay

Tania Ramírez, mouvement afroféministe Mizangas ; Hellen Pintos, dentiste, Mizangas ; Ada González Alcoba; Rosana Ortiz

Venezuela

José Bodas, secrétaire général de la Fédération unitaire des travailleurs du pétrole du Venezuela (Futpv) ; Orlando Chirino, leader national du Courant Classiste, Unitaire, Révolutionnaire et Autonome (C-cura) ; Armando Guerra, ancien dirigeant syndical d’Hidrocapital ; Miguel Ángel Hernández, leader national du Parti Socialisme et Liberté (PSL)

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

8 Août 2024