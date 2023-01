ONU : d’une force robuste à une armée spécialisée

Alors que le Conseil de sécurité se réunit à nouveau sur Haïti, Antonio Guterres, Helen La Lime et Antonio Rodrigue incitent toujours à une intervention étrangère

Le 24 janvier 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a de nouveau examiné la situation en Haïti à la demande du secrétaire général António Guterres, qui continue de faire pression pour une intervention militaire étrangère dans le pays de 12 millions d’habitants.

Outre les cinq membres permanents (les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni) et les dix membres tournants (récemment rejoints ce mois-ci par l’Équateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse), la réunion a entendu des déclarations du Canada, la République dominicaine et Haïti.

Helen La Lime, émissaire de Guterres en Haïti et chef sortant du Bureau intégré de l’ONU en Haïti (BINUH), a présenté le seul rapport d’information à la réunion, présidée ce mois-ci par le Japon. La dernière réunion du CSNU sur Haïti, le 21 décembre 2022, a également comporté des exposés de l’ambassadeur du Gabon Michel Xavier Biang et du journaliste Kim Ives d’Haïti Liberté, qui ont offert un contre-récit pointu à celui de La Lime.

Comme d’habitude, le chef du BINUH a commencé par un résumé inquiétant du dysfonctionnement d’Haïti.

« La violence liée aux gangs a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies“, a-t-elle commencé. “Les meurtres et les enlèvements ont augmenté pour la quatrième année consécutive : 1 359 enlèvements ont été enregistrés en 2022, soit plus du double de celui enregistré en 2021, avec une moyenne d’environ quatre par jour. Les meurtres ont également augmenté d’un tiers depuis l’année précédente. Au total, 2 183 ont été signalés en 2022, touchant presque tous les segments de la société… »

Elle a annoncé que le BINUH, avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, publierait bientôt des rapports sur les “guerres de territoire impliquant deux coalitions de gangs, à savoir la coalition du G9 et le G-Pep”, affirmant que leurs combats faisaient “partie de bien des stratégies définies conçues pour assujettir les populations et étendre le contrôle territorial.

Nulle part elle n’a souligné l’agenda explicitement anti-criminalité de la coalition G9 contre la composition des gangs criminels d’enlèvements du G-Pèp (Ti Lapli, Izo, 400 Mawozo, Vitelhomme, etc.) qui terrorisent actuellement la population.

Sans nommer d’auteurs spécifiques, La Lime a rapporté que « les gangs ont de plus en plus recours au meurtre délibéré d’hommes, de femmes et d’enfants avec des tireurs d’élite positionnés sur les toits. Des dizaines de femmes et d’enfants âgés d’à peine dix ans ont été brutalement violés, dans le cadre d’une tactique visant à semer la peur et à détruire le tissu social des communautés sous le contrôle de gangs rivaux. En assiégeant et en déplaçant des populations entières vivant déjà dans l’extrême pauvreté, les gangs ont délibérément bloqué l’accès à la nourriture, à l’eau et, au milieu d’une épidémie de choléra, aux services de santé. Près de cinq millions de personnes sont confrontées à des conditions de faim aiguë à travers le pays, et alors que 90 % des écoles fonctionnent désormais, des milliers d’enfants, en particulier ceux qui vivent dans des zones touchées par les gangs, n’ont pas encore commencé l’année scolaire… Le plan de réponse humanitaire sera probablement près du double de celui de 2022. »

La Lime n’a jamais blâmé le scénario épouvantable qu’elle a décrit sur le gouvernement du Premier ministre de facto Ariel Henry. Au contraire, elle a implicitement loué le gouvernement en pointant un « développement clé » prometteur : la formation de « l’Accord de consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes », soutenue, selon elle, par « un large éventail de personnalités politiques, [d’organisations de la société civile] d’OSC, d’autorités religieuses, de syndicats et du secteur privé.

Elle n’a pas mentionné que la nouvelle coalition a rencontré un chœur d’indignation, de ridicule et de condamnation dans la presse haïtienne, les médias sociaux et la classe politique, en particulier de la part de la coalition rivale d’Henry, l’Accord du Montana. Plusieurs des signataires du Consensus – comme les scouts haïtiens – ont désavoué avoir jamais signé le nouvel accord politique (qui a été commodément scellé lors de la réunion du 21 décembre du CSNU), et un homme a signé au nom de trois organisations différentes. Au contraire, La Lime a affirmé que “les adhérents grandissent chaque jour”.

Le « consensus identifie un calendrier pour l’installation d’un gouvernement élu d’ici février 2024 et énumère les mesures immédiates à prendre pour la promotion de réformes fiscales afin d’augmenter la collecte des recettes publiques et de rétablir les services publics », a expliqué La Lime. « Un ‘Haut Conseil de transition’ [HTC, dirigé par l’ancienne candidate à la présidence, Myrlande Manigat, [83 ans] a maintenant été créé et nommé, qui travaillera avec [le] gouvernement pour faire des nominations à la Cour de cassation (la plus haute juridiction du pays), le Conseil électoral provisoire, et nommer un comité chargé de réviser la constitution.

