Le président et chef de la direction de l’American Apparel and Footwear Association (AAFA), Steve Lamar, a applaudi l’annonce récente du Kenya selon laquelle il enverrait 1 000 policiers pour soutenir une mission “anti-gang”, déclarant à la publication commerciale Sourcing Journal que cela “renforce le fait qu’un pays comme le Kenya a des valeurs partagées et une prospérité partagée avec les États-Unis et avec Haïti, et essaie d’être un partenaire à long terme. Il a ajouté qu'”il pourrait également y avoir des avantages résiduels pour les États-Unis et le Kenya, et plus largement, pour les relations entre les États-Unis et l’Afrique”.

Les conditions misérables des ouvriers haïtiens des usines d’assemblage, qui n’ont guère changé en 40 ans, sont documentées de manière émouvante dans le long métrage documentaire de 1983 Bitter Cane, qui a remporté un deuxième prix au Festival de Cannes cette année-là.

Haïti est également devenu un test pour le Global Fragility Act, la stratégie de Washington visant à maintenir la domination des avant-postes néocoloniaux au milieu d’une résurgence de la Russie et de la Chine, en utilisant la diplomatie, l’aide et la force militaire.

Le Rwanda, les Bahamas, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago et la CARICOM se sont également engagés à participer à l’intervention militaire organisée par les États-Unis. Une résolution de l’ONU rédigée par les États-Unis et l’Équateur sera bientôt votée au Conseil de sécurité, mais son adoption est incertaine en raison des veto potentiels de la Russie et de la Chine.

Alors que la guerre froide entre les États-Unis et la Chine a divisé l’économie mondiale entre l’Est et l’Ouest, les fabricants de vêtements ont commencé à déplacer leurs opérations vers leurs autres régions pour une main-d’œuvre bon marché. Une étude de juillet 2023 a révélé que 61 % des entreprises de vêtements ont cessé d’utiliser les activités chinoises comme principal fournisseur, un chiffre qui devrait atteindre 80 % d’ici deux ans. Parmi eux se trouvent les vêtements Next Level, qui en mars 2023 ont annoncé qu’ils déplaceraient leurs opérations en Haïti et en République dominicaine voisine.

Alors que l’intervention – prévue immédiatement après l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 – a pris de l’ampleur, les membres républicains du Congrès ont fait pression pour renouveler la loi HOPE (Haitian Hemisphere Opportunity through Partnership Encouragement) et le programme de levage économique haïtien (HELP) Act, qui garantit que les produits haïtiens sont exemptés des tarifs américains.

Ces lois, créées respectivement en 2005 et 2020, et qui expirent en 2025, ont joué un rôle essentiel dans la croissance du travail des ateliers clandestins en Haïti. Selon un rapport de la Commission américaine du commerce international, les importations américaines de vêtements fabriqués en Haïti ont quadruplé, passant de 231 millions de dollars en 2001 à 994 millions de dollars en 2021, dont 67,9 % (751,3 millions de dollars) en vertu des lois HOPE et HELP. Malgré le langage bienveillant, ces textes législatifs n’ont pas profité aux travailleurs haïtiens. En 2011, Haïti Liberté, utilisant des câbles diplomatiques classifiés qui lui ont été fournis par Wikileaks, a publié un exposé brûlant sur la façon dont l’ambassade des États-Unis a combattu une hausse des salaires en Haïti de 1,75 $ par jour à 5 $ par jour, gagnant 3 $ par jour à la place.

L’AAFA et plusieurs autres associations de l’industrie du vêtement, dans une lettre du 10 juillet, ont exhorté le Congrès à adopter les lois HOPE et HELP, écrivant que “le secteur de l’habillement en Haïti a le potentiel de jouer un rôle transformateur” alors que l’industrie s’éloigne de la Chine. La lettre ajoute “Sans une nouvelle autorisation HOPE / HELP en temps opportun, Haïti ne sera pas considérée comme une option viable de proximité pour les entreprises.”

Des personnalités de l’industrie comme Paul Ryberg, président de la Coalition africaine pour le commerce, étaient plus exprimées dans leur soutien à l’intervention militaire en Haïti, affirmant que la situation sécuritaire “créait des raisons supplémentaires pour que le Congrès agisse plus rapidement qu’il ne le ferait autrement, afin d’envoyer des signaux positifs que les entreprises pourront continuer à faire des affaires en Haïti.

Ryberg espère que le Congrès renouvellera la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA), initialement adoptée en 2000, pour développer la fabrication de vêtements au Kenya. Déjà le plus grand exportateur de produits vestimentaires dans le cadre du programme, l’exode de l’industrie du vêtement de Chine a créé plus de pression pour se développer en Afrique.

” Au cours des deux dernières années, il y a eu un tel intérêt pour le désinvestissement de la Chine que je pense que les gens se rendent compte que l’Afrique est sur le point de devenir un fournisseur majeur “, a déclaré Ryberg.

Néanmoins, Haïti n’est qu’à 600 milles au sud de la Floride tandis que l’Afrique est à 6 000 milles, ce qui explique la détermination implacable de Washington à l’envahir pour empêcher une révolution naissante, bloquer l’influence croissante de la Chine dans la région et tester leur nouvelle GFA dans un pays qui a souvent été utilisé au cours du siècle dernier comme leur laboratoire de politique étrangère et militaire.