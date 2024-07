L’intellectuel haïtien André Charlier est mort

(English)

Notre camarade André Charlier, enseignant à la retraite, intellectuel marxiste prolifique, militant politique, et chroniqueur régulier estimé à Haïti Liberté, est décédé des suites d’un accident anormal près de son domicile dans le Queens, New York, le 27 juin 2024 à l’âge de 80 ans.

Il est né le 19 décembre 1943 de deux personnages marquantes de la tradition marxiste haïtienne : Etienne Danton Charlier et Ghislaine Rey Charlier, des figures de proue de deux des premiers partis communistes d’Haïti dans les années 1940 et 1950 – le Parti Socialiste Populaire d’Haïti (PSP) et le Parti de l’entente populaire (PEP) – ainsi que les auteurs de nombreux ouvrages fondateurs, articles de journaux, brochures et livres.

Ainsi, leur fils « a été un homme de lettres dès le début », écrivent la nièce Vladimir Cybil Charlier et la fille Yamilée McKenzie dans leur nécrologie d’André. « Ses parents, à la fois intellectuels et militants politiques, lui ont inculqué un profond amour pour la lecture. Cette passion précoce pour la littérature et l’apprentissage façonnera le parcours de sa vie ».

Charlier était issu de familles aristocratiques du sud d’Haïti, parfois qualifiées de manière non scientifique par les universitaires nord-américains d’« élite mulâtre ». Son côté paternel Charlier venait d’Anse-à-Veau/Aquin et son côté maternel Rey/Garoute de Jérémie, où il passait souvent ses vacances avec ses frères.

Il fut un excellent élève et remporta le premier prix du premier concours national d’histoire d’Haïti en 1961. Un an plus tard, il obtint son baccalauréat puis se rendit en France pour obtenir un baccalauréat en économie politique à la Sorbonne en 1971.

Après l’université, André a d’abord déménagé à Montréal, au Canada, puis à New York, où il a travaillé comme enseignant et journaliste. Il est retourné en Haïti en 1995 pour travailler pour les administrations des présidents Jean Bertrand Aristide et René Préval, « parce que je pensais qu’ils voulaient changer les choses dans mon pays », a-t-il écrit dans un article polémique de 2021. « Mais la façon dont je suis entré était la façon dont j’en suis ressorti : sans un sou ». Il poursuit également son journalisme et enseigne dans diverses écoles privées en Haïti.

En juillet 2010, il est retourné résider dans le quartier Hillside de Queens, New York et a continué à enseigner et commença également à écrire pour l’hebdomadaire Haïti Liberté en français et en kreyòl.

Il a gardé le contact avec plusieurs de ses vieux amis, dont son cousin Robert Garoute, membre du conseil consultatif d’Haïti Liberté, qui vivait également dans le Queens. « J’avais du mal à payer mon appartement, alors André m’a dit qu’il avait de la place pour moi dans sa maison », a déclaré Garoute à Haïti Liberté. « Malheureusement, cela n’arrivera jamais ».

Dans la soirée du lundi 24 juin dernier, sans en parler aux autres membres de sa maison, André décide d’acheter un hamburger sur Hillside Avenue. Alors qu’il descendait la colline escarpée menant à ce boulevard commercial, il a trébuché et est tombé, se cognant apparemment la tête. Dans le noir, il n’a pas été découvert pendant un certain temps et a sombré dans le coma. Il a été transporté en ambulance vers un hôpital voisin, où des efforts ont été déployés, en vain, pour le réanimer. Il a finalement été retiré des machines de survie et déclaré mort le 27 juin 2024.

André a été accouplé trois fois. Il a rencontré sa première épouse, Dominique Françoise Bruneau, à Paris en 1966, mais elle est décédée en 1975. Il a ensuite épousé Marie Monique Edouard et, en 1980, ils ont eu un fils, Tristan Charlier, décédé tragiquement à 24 ans en 2005.

En 1984, André a eu également une fille, Yamilee Mackenzie, avec Micheline Mackenzie.

André laisse dans le deuil sa fille, Yamilee Mackenzie, et son petit-fils, Cruz Etienne Colette; par son frère, Jean Louis Baron-Hyppolite ; par les beaux-fils Saman Dashti et Stephan Flemens ; ses neveux et nièces Vladimir Cybil Charlier, Raymond Manicatex Charlier, Dielika Charlier, Bernard Charlier, Chango Elysée, Vélina Elysée Charlier, Clara Baron Hyppolite, Adrien Baron Hyppolite, Christophe Baron Hyppolite, et leurs enfants; ses belles-sœurs Marie-Cécile Corvington-Charlier et Gérarda Elysée, ainsi que plusieurs petits-neveux et nièces et parents des familles Charlier, Piverger, Garoute, Edouard, Dessables, Salnave, Roumer et Mackenzie.

Les arrangements funéraires de notre camarade André n’ont pas encore été annoncés.

Il convient de clôturer cette nécrologie par une observation prémonitoire faite par André Charlier dans l’une de ses dernières chroniques dans Haïti Liberté. Dans un essai français intitulé « Le sang du vampire », il réfléchit à l’effondrement accéléré de l’empire américain.

« Tout comme un vampire ne peut vivre sans sucer le sang des autres, le système de Bretton Woods ne peut subsister sans piller le monde », écrit-il. « C’est ce qui explique la situation mondiale actuelle. C’est pourquoi nous sommes, en ce moment même, au bord de la guerre nucléaire ».

Il a observé que le peuple américain est de plus en plus poussé dans la pauvreté et le désespoir. « La réalité, c’est qu’en dernière analyse, seule la haute finance internationale, le Pouvoir d’Argent, profite de Bretton Woods. C’est l’Accumulation du Capital poussée à son extrême limite, et à cette limite, le peuple américain est une victime comme tous les autres », conclut-il. « Et nous autres Ayisyen, nous en sommes une aussi, au degré le plus avancé. Mais par nos souffrances même, nous ne faisons que montrer ce que sera l’avenir de l’espèce humaine, si l’on laisse faire le Capital Financier ».

Et enfin, c’est ainsi qu’il se décrit dans l’article polémique cité plus haut : « Moi-même, je n’ai jamais occupé de hautes fonctions, de gros boulots avec beaucoup d’argent… Mais mes deux drapeaux, le drapeau rouge de la révolution et le drapeau qui est bleu comme la mer… Je les garderai toujours, et pour les prendre de mes mains, il faudra me tuer. »

André est mort en brandissant ces drapeaux.