L’autre “développement clé” qu’elle a vanté était « l’adoption à l’unanimité de la résolution 2653 établissant des mesures de sanctions contre ceux qui soutiennent les activités criminelles et la violence impliquant des groupes armés ». Elle a affirmé que «les sanctions bilatérales étaient également les bienvenues pendant cette période», bien qu’elle n’ait pas précisé par qui et que le représentant russe ait dénoncé les mesures unilatérales du Canada et des États-Unis lors des réunions de décembre et de janvier.

Après avoir noté que la Police nationale haïtienne (PNH) reçoit environ 50% de financement en plus, plus de 700 nouveaux agents et de nouveaux véhicules blindés des États-Unis et du Canada, elle a conclu en disant de manière assez optimiste et hyperbolique que « le consensus national et les sanctions sont deux développements importants qui peuvent contribuer de manière significative à surmonter la crise et aider à atténuer des souffrances indicibles », offrant « une voie claire vers la restauration de la démocratie et de la légitimité ».

Mais sa principale demande, aussi bien du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et de l’ambassadeur d’Haïti aux Nations-Unies Antonio André, était que l’ONU autorise « le déploiement d’une force internationale spécialisée », arguant « que sans ce déploiement international, opérant de manière intégrée avec la [PNH], les effets très positifs du processus politique et des sanctions jusqu’à présent, restera fragile et susceptible d’être inversée.

Puis elle est passée du domaine de la “demi-vérité” au mensonge pur et simple. « Les Haïtiens veulent massivement cette aide afin qu’ils puissent vaquer à leurs occupations quotidiennes en paix », a-t-elle conclu. « La population vit dans la peur et n’est que trop consciente des limites des forces de police. »

En fait, à travers des manifestations, des éditoriaux, des déclarations publiques, des émissions de radio, des articles de presse et des publications sur les réseaux sociaux depuis qu’Ariel Henry a demandé des troupes étrangères le 9 octobre, il y a eu un appel clair et accablant à travers Haïti et sa diaspora : « L’ONU, les États-Unis, et le Canada, pas d’intervention militaire en Haïti » !

Malheureusement, lors de cette session du CSNU, il n’y avait personne pour la contredire avec force.

Après le discours de La Lime, les 15 membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont fait des déclarations, tout comme les invités du Canada, de la République dominicaine et d’Haïti. La plupart d’entre eux étaient anodins, avec un accord sur les sanctions. Haïti, les États-Unis, la République dominicaine et le Canada ont tous appelé à un déploiement militaire étranger, auquel il n’y a pas eu de refus explicite d’intervention… à l’exception du premier représentant permanent adjoint de la Russie, Dmitry Polyanskiy.

« Haïti vit également une crise d’État qui a été largement causée par l’ingénierie politique extérieure et la politique néocoloniale », a-t-il déclaré. « Cela ne permet pas à certains de nos collègues du Conseil d’appeler les choses par leur vrai nom. »

Il a réitéré l’appel longtemps ignoré de Guterres “pour enquêter sur l’assassinat de [Jovenel] Moise. Au cours des 18 mois qui se sont écoulés depuis cette tragédie, qui avait des traces évidentes d’ingérence extérieure, il n’y a eu aucun progrès dans l’enquête.

Mais surtout, il a appelé les manœuvres américaines et canadiennes et a averti l’organisme que les sanctions et l’invasion militaire étrangère ne pouvaient être assimilées. « Nous avons été plutôt déçus de voir que dans un document portant la signature du Secrétaire général de l’ONU, les mesures coercitives unilatérales étaient presque équivalentes aux sanctions imposées par le CSNU et que ces deux outils profondément différents sont répertoriés dans le même paragraphe du rapport », a déclaré Polyanskiy. « Il est de notoriété publique que dans d’autres pays du monde, les sanctions unilatérales ont déjà déclenché des conséquences économiques et humanitaires désastreuses… En parlant d’Haïti, nous percevons ces sanctions comme une tentative des États-Unis et du Canada d’influencer les processus nationaux en Haïti, de la façon dont ils ont besoin. Ces mesures ne peuvent être interprétées comme la volonté de la communauté internationale, car une telle volonté ne peut s’exprimer qu’à travers les décisions du Comité des sanctions [présidé par le Gabon]… que nous avons créées récemment.

Le Mexique s’est maintenant retiré du CSNU, de sorte que l’Équateur sera désormais le “co-auteur” travaillant avec les États-Unis pour rédiger les futures résolutions de l’organisme sur Haïti.