Les kidnappeurs ne peuvent pas se réformer

A la surprise de plus d’un, la semaine dernière a commencé par des déclarations de certains chefs de gangs annonçant une quelconque paix et unité entre eux. Et ils ont même osé annoncer leur soutien aux agriculteurs haïtiens dans la construction d’un canal d’irrigation dans le département du Nord-Est.

Dans la même veine, le 18 septembre 2023 dans la zone de Delmas, une marche unifiée a eu lieu entre des groupes de quartier autrefois en guerre, et les manifestants ont annoncé la création d’un nouveau front appelé Viv Ansanm (Vivre ensemble). Une fusion entre la fédération anti-enlèvement « Forces révolutionnaires de la famille G9 et alliés » avec son ancien antagoniste, la fédération G-Pèp, dont la plupart des membres étaient impliqués dans des enlèvements.

C’était une alliance contre-nature que nous avions déplorée, puisque les criminels notoires, les kidnappeurs, sont des hors la loi qui ont fait tant de mal à la population. Ils ne pourraient guère être réformés, ni réhabilités dans la population.

Entre-temps, sur les réseaux sociaux, des messages vocaux de plusieurs dirigeants du G-Pèp ont annoncé que tous les Haïtiens devraient se sentir libres de voyager vers le nord ou le sud, sans être inquiétés de quelque manière que ce soit par les gangs criminels qui les avaient terrorisés, extorqués et enlevés en quittant ou en entrant à Port-au-Prince depuis cinq ans.

Même l’affilié du G9 de Chen Mechan (Chien méchant) à Croix-des-Missions, qui s’était engagé à continuer de lutter contre ces gangs criminels au nord de la capitale, a cédé en milieu de semaine et s’est joint à l’euphorie pacifiste de Vivre ensemble.

Nous n’étions pas étonnés quand à la fin de la semaine écoulée, la promesse de « vivre ensemble » s’est révélée n’être qu’un mirage lorsque les mêmes bandes criminelles qui avaient juré de changer de conduite ont mené des attaques meurtrières contre la population des villes rurales de Saut d’Eau et de Mirebalais.

Vers 15 heures. Vendredi 22 septembre, des hommes lourdement armés du gang des « Talibans » dirigé par Jeff Larose dans la banlieue nord de la capitale Canaan sont arrivés en jeep et en moto dans la petite ville de Saut d’Eau, célèbre pour une cascade que de nombreux Haïtiens visitent pour des raisons de loisirs, de tourisme et religieuses.

Les bandits ont assassiné au moins 12 personnes (peut-être jusqu’à 23, selon certains rapports) et blessé pas moins de 14 personnes, pillant et incendiant plusieurs maisons et au moins 10 véhicules.

Malgré les appels désespérés à l’aide, la police n’est pas venue à la défense de la population. Au contraire, les policiers locaux ont abandonné le commissariat de Saut d’Eau, en sous-effectif, que les talibans ont pillé et incendié avant de quitter les lieux vers 1 heure du matin avec plusieurs motos et véhicules volés. Sans doute, le chef de la police, Frantz Elbé va faire une conférence de presse pour annoncer que des policiers ont été mobilisés pour défendre la population de Saut-d’eau.

Qui pis est, le caïd Johnson « Izo » Alexandre, le chef du gang Five Seconds du quartier Village de Dieu de Port-au-Prince, s’est rendu sur les réseaux sociaux le 25 septembre pour revendiquer la responsabilité d’avoir mobilisé ses alliés talibans du G-Pèp pour mener à bien l’attaque parce que des inconnus près de Saut d’Eau avaient braqué son « peuple » sous la menace d’une arme et « leur avaient pris quelque chose », bien qu’il se soit abstenu d’identifier de quoi il s’agissait. Beaucoup de gens ont émis l’hypothèse qu’il s’agissait peut-être d’armes importées en Haïti depuis la République dominicaine, dont la frontière est à seulement 30 miles de la ville.

Bien que le dimanche 24 septembre, la police spécialisée de l’Unité départementale de maintien de l’ordre (UDMO) ait installé des points de contrôle sur les routes de la région, le lundi 25 septembre encore, près de 60 membres de gangs sont entrés dans Saut d’Eau, « des tirs dans toutes les directions », selon la maire de la ville, Marie Andrée Ruth Thélus. Elle a déclaré qu’ils avaient volé 14 véhicules et incendié plusieurs maisons. Des policiers de l’UDMO ont été déployés sur place mais « étaient impuissants face au nombre et à la violence des assaillants », a expliqué le maire.

Plus tard dans la journée, le gang a attaqué Mirebalais, à dix milles à l’est de Saut d’Eau, et à 2 heures du matin le 26 septembre, a tiré sur l’hôpital universitaire bien équipé de Mirebalais, faisant des trous aux murs et brisant les fenêtres. Ils ont même tiré sur une unité de soins intensifs néonataux (USIN).

Suite aux attaques de Mirebalais, le 26 septembre, les habitants de la ville et de Saut d’Eau ont capturé et lynché au moins huit membres présumés de gangs, rapporte La Prensa. La réponse populaire spontanée des foules, armées pour la plupart de machettes, semble être une résurgence du mouvement Bwa Kale qui a éclaté en Haïti de fin avril à juin, au cours duquel quelque 250 criminels présumés ont été tués lors d’exécutions sommaires. Malheureusement, un brave homme Jean Saint-Louis a perdu la vie en combattant les assaillants à Mirebalais.

À la fin de la semaine dernière, des informations ont été diffusées sur les réseaux sociaux selon lesquelles des membres de gangs talibans arrêtaient des camions et des bus circulant vers le nord, près de Morne Cabrit, malgré les assurances qu’ils ne le feraient pas. En outre, les véhicules qui ne se sont pas arrêtés pour répondre à la bande ont été la cible de tirs, mais aucune victime n’a été signalée.

Ces attaques choquantes ont immédiatement remis en question cette fausse alliance pour tromper les naïfs.

De nombreuses personnes en Haïti tant dans la diaspora qui soutenait le programme de lutte contre la criminalité et de changement social du G9 ont été très alarmés par l’alliance Viv Ansanm. On craignait déjà que les attaques contre le quartier de Carrefour Feuilles de la capitale par le gang Grand Ravine de Renel « Ti Lapli » Destina et contre les quartiers de Solino et Fort National par le gang Bel-air de Kempes Sanon aient été facilitées par les accords de paix avec les groupes du G9. Certains experts de la radio ont affirmé que Viv Ansanm mélangeait de bonnes pommes avec de mauvaises et que cela entraînerait encore plus de problèmes. Ces avertissements se sont désormais révélés justifiés.

Pendant ce temps, alors que les États-Unis se préparent à envahir Haïti derrière 1 000 policiers kenyans dans un avenir proche, les forces spéciales américaines sont déjà déployées en Haïti depuis plus d’un mois et forment une brigade de police spécialisée nouvellement formée et annoncée appelée UTAG, l’Unité temporaire anti-gang.

L’objectif principal est de neutraliser Jimmy « Barbecue » Cherizier et les autres du G9 et du G-pèp a expliqué l’haïtiano-américain Jean-Pierre Alfred, ancien soldat du Commandement des opérations spéciales de l’armée de l’air, dans une interview approfondie qui sera diffusée cette semaine par le site en ligne Redacted.

Concernant Cherizier, le correspondant de Redacted Dan Cohen a demandé à Alfred : « Pensez-vous que cet [accord de paix baptisée Viv Ansanm] pourrait être une manière d’essayer de le discréditer ou de le détruire » ?

« Bien sûr,… en s’alignant sur ces factions, c’est presque comme s’il se tirait une balle dans le pied », répondit Alfred.

Cherizier « sait qu’il ne peut pas parvenir à un accord politique avec le gouvernement », a-t-il poursuivi. « Ils ne veulent pas l’écouter. Il doit donc suivre cette voie. Le danger… c’est que ces gars-là [les gangs G-Pèp] sont essentiellement des mercenaires ; ils feront n’importe quoi pour de l’argent. Alors ils le feront venir, pour le tuer plus tard », ce qui donne aux gouvernements américain et haïtien « le déni plausible de dire ‘eh bien, nous ne l’avons pas tué, il a été tué par son propre peuple.’ Et c’est typiquement comme ça, ces choses se sont toujours dégradées… Le leader politique est tué par quelqu’un au sein de sa propre faction ».

Alfred a également expliqué que les États-Unis préféreraient coopter Cherizier, si cela était possible. « Si je peux contrôler Barbecue, c’est plus à mon avantage, car il est plus facile d’en contrôler un que d’en contrôler 50, 100 ou 1 000 », a-t-il déclaré, « car si je peux contrôler Barbecue et qu’il en contrôle 1 000, je peux maintenant, de facto, je mets tout mon capital politique dans ce sceau et je le laisse en être le visage politique. Par coïncidence, si ça tourne mal, il en est aussi le visage à abattre. Et ce n’est pas une question de savoir si, c’est une question de savoir quand ça va mal. Vous avez maintenant un gars à abattre ».

Ainsi, en ce sens, Cherizier devient « un idiot utile, par essence », a conclu Alfred